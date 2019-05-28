 Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится на сайте Киевского патриархата, передает Цензор.НЕТ.

Филарет решил наказать протоиерея за нарушение присяги священника и непослушание духовному руководству.

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В Фейсбуке Трофимлюка говорится, что он клирик Православной церкви Украины, а УПЦ Киевского патриараха прекратила религиозную деятельность 15 декабря 2018 года. Поэтому любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, протоиерей считает недействительными.

"Сегодня на сайте "Церква.инфо" был обнародован "Указ" о "запрете" меня в священнослужении. Документ опубликован на бланке Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, с печатью УПЦ Киевского Патриархата и с подписью Патриарха Киевского и всей Руси-Украины. Мотивацией "запрета" является якобы нарушение присяги священника, в частности "... буду осуществлять свое служение ... во благо своей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата". В связи с этим сообщаю следующее. Согласно решению Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 г. под председательством Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к Православной Церкви Украины и после Объединительного Поместного собора 15 декабря 2018 г. и возникновения Православной Церкви Украины объективно не существует религиозного объединения под названием "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата". В соответствии с этим, как клирик Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, считаю недействительными", - заявил он.





Трофимлюк был назначен ректором академии решением первого заседания синода ПЦУ 5 февраля в связи с избранием его предшественника Епифания предстоятелем церкви.

Напомним, Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".