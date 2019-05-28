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 Политика Украины
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Все про:Сенченко (234) Батькивщина (1801)

 Сенченко заявил о выходе из партии "Батькивщина"

Один из главных соратников Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко, заявил о выходе из ВО "Батьківщина". В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны.

Сенченко известен как один из лидеров парламентской оппозиции Виктору Януковичу и комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства. С марта по август 2014 года был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины. После того, как украинские военные покинули Крым, он путем сложных переговоров добился вывода из оккупированного полуострова более чем 3500 единиц вооружения и военной техники ВСУ на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов США. Сенченко также вел переговоры и возглавлял удачную операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента Украины. Но прощаясь, показал свое уважение к лидеру "Батьківщини" и сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения:

Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батьківщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются.

Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции Достоинства, отсутствие системных усилий по восстановлению мира без территориальных и политических уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает реальные предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебного к нашему государству. Уже сейчас понятно, что задача этих сил - капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины.

Именно поэтому, стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать только, опираясь на широкое общественно-политическое объединение патриотических сил Украины. Команда общественного движения "Сила права", к которой я принадлежу, готова стать надежной составляющей такого объединения.

Победа в противостоянии с Российской Федерацией, безопасность и благосостояние страны и каждой украинской семьи должны стать главными приоритетами будущей парламентской коалиции и правительства Украины, - сообщил Сенченко на собственной Facebook странице.

Андрей Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ Автономной Республики Крым. В 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова.2001-2006 - председатель наблюдательного совета ЗАО "Современные информационные технологии". В 2007 года в рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков - кандидатов в депутаты занял 24 место, совсем немного уступив Ринату Ахметову.По состоянию на сейчас большинство активов политика конфискована оккупантами в Крыму.

Андрей Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права" - с ноября 2014 объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доведены факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.

Реакция Юлии Тимошенко и ВО "Батьківщина" на заявление политика пока неизвестна.

Источник: https://censor.net.ua/n3129310
 
   
 Топ комментарии
 
Наоборот, из-за неприятия Зе, как президента, ушёл от Юли, которая поддерживает Зелю.
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Одобряю решение Сенченко. В "Батькивщине" он был самым здравомыслящим. Я удивляюсь тоько - почему он не ушёл несколькими годами раньше. Просто хотел быть порядочным. Но поддержка Зели лидером Юлей, видать, стала последней каплей.
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Мое уважение пану Сенченко. Он давно перерос внд капительнан. Он один из немногих кто не дал окончательно продать крым русне соевым подонкам.
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НАВПАКИ он не хочет в ШИРКУ А ОНА БУДЕТ как бы клоны и смехачи не пукали и вумно дебильные морды не делали-- мол у нас в Раде будет 52% своя коалиция.. даже мои тапочки смеются реготом.. он покидает БЮТ даль если Юля сольется с Зелей а к этому идет то ждет БЮТ судьба Социалистов Мороза...
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Так Вова же за Россию. А его политическая сила "Слуга народа",как Сенченко считает, направлена против нашего государства Украина.
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Наоборот, из-за неприятия Зе, как президента, ушёл от Юли, которая поддерживает Зелю.
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цікаво...
тоді він молодець, правильно вирішив.
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Ожидаемо. Сенченко профи и прекрасно понимает чем может закончится этот шабаш обрезного Пиноккио. Ему стало противно, что Бахиня лижет задницу этим проходимцам
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Юля не Зелю поддерживает, она пашет на 73 % поле. Сенченко заявил о выходе из партии "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 5577
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У Юли сейчас цель - премьерство. Потом она и Зелю кинет.
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Зелю любой кинет.Кидать ей придёться Беню
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І зелені, і бабюлі - одна сатана (під Коломойським ходять).
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Ksenia VB - а прочитать об этом Челе и эту статью поленилась, да?
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я прочитала, але не вірю в успіх його сили..
щось занадто
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Ksenia VB - я не помню ни одного случая, когда он упорно не отстаивал интересы Украины и украинского народа..

