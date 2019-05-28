 АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші"

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на копию соответствующего распоряжения, которой располагает редакция, передает Цензор.НЕТ.
Во время открытия дела, АМКУ ссылается на данные Национального антикоррупционного бюро, которые Антимонопольный комитет получил письмом в апреле 2019 года. В частности, в письме НАБУ говорится, что действия НКРЭКУ могли привести к негативным последствиям для рынка электроэнергии и предоставлению конкурентных преимуществ одним производителям перед другими.
Ранее в АМКУ отказывались открывать производство по формуле ценообразования на уголь, которую используют для производства электричества, по представлению государственного "Энергоатома", одновременно свою позицию там изменили после получения письма от НАБУ.
Отметим, формулу "Роттердам+" ввели в мае 2016 года, после потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.
Формула была утверждена НКРЭКУ, там заявляли, что такая методика расчета должна устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и лишить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.
В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам +" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовою (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля. С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии выросла в два раза.
В июле 2016 премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает неприемлемым схему "Роттердам+", а в 2017-м генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что формула составляет коррупционную угрозу для государства. Президент Порошенко подчеркивал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фонда.
......
Зе-билам лапшы навешали на десять лет вперед.
А на фото мы можем узреть обыкновенные корабли с углем, следующие по маршруту ЮАР - Роттердам - Киев.
Детально об «энергетической» позиции президентской команды в блиц-интервью УНИАН рассказал представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус.
С 1 июля в Украине формально отменят формулу «Роттердам» и должен заработать новый рынок электроэнергии. «Укрэнерго» уже заявило, что цены на электроэнергию после этого могут вырасти из-за низкого уровня конкуренции. Что новая власть будет делать в этом направлении?
Внедрять сейчас новый рынок электроэнергии - большой риск. Могут и цены резко вырасти, и наступить коллапс в системе учета, увечиться неплатежи. Мы считаем, что необходимо перенести процесс на один год, чтобы дополнительно подготовиться. Не тянуть просто время, а действительно, реально подготовиться.
Бене нужен дешевый газ!... за счет всех остальных покупателей.
Но вы продолжайте веровать, что он "грабит и грабит"....
То, что Ахметов в результате своей аферы сам пострадал материально - еще и Пете отстегнул часть акций - не делает Ахметова меньшим мерзавцем.
Мы - Они. Хорошие - Плохие. Белые - Черные.
Никакого серого цвета.
Что характерно - ведь именно для тупых соевых мартышек все, кто выступает против Порошенко - это однозначное зло.
...
Прилипший сбоку лоскуток.
На рынке купленное Это!
На вид, похоже, Петушок!..
Лежал на солнце, таял тихо,
Цена его, копеек пять.
Базар, жара, неразбериха..
Пришлось народу его взять..
Сидит на щепке, или спичке,
Сиропный распустив свой хвост,
Как подобает каждой птичке,
И вкус его предельно прост..
Во рту растает. В пальцах липких
Осталась палочка одна..
Потом фестал, понос отрыжка
Не надо больше петушка)
З 1 липня 2019 р., коли Закон «Про ринок електроенергії» набере чинності у більш повній мірі, підвищення тарифів на електроенергію стане неминучим для всієї України
https://lb.ua/economics/2019/03/19/422360_tarifi_elektriku_virushayut.html?fbclid=IwAR0Te1-KImG5FYdx-p7I1X_ki__Qg8KxBZR59jmXUMKRhc4tDIi8zTQxfU8 …
Это - все равно, что судить Маркса и Энгельса за написание капитала
2.Отметим, формулу "Роттердам+" ввели в мае 2016 года, после потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории."
КАКИЕ ВАПРОСЫ?
Кто-то гонит уголёк из Расии, который дешевле Роттердама?
Так это рынок, детка!
24,4 лохів ще раз поДЯКУвали
Сочувствую
взять в долю.