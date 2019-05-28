EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  2561  7
Материалы по теме:
Все про:взятка (4548) коррупция (7430) обыск (1274) Одесса (5452)

 Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено). ФОТО

Сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры задержали на взятке троих должностных лиц в департаменте коммунальной собственности городского совета Одессы.

Об этом сообщает местное издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители провели обыски на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено) 01

Также сообщается о задержании сотрудника департамента, руководителя отдела в коммунальном учреждении и директора одесского зоопарка Игоря Белякова. По данным издания, всем троим сообщили о подозрении, однако в полиции пока ничего не комментируют. В департамент защиты экономики Нацполиции лишь заявили, что некоторые должностные лица попались на взятке.

Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено) 02

Отмечается, что всем троим инкриминируют вымогательство и получение 3 тысяч долларов США за разрешение на установку в зверинце торговой точки.

Позже изданию "Думская" подтвердили в областном управлении защиты экономики Нацполиции факт задержания директора "одного из коммунальных учреждений", а также руководителей двух отделов коммунальных учреждений Одесского горсовета. По данным правоохранителей, за 3 тысячи долларов США они гарантировали предпринимателю беспрепятственное выделение в аренду недвижимости, которая принадлежит коммунальному учреждению. В этом помещении бизнесмен собирался открыть зоомагазин.

В момент задержания фигуранты уже успели разделить полученные деньги между собой.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по части 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бунт в одесской колонии: неповиновение проявили около 200 осужденных, пострадали 15 работников учреждения, введен режим особых условий

Источник: https://censor.net.ua/n3129318
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как это поеца - адна на всех и за ценой не пастоим
 показать весь комментарий
 
Трухановскую зажравшуюся свиту пресуют..то добре.
 показать весь комментарий
 
 
в свое время я запарился ходить в эти двери !
уроды на уроде с приходом трухи.все только им!
 показать весь комментарий
 
Мало воровали,не смогли откупиться.А Труханов хорошо ворует,всем рот заткнул
 показать весь комментарий
 
 
Тепер в них цікавий квест- хто перший більше розповість?
 показать весь комментарий
 
Ни хера им не будет! Оформят как благотворительность и все!
 показать весь комментарий
 
для повышения доходов граждан и в частности директора зоопарка надо было запустить Зебоба в клетку и устроить игру причандалами на рояле, таки образом директор не брал бы взятки,вот так должен поступить настоящий президент ради своих граждан
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено). ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх