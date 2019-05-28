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 Политика Украины
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Все про:гражданство (956) Зеленский (1511) Саакашвили (2704)

 Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа №329/2019 от 28 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Также читайте: "Это не ваше дело", - Саакашвили прокомментировал совет Путина Зеленскому вернуть ему гражданство

Напоминаем, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ

В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Источник: https://censor.net.ua/n3129316
 
   
 Топ комментарии
 
бравооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины - Цензор.НЕТ 8876
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Тепер Міхо буде гоняти Петра по крищі))
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Информациядял порохоботов. Саакашвили злейший враг Бени.
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По крайнем мере мы приючаем бывших презов, которые сделали из свое страны конфетку. А не ад.
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Если шоколадно жопые визжат, значит Зеленский все делает правильно!!! А жаба их давит от зависти и тупости !!!
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Всемогутній Боже, бережи Володимира і додай здоров'я Михайлові Миколайовичу.
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Теперь снятие неприкосновенности с депутатов и команда Порошенко должна сесть вместе с Порошенко!
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Молодец Зеленский, не подвел! Так держать, выполнять данные до выборов обещания, строить новую Украину!
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Для премьера и ген прокурора Михо слишком горяч,его бы поближе к министерству иностранных дел.
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Думаю під Міхо варто створити якийсь антикорупційний орган. Один, замість НАБУ, САП, ДБР, Корчаківсьої НАЗК. І нехай набирає туди штат сам. Буде, хоч з кого спитати. А то Офшор наплодив цих антикорупціонерів, а спитати за провал роботи нема з кого.
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Саакашвили в 2015 году сказал о президенте Украины Коломойском следующие слова:
"Украинский олигархат, точно также как Путин, мешает становлению украинского государства и является главной питательной средой политической коррупции, - заявил председатель Одесской ОГА. - Олигарх предлагает усыпить меня как собаку, после неудачных попыток подкупить или дискредитировать, перешли на последний сценарий, известный олигархату - прямые угрозы. Я думаю, народ Украины скоро укажет этим вконец обнаглевшим пережиткам из бандитских десятилетий на их место"

Дай бог, чтоб его слова сбылись.
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таким *макаром*зеля может наладить отношения с трампом.
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Кстати это не стыкуется с теорией о том что Зеля просто марионетка, Саакашвили очень много грязи на Беню лил.
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він "маріонетка" лише в вологих мріях деградантів з блоку Панамських Патріотів та окремих дегенератів, що за гроші або від невеликого розуму -пестують цю вигадку.
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А гопники как всегда - главная цель жизни дать в рыло.
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просто хочу бачити Пепе на лаві підсудних з пикою, зміненою так як він на те заслуговує...
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так на это полезное действие очередь как расстояние до луны. желающих очень много отреформировать мыролюбно свинью.
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Була глибока ніч і раптом маленький Петрик прокинувся і голосно заплакав )))
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о это будет весело если Саакашвили еще приедет и войдет в правительство
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С какими барыгами этот наркоман будет теперь воевать? С беней?
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Это ты наверное про прыгающих на мосту братьев Кличко?
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Если мозги набекрень, наводи лоск! Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 4970
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и теперь саАка зеЛю сам и загонит в стойло.дело времени Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 4581
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Завтра о 17.00 збираємося у Борисполі!
Михайло Саакашвілі повертається в Україну!
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Где-то в Козине опрокинул стакан и горько захрюкал сывый хряк....
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опять леворюция просить будет чистые трусы?
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Ну, ще розраховуємо на швидке прикриття кормушок шизоїдних порохоідіотів в коментарях ! Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 7346
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В дурдомі свято - до Малого Карлсон прилетів. Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 2142
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Ликует толпа идиотов.
Зеленский грузину гражданство вернул.
Ликуют дебилы в зеленой одежде.
Какой-то дефолт мягко обнял идиотов за плечи.

Философский стих самурая.
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Міху треба дати чим зайнятись, бо він буде знову хороводи по Хрещатику водити. Думаю під Міха варто створити якийсь антикорупційний орган. Один, замість НАБУ, САП, ДБР, Корчаківсьої НАЗК. І нехай набирає туди штат сам. Буде, хоч з кого спитати. А то Офшор наплодив цих антикорупціонерів, а спитати за провал роботи нема з кого. Хто за?
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СААКАШВИЛИ ДРУГ ТРАМПА РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ МИХО ГРАЖДАНСТВА НАВЕРНЯКА ЕЩЕ БОЛЕЕ УЛУЧШИТ ОТНОШЕНИЕ ТРАМПА К ЗЕЛЕНСКОМУ


А ЗНАЧИТ УКРАИНА БУДЕТ В БУДУЩЕМ ПОЛУЧАТЬ ОТ ШТАТОВ БОЛЕЕ ВНУШИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ и ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ.
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Зеля погарячился.Порошенко уже не представляет интереса для Саки."I have a dream" есть мечта у Саки это президенство, так , что скоро будуть танцi.)))
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Песец к Порошенко,подкрался незаметно.Дах яго чакае.
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а теперь смотрите зеЛябыли как куйло советую зеЛе.вернуть саакЕ гражданство Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 9480
ровно месяц назад
https://www.youtube.com/watch?v=w3vGNaYEtAQ
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Молодец!!! Теперь надо национализировать ДТЭК и посадить Порошенко и Гройсмана. Они пять лет тырили наши деньги.
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