Для меня лично этого достаточно...
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а смысл? от лучшей подруги Бармалея Коломойского к Вазелину Шестому???
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для цього йому не потрібно було від юльки тікати. Беня ж казав, що підтримає юлю на виборах до ВР, кругом свої яйця розкладує.
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Навпаки, проявив себе справжнім українським державником. Побачивши, що Юлька вирішила за краще для своєї жадоби влади піти на співпрацю з Зєлєнскім, Сенченко, як людина військова і патріотична, що бачить і розуміє ризики таких маневрів, вирішив залишитись на стороні України, а не космополітки Юлі.
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Одобряю решение Сенченко. В "Батькивщине" он был самым здравомыслящим. Я удивляюсь тоько - почему он не ушёл несколькими годами раньше. Просто хотел быть порядочным. Но поддержка Зели лидером Юлей, видать, стала последней каплей.
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К сожалению, Вы правы. Юля стала заигрывать с Зе, а Сенченко, естественно,
не согласен с такой позицией Тимошенко. От Юли ушел настоящий украинский политик и патриот. Удачи ему.
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предавший единожды- предаст всегда....род сей от Юды....
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Отже, якщо в тебе прапорець американський, то і ти вже когось як мінімум одного зрадив?
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як думаєш ,а чи немає зрадників саме під українськими прапорцями ,вишиванками ..якщо ні.....,то завдяки чому за роки Незалежності Україна стала чи не найбіднішою країною в світі...?
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Я лише спробував натягнути на твій прапорець твою ж логіку
А щодо найбіднішої у світі - це ти загнув. У Європі - так, одна з найбідніших, але в першу чергу із-за агресії кацапів, а в дуругу - із-за зрадойофілів і 5-ї колони. І ті, хто одягли вишиванки і грабували країну під час війни, - до патріотів жодного відношення не мають. Патріотизм не винен в тому, що виродки (в т.ч. 5 колона) під нього маскуються.
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Один из очень немногих, кто имеет право называть себя украинским политиком.
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Мое уважение пану Сенченко. Он давно перерос внд капительнан. Он один из немногих кто не дал окончательно продать крым русне соевым подонкам.
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у йули пенсия не загорами, шо еще надо, шоб спокойно провести старость
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Че-то мне кажется, что к шмаркле скорее побежала Йуля. А это не всем понравилось, даже в ее окружении.
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это правда. капительманша уже вовсю зализывает штейну его штейн.
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Молодец. Увидел как старушка перекрасилась и участвовать в шоу95 не захотел. Лизать каласмойскую власть- дело гадкое!
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Юля не кладет яйца в одну корзину. Хочет Раду захватить с коалицией. Сенченко заявил о выходе из партии "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 300
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Один з небагатьох,хто не викликає відразу у людей.. Дуже добре освоїв українську мову. Удачі вам ,пане Сєнченко.
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доходить і до Люліних упоротих кого 75%би.омаси обрало президеннтом. От тільки для упоротих на цензорі ще не дійшло.
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Слова не мальчика, но мужа.
Правильно, правильно, очень правильно Сенченко оценивает ситуацию.
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Это был верный ленинец...бьютовец.... что то у Йули пошло не так..... Тимошенко втратила важливого соратника - Сенченка - Цензор.НЕТ 2503
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Если еще и Соболев уйдет....то в бьюткивщине никого не останется..... хотя соболев подкаблучник...ему некуда идти....
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Чисто подставное решение,создать микро партию с целью откусить от тигрюли на парламентских хоть один процент.
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Сенченко куда более мощная фигура, чтобы у кого-то один процент откусывать.
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Да пустое место он,пять лет мародерства сидел как кролик в кустах.
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Андрей Сенченко человек серьезный, человек реальных дел.
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"Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции Достоинства, отсутствие системных усилий по восстановлению мира без территориальных и политических уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает реальные предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебного к нашему государству. Уже сейчас понятно, что задача этих сил - капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины".

О ком это он? Неужели о "слугах урода"? Да не может быть!!! Там одни поцреоты!!! Тимошенко втратила важливого соратника - Сенченка - Цензор.НЕТ 8887
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Жопоблок + петеблок + видро + засеяяные кацапским баблом мажоритарные округа.
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... засеяяные кацапским баблом Юлькины мажоритарные округа
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Не знаю ни одного политика, кинувшего Юлю и долго продержавшегося в политике с положительной кармой. Зато обратных примеров - пальцев не хватит...
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Давно ждал от него этого шага. Никак не мог понять что его держало около владелицы ломбардов - они В ПРИНЦИПЕ разные люди.
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Завдяки трутням штибу цього Сенченко,Тимошенко не виграла вибори!. Там ще багато "прихильників",що "прихилились" до її спини!.Тепер,коли розуміють,що їм вже нічого не світить,роблять "ноги"!.Вірити,що зі своєю партією "Сила права" можна чогось добитись повний маразм цього "прихильника"!.До речи,які недалекі люди,вважаючи,що Тимошенко "заграє" заради прем*єрства з клоуном!.Вона,як ніхто інший з політиків,декларує готовність РОБИТИ зміни у державі і,не бачити та розіміти це може тільки людина з мізком колібрі,бо немає значення ХТО очолить процес перетворень!.Навряд чи клоун "відгукнеться" пристати на її пропозиції,що і покаже його справжне обличчя,тому,що він з того прошарку нашого суспільства,котрому перетворення РЕАЛЬНІ.глибоко до дупи,бо тоді прийдеться йому самому одягати собі кайданки!.
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