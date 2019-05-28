 Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа №329/2019 от 28 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Напоминаем, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.
22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.
В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".
президенте УкраиныКоломойском следующие слова:
"Украинский олигархат, точно также как Путин, мешает становлению украинского государства и является главной питательной средой политической коррупции, - заявил председатель Одесской ОГА. - Олигарх предлагает усыпить меня как собаку, после неудачных попыток подкупить или дискредитировать, перешли на последний сценарий, известный олигархату - прямые угрозы. Я думаю, народ Украины скоро укажет этим вконец обнаглевшим пережиткам из бандитских десятилетий на их место"
Дай бог, чтоб его слова сбылись.
Михайло Саакашвілі повертається в Україну!
Зеленский грузину гражданство вернул.
Ликуют дебилы в зеленой одежде.
Какой-то дефолт мягко обнял идиотов за плечи.
Философский стих самурая.
А ЗНАЧИТ УКРАИНА БУДЕТ В БУДУЩЕМ ПОЛУЧАТЬ ОТ ШТАТОВ БОЛЕЕ ВНУШИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ и ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ.
ровно месяц назад
https://www.youtube.com/watch?v=w3vGNaYEtAQ