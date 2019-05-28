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 Политика Украины
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Все про:назначение (1404) СНБО (3195) указ (321) Данилюк (201)

 Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте Главы государства во вторник.

С 17 июля 2014 года Данилюк был постоянным представителем президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года - заместитель главы администрации президента Порошенко.

В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины.

7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности

Источник: https://censor.net.ua/n3129315
 
   
 Топ комментарии
 
Клоун назначает исключительно профссионалов! Вон зам.начальника СБУ - матерый профи, кинопродюсер из 95-го квартала. Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ - Цензор.НЕТ 6179
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Такой "серьезный" экономист и финансист, что даже "коллективный разум" побоялся ему доверить что-либо серьезное.... Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ - Цензор.НЕТ 56
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Когда лысого допустят к гостайнам?)
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Порошенко был главой СНБО в 2005 году... а уже в 2014 году, будучи верховным главнокомандующим, тискал ручонки пуйлу, подписывая капитуляцию в Минске
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Так капитулировал что даже Узеленский не собирается от Минска отказываться т.к под него санкции подвязаны против кацапии.
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БЫЛ КРОВАВЫЙ ПАСТОР...а СТАНЕТ СКРОМНЫЙ БУХГАЛТЕР (КОРЕЙКО) а я то гадаю чому вдруг не надо у Зедебилов ликвидировать Укроборнпром... а вот почему такую стиралку поганый Петька сделал и зачем пилить сук златой.... Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 5720
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Данилюк нічого в обороні та безпеці країни не розуміє, тому це призначення виглядає дуже дивним. Секретар РНБОУ має бути заступником Президента з оборони, оборонпрому, армії, силовиків, надзвичайних ситуацій, природних та техногенних катастроф. Тут потрібен фахівець типу Гриценка, Горбуліна, да і немає нікого більше на цю посаду.
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а ти коли тут агітував за Зеленськкого не розумів до чого це може призвести?
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по второму кругу назначил или это двойник Данылюка Помнится, мы уже один раз здесь, на Цензоре, вытерли об него ноги.
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Данилюк будет заниматься экономической безопасностью Украины и заберёт на себя эти функции СБУ.Не будет медовой,гориховой мафии..Пашинского будет отлавливать.А Укроборонпромом будут заниматься военные.Тот же Хомчак.Задача Данилюка обеспечить производство и экономику.СНБО будет руководить вместо Гройсмана правительством.через директивы СНБО ,обязательные для министров.Так что сепаратизьм и саботаж со стороны старого кабмина и ВРУ исключён..
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Т.е., Владимир Александрович полностью поддерживает капитуляцию, котору Петя в Минске подписал....он тоже госизменник?.... Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 2763
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В Минске произошла капитуляция твоих мозгов, а за пять лет Порошенко создал армию, жри это кацапская шлюха...
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Недавние 8 воинов ,попавшие в плен от бездарности военного руководства-это пример генеральской эффективности?.Сегодны видуху показали президентскую про быт солдат.5 лет стоящих на одном и том же месте и ходящих до витру!.Позор генералитету! Раньше прапорщика за такой быт растерзали бы!
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Соєва вата цю фотку завжди спамить. А коли іій про неіі нагадуєш, почина істєрить "вифсьоврьоті" і кидатися лайном))
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не только соевые, мне просто фотка не нравится.........
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и этим людям не нравилось отсутствие профильного в/о у югика...
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Клоун назначает исключительно профссионалов! Вон зам.начальника СБУ - матерый профи, кинопродюсер из 95-го квартала. Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ - Цензор.НЕТ 6179
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сказал поклоник Порошенко, который назначил инженера электронной техники Генеральным прокурором, молчали бы хоть.
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Такой "серьезный" экономист и финансист, что даже "коллективный разум" побоялся ему доверить что-либо серьезное....
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вот такая пастораль Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ - Цензор.НЕТ 4523
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О-о, брехливый гандон, которого Крым уже не интересует. Хароший добавок в круговорот "зелених шмарклей".
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А кого из Блока панамских патриотов интересовал Крым за последние пять лет (подача эл.энергии на заводы Фирташа не считается)?
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не ну вот шо за назначение - то неудача - не ужели только мне это очевидно?
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это всё понятно , почему мародёр гуляет ? тут так : или сделал , и ты на коне , либо не сделал , и ты осле ...
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кажуть, що приватовський мародер знову здриснув в ісраель
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Вчера ты был старик - сегодня новый Зелевик!
