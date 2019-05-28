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Все про:Антимонопольный комитет (299) Роттердам+ (13)

 АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші"

Антимонопольный комитет Украины постановил начать расследование антиконкурентных действий, совершенных представителями НКРЭКУ, когда они предоставили преимущества производителям тепловой энергии. Соответствующее решение приняла Государственная уполномоченная АМКУ Мария Нижник.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на копию соответствующего распоряжения, которой располагает редакция, передает Цензор.НЕТ.

Во время открытия дела, АМКУ ссылается на данные Национального антикоррупционного бюро, которые Антимонопольный комитет получил письмом в апреле 2019 года. В частности, в письме НАБУ говорится, что действия НКРЭКУ могли привести к негативным последствиям для рынка электроэнергии и предоставлению конкурентных преимуществ одним производителям перед другими.

Ранее в АМКУ отказывались открывать производство по формуле ценообразования на уголь, которую используют для производства электричества, по представлению государственного "Энергоатома", одновременно свою позицию там изменили после получения письма от НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО

Отметим, формулу "Роттердам+" ввели в мае 2016 года, после потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ, там заявляли, что такая методика расчета должна устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и лишить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам +" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовою (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля. С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии выросла в два раза.

В июле 2016 премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает неприемлемым схему "Роттердам+", а в 2017-м генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что формула составляет коррупционную угрозу для государства. Президент Порошенко подчеркивал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело в НКРЭКУ обыски по делу "Роттердам+"

Источник: https://censor.net.ua/n3129309
 
   
 Топ комментарии
 
Президент Порошенко подчеркивал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фондИсточник: https://censor.net.ua/n3129309 Какая тварь шеколадная . блин оказывается везде где свинорыл с подельниками бабло косил его МВФ заставляло АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9160
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Все прекрасно знают,что ахметка поддерживал сепаратистов,но почему то этот хмыренок получил вместо срока роттердамные тарифы - по сути ввел свой персональный налог на каждого гражданина Украины.
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Сказочка из той же урны, что и "мародеры".
Зе-билам лапшы навешали на десять лет вперед.
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Точно.
А на фото мы можем узреть обыкновенные корабли с углем, следующие по маршруту ЮАР - Роттердам - Киев.
АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4116
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Формулу отменят цени на е/е упадут или нет?
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Президент Порошенко подчеркивал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фондИсточник: https://censor.net.ua/n3129309 Какая тварь шеколадная . блин оказывается везде где свинорыл с подельниками бабло косил его МВФ заставляло АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9160
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та шо там порошенко Ти послушай зекоманду АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9946

Детально об «энергетической» позиции президентской команды в блиц-интервью УНИАН рассказал представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

С 1 июля в Украине формально отменят формулу «Роттердам» и должен заработать новый рынок электроэнергии. «Укрэнерго» уже заявило, что цены на электроэнергию после этого могут вырасти из-за низкого уровня конкуренции. Что новая власть будет делать в этом направлении?

Внедрять сейчас новый рынок электроэнергии - большой риск. Могут и цены резко вырасти, и наступить коллапс в системе учета, увечиться неплатежи. Мы считаем, что необходимо перенести процесс на один год, чтобы дополнительно подготовиться. Не тянуть просто время, а действительно, реально подготовиться.
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ага теперь зекоманде разгребать петины навозные кучи
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Да-да, все правильно:
Бене нужен дешевый газ!... за счет всех остальных покупателей.
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"товаристч Ахметов" вообще-то за пять лет потерял четыре ОблГаза и 40% своего состояния.
Но вы продолжайте веровать, что он "грабит и грабит"....
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рыжая гнида невиновате она тоже соевая свинья?
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Он должен был потерять все,включая свободу.
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Бедняжка. Вот он - истинный патриот Украины - товарищ Ахметов, создавший первый сепарский батальон Восток и активно содествовавший созданию днр.
То, что Ахметов в результате своей аферы сам пострадал материально - еще и Пете отстегнул часть акций - не делает Ахметова меньшим мерзавцем.
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Бедняжка. Вот он - истинный зе-бил. Для него все или святые или исчадия ада. Как в сериале всё просто.
Мы - Они. Хорошие - Плохие. Белые - Черные.

Никакого серого цвета.
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Точно - новый лозунг соевых мартышек - "кто против Ахметова - тот зе-бил!"
Что характерно - ведь именно для тупых соевых мартышек все, кто выступает против Порошенко - это однозначное зло. АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1533
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Все прекрасно знают,что ахметка поддерживал сепаратистов,но почему то этот хмыренок получил вместо срока роттердамные тарифы - по сути ввел свой персональный налог на каждого гражданина Украины.
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Достаточно передати 49% своііх активів енергокомпаній нєкому Порошенко П. О. І ти чудним образом превращаєшся із сєпара в папутчіка рєвалюціі))
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так дружбан петя не возражал ... "абсолютно бескорыстно"
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гніді приготуватися до стрибка без парашюта ...


...
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Вы за него не переживайте - он уже и себя, и праправнуков своих до конца жизни обеспечил.
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такі ніколи не наїдяться ...це така "порода"
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Это само собой, но он в любом случае уже не в накладе...
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На липкой палочке. Газеты
Прилипший сбоку лоскуток.
На рынке купленное Это!
На вид, похоже, Петушок!..

