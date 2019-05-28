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Все про:УПЦ КП (466) Филарет (434) ПЦУ (375)

 Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ

Почетный патриарх Филарет (Денисенко)издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

Об этом говорится на сайте Киевского патриархата, передает Цензор.НЕТ.

Филарет решил наказать протоиерея за нарушение присяги священника и непослушание духовному руководству.

Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку 01

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В Фейсбуке Трофимлюка говорится, что он клирик Православной церкви Украины, а УПЦ Киевского патриараха прекратила религиозную деятельность 15 декабря 2018 года. Поэтому любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, протоиерей считает недействительными.

"Сегодня на сайте "Церква.инфо" был обнародован "Указ" о "запрете" меня в священнослужении. Документ опубликован на бланке Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, с печатью УПЦ Киевского Патриархата и с подписью Патриарха Киевского и всей Руси-Украины. Мотивацией "запрета" является якобы нарушение присяги священника, в частности "... буду осуществлять свое служение ... во благо своей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата". В связи с этим сообщаю следующее. Согласно решению Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 г. под председательством Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к Православной Церкви Украины и после Объединительного Поместного собора 15 декабря 2018 г. и возникновения Православной Церкви Украины объективно не существует религиозного объединения под названием "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата". В соответствии с этим, как клирик Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, считаю недействительными", - заявил он.

Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку 02
Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку 03

Трофимлюк был назначен ректором академии решением первого заседания синода ПЦУ 5 февраля в связи с избранием его предшественника Епифания предстоятелем церкви.

Напомним, Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3129313
 
 
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Жаль, що Філарет перекреслює все позитивне, що зробив для України Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку - Цензор.НЕТ 6127
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"Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания ..."

От имени УПЦ КП, на роспуск которого сам же и согласился?!

Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ
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Похоже на старческий маразм.
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Вот и попы-сепаратисты пошли в атаку.
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Філарет має бути позбавлений резиденції та печатки і відправлений в далекий монастир, подалі від телекамер! Філарет вже зійшов з розуму остаточно!
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Хай идет на пенсию уже. Это же надо так ********* власть на старости лет. Старый маразматик.
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петя кидок и здесь наследил, томас иперь не животварящий, а царь ненастоящий
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"Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания ..."

От имени УПЦ КП, на роспуск которого сам же и согласился?!

Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ
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Жаль, що Філарет перекреслює все позитивне, що зробив для України
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Я бы не стал говорить про позитив...ведь он образовал УПЦ КП исключительно потому, что его не выбрали на пост, который сейчас занимает гундяев(у Филарета шансы были больше,вообще-то). Я думаю, что Филарета Порошенко придавил, заставив как-то умерить его(Филарета) исключительное властолюбие. Теперь Порох не у власти и дедушка разошелся
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Пора цього путінського агента КГБ філарета кудись відправлять, навіть на Москву, бо наробить біди.
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Похоже, Филарета "кинули" на каком то этапе.
Иначе трудно объяснить такие демарши.
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Никто его не кидал. Он был глава церкви, теперь глава Епифаний. Он потерял власть и обижается. Это примерно как крики Яныка Я Легитимный.
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Всё же ситауция в этих случаях очень сильно отличается.
Ну ладно, разберутся наверное. Так, или иначе.
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Прикольно. И ЭТИ вот, запрещают нам что-то когда сами готовы перекусить мощи друг другу за каких то пару миллиардов евро? Филарет значит не очень добрый раз не хочет сдавать имущество.)
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Ну подскажите мне (я не вижу) где в этих (головах) находится Вера.
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Это я абсолютно про всех самозванцев в рясах .
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А я пописываю указ что он может служить. Сила и у моего и у филаретовского указов- одинаковая)) упц кп существует только в сознании Филарета.
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Странно все это выглядит со стороны... Оскарблять Филарета причин не вижу, так как он много для Украины сделал... но опведение его вызывает беспокойство.
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Філарет знову все робить на користь ворогам, ганьбить Україну і її церкву. Жаль!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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