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Я бы его не назначил и начальником общественного туалета - всех клиентов ценами распугает
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Привыкайте.Скоро осветителей и костюмеров 95 квартала губернаторами будут ставить.
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как и обещано, все новые, не замешанные в коррупции, умные и честные.
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А что там ,по лондонской недвижимости и британскому гражданству данилюка у зелёных борцунов с коррупцией вопросов нет?
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господи, термин "сарказм" хоть кому-то на этом ресурсе знаком?..
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Разъясните, знающие люди, це зрада, чи перемога?
Данилюк зебильнокремлёвский зебил чи соевобарыжный барыга?
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А кошка это четвороногий друг законной власти или вороватый прихвостень оппозиции?
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ділдо "рехформатор" від МВФ по підготовці КАЗЛОВ до "передачі" ЗЕМЛІ справжнім "господарям" всесвітнім пройдисвітам та шахраям
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А чувак с ксивой презЕдента месяц назад о каких то конкурсах мычал....не слышали..??
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он не говорил что соевые будут в жюри,а конкурс и проверки были Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 6533
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Да ты шо??В жюри были беня... богадна и разумков....или и тебя пригласили..??
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почему сразу пригласили?Советовались Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 1995
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Беня и Богдан советовались с лохами?
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Уже не удивит,если министром экономики и финансов,назначат офицера СБУ.
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У 2-х президентов Порошенко и Зеленского,есть что-то общее - это провальная кадровая политика. Назначать будучи на государственном посту, на должности только тех,кто тебя любит или верен тебе, как тебе кажется- это путь к отставке, путь в никуда. Когда ты работать на Украину,на ее народ,надо стремиться назначать самых лучших профессионалов в Украине, патриотов своей страны,даже если они из другой партии и ты их не знаешь.
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У 2-х президентов Порошенко и Зеленского,есть что-то общее - это провальная кадровая политика. Назначать будучи на государственном посту, на должности только тех,кто тебя любит или верен тебе, как тебе кажется- это путь к отставке, путь в никуда. Когда ты работаешь на Украину,на ее народ,надо стремиться назначать самых лучших профессионалов в Украине, патриотов своей страны,даже если они из другой партии, ты их не знаешь и ,возможно, ты им не очень нравишься.
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Такой кажется был один.... Наполеон. Правда обосрался, ибо соседям не нужен был дурной пример.
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Молодец,паралельный КабМин СДЕЛАН, удачи ЗЕкоманде!!!!!!!!!!!!!!
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ромка за сколько целковых, будешь индейцев хвалить?
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я совестью не торгую , Мне За Державу Обидно
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"Патриоты" обычно в долларах и евро берут......так надежнее....
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С подачи Бени ЗЕ послал Данилюка на три четыре буквы Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 7435
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у клоуна и "назначения" клоунские )) данилюк секретарь РНБО )), кроме смеха эмоций нет никаких больше. Отэта никчема - и РНБО .. Сміюсь, нажаль, крізь сльози.
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Ну і що тепер буде з "Вільхою" та "Громом-2"?
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ПРОДАДУТ ЧЕРТЕЖИ МОСКВЕ. ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО?
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Данилюк личность весьма неприятная, но, похоже, Зеля собирает вокруг себя всех, кого кода-либо обидел неблагодарный Порошенко. А таких много. И собирает скорее всего неслучайно.
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ГАПЛЫК оборонке, начнут раззорять и продавать перспективные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ предприятия, потому что они требуют денег.
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после таких назначений и поддержке лехтората свидетелей конца эпохи бедности кремлевским сатанистам остается только ждать
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Гаплик не тільки оборонці, а і Україні!!!
На виправлення помилок Зелебенського потрібні будуть роки, а може і кров!!!
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призначення трохи шокують. але інших призначенців для зе-команди взяти ніде. нам же залишається дочекатись рішень та результатів. тоді вже і визначатимимось.
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Беня
Этот уже послал МВФ в далекое далеко. Зачем МВФ, если лозунг дня "Даешь дефолт!"
Как в свое время Троцкий: "Ни мира, ни войны, а армию - распустить"(с) ....
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клоняра будет изгнан на ростов.дело времеНи Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 1293
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надеюсь он не будет таким кровожадным и радикальным как его русофоб-попередник Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 4868
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ
 
 
 
 
 
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