Лежал на солнце, таял тихо,
Цена его, копеек пять.
Базар, жара, неразбериха..
Пришлось народу его взять..

Сидит на щепке, или спичке,
Сиропный распустив свой хвост,
Как подобает каждой птичке,
И вкус его предельно прост..

Во рту растает. В пальцах липких
Осталась палочка одна..
Потом фестал, понос отрыжка
Не надо больше петушка)
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не смог по конкурсу пройти на более низкую должность в данной структуре. формулировка нет требуемого опыта работы в энергетике.
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ага, вирівняйте тариф для підприємств і для населення, Беня саме за це. А ціни так народ саме для цього, а потім збільшені тарифи завжди можна списати на реформу енергетичного сектору.
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Давай, вскривай ці масковські кансєрви!Расскажи як праклятий Бєня з Зєлєнским ротердамили на полну катушку!! Не держи в собі, вилляй все!!
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мені достатньо того, як вони мене тролили. Так навіть москальські консерви не робили
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єдина мета цього "ринку" це забезпечення безперебійного електропостачання з атомних станцій на Захід ... якщо ви не помітили за цей "ринок" найбільше переживають німці ...коли зимою "випадково" почнуться відключення ...у нас ... не в поляків з німцями ...згадаєте
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я не про ринок писала, тому що не пишу про те у чому не знаюся, а про Ротердам+. Наскільки я розумію формула розразунку для промисловості підвищена, а для населення ні. От чому саме Беня стоїть за відміну Ротердам+. Самий правдивий канал чому не розтлумачує Зевиборцям, завдяки кому може збільшитися ціна на вжиту побутову е/е населенням.
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как же так? как же соевое мыролюбство и безальтернативный гешефт от свиней свиновальцмана?
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тогда надо срочно внедрять схему винница минус, шоб успеть выехать в роттердам
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она внедрена так же как и дюссельдорф + так же как и сиваш++.
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Тарифи на електрику вирушають у «Вільне Плавання»
З 1 липня 2019 р., коли Закон «Про ринок електроенергії» набере чинності у більш повній мірі, підвищення тарифів на електроенергію стане неминучим для всієї України
https://lb.ua/economics/2019/03/19/422360_tarifi_elektriku_virushayut.html?fbclid=IwAR0Te1-KImG5FYdx-p7I1X_ki__Qg8KxBZR59jmXUMKRhc4tDIi8zTQxfU8 … АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1376
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К сожалению с 1 июля Роттердам + покажется раем. Под видом либерализации готовится монополизацию рынка электроэнергии под известную группу. В условиях олигопольного рынка генерации, при которой на одну монополию государственную хотят повесить обязательства по тарифам для населения, и обязательствам по зеленой генерации. Для второй монополии ДТЭК преференции и фактически в условиях, когда атомная поставляет населению, у зеленой генерации льготы до 2030 года - тариф очень дорогой, фактически остается закупка у ДТЭКа, у которого фактически не только монополия в тепловой генерации но и в поставках угля, 37% облэнерго. Подорожание электроэнергии в 1,5 раза - это самый оптимистичный вариант, что вызовет снежный ком подорожания всего от хлеба до коммуналки. Как говорят проахметовские чиновники, главное чтоб не подорожал тариф для населения, а он и так не будет дорожать по закону в течении двух лет до 2021 года. А после наверное будет цена больше чем для предприятий. С ведением данной схемы получаем неконтролируемый рынок электроэнергии. Обещанное объединение в энергорынок с Европой, которой можно было бы с нивелировать монополию - это задача как минимум ни одного года, связанная с техническими проблемами. В общем строят вкратце очередную схему для обогащения для уважаемого ДТЭК.
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Евросоюз официально выступает за перенос сроков запуска рынка и доработки законодательства, и подзаконных актов. https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/63144/заява-про-запровадження-нового-оптового-ринку-електроенергії_uk
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Интересная статья по внедрению нового рынка https://zn.ua/energy_market/lovushka-dlya-prezidenta-ili-reforma-rynka-**************-v-ovechey-shkure-317927_.html
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Зебилам, всилу дефектов мозга, не понять.
Это - все равно, что судить Маркса и Энгельса за написание капитала
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1. "В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
2.Отметим, формулу "Роттердам+" ввели в мае 2016 года, после потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории."
КАКИЕ ВАПРОСЫ?
Кто-то гонит уголёк из Расии, который дешевле Роттердама?
Так это рынок, детка!
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сепар ахметка гонит а навар с петей делит
24,4 лохів ще раз поДЯКУвали АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4239
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Для тебя родители пожлобились даже на пту?
Сочувствую
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Теперь все ясно стало это МВФ петю заставило российский уголь считать по ротердам + и
взять в долю.
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Работу солнечных электростанций населения на земле уже минэнерго (насалик, политназначенец, и ни разу не профи в этом кресле) ограничило, по факту-запретило. Зато внесли изменения в работу зеленой энергетики:годовая квота поддержки государства на аукционах в следующем году. И кто выиграит эти аукционы? Те, кто назначил насалика, политического. И не разу не спеца в минэнерго.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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