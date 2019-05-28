 Сенченко заявил о выходе из партии "Батькивщина"

Сенченко известен как один из лидеров парламентской оппозиции Виктору Януковичу и комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства. С марта по август 2014 года был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины. После того, как украинские военные покинули Крым, он путем сложных переговоров добился вывода из оккупированного полуострова более чем 3500 единиц вооружения и военной техники ВСУ на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов США. Сенченко также вел переговоры и возглавлял удачную операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента Украины. Но прощаясь, показал свое уважение к лидеру "Батьківщини" и сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения:

Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батьківщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются.

Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции Достоинства, отсутствие системных усилий по восстановлению мира без территориальных и политических уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает реальные предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебного к нашему государству. Уже сейчас понятно, что задача этих сил - капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины.

Именно поэтому, стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать только, опираясь на широкое общественно-политическое объединение патриотических сил Украины. Команда общественного движения "Сила права", к которой я принадлежу, готова стать надежной составляющей такого объединения.

Победа в противостоянии с Российской Федерацией, безопасность и благосостояние страны и каждой украинской семьи должны стать главными приоритетами будущей парламентской коалиции и правительства Украины, - сообщил Сенченко на собственной Facebook странице.

Андрей Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ Автономной Республики Крым. В 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова.2001-2006 - председатель наблюдательного совета ЗАО "Современные информационные технологии". В 2007 года в рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков - кандидатов в депутаты занял 24 место, совсем немного уступив Ринату Ахметову.По состоянию на сейчас большинство активов политика конфискована оккупантами в Крыму.

Андрей Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права" - с ноября 2014 объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доведены факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.

Реакция Юлии Тимошенко и ВО "Батьківщина" на заявление политика пока неизвестна.