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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Горловка (2320) Зеленский (1511) информационная война (541) оккупация (6802) пропаганда (2245) Донбасс (18617) Донецкая область (4270)

 "Наш курс - Россия, но сначала нужно войти в состав Украины", - пособники террористов "ДНР" пытаются объяснить жителям новые указания из Москвы

Оккупанты запустили на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области "флешмоб", в рамках которого участники якобы должны обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "признать выбор Донбасса".

Об этом сообщают сайты террористической организации "ДНР", пердает Цензор.НЕТ.

Одним из рупоров в этой российской информационной кампании, которую кураторы из Кремля назвали "проукраинским флешмобом", стал оккупационный "глава" Горловки Иван Приходько.

Коллаборант сделал для Зеленского бумажного голубя. "Смотрите - я сделал голубя мира. Написал, голубь мира - Зеленскому. Я не хохмлю!" - сказал Приходько.

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"Когда Зеленский в инаугурационной речи сказал, что надо вступать в диалог в жителями Донбасса, у нас появилась надежда. Но после этого, к сожалению, последовали его заявления, что он не будет общаться с представителями ЛДНР. И мы понимаем, что пока подвижек в вопросе мира никаких нет. Поэтому граждане республики и начали выступать с обращениями к Зеленскому, в которых настаивают быть последовательным в своей политике. Он должен понять, что надо разговаривать с людьми Донбасса напрямую", - заявил пособник террористов.

"Мы понимаем, что прежней, довоенной Украины уже никогда не будет. Поэтому ни о какой смене курса ДНР речи быть не может. Граждане Российской Федерации - это наши братья. Они 5 лет нам помогают, помогают нам выжить. Поверьте на слово, 99% жителей ДНР вам скажут: никакой смены курса быть не может! Россия - наша цель", - заявил Приходько.

Наш курс - Россия, но сначала нужно войти в состав Украины, - пособники террористов ДНР пытаются объяснить жителям новые указания из Москвы 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3129307
 
 
 Топ комментарии
 
опять будут кормить всю Украину,зачем им это надо?)))
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не - территория наша, а свою быдломассу пусть нарассея себе забирает, типа рабочая сила для забайкалья
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А хто ж з української сторони допоможе їм реалізувати ці плани ?
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Наш курс на південь,але спочатку йдемо на північ
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походу, грабанули склад Басурина...
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паркан, бетон, кордон, колючий дріт !

і нехай вашою долею опікується окупант!
бо ваш курс - на ординську московію
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Валіть в Раху,забудьте про Україну назавжди.
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Какая нахрен наша республика,нет такой страны, днр существует только в ваших головах,уже сто раз говорили,хочется в страну орков переезжайте к черту,нормальный человек не будет жить никогда в россии,я не пойму ЧТО ТАМ ОСОБЕННОГО,нищие зп сравнивая с европой,нарушение прав человека,где ты никто,ужасный климат,в большинстве злые люди,а
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"Зеленскому... быть последовательным в своей политике..." Да тут народ Украины уже охренел от последовательности Узеленского.
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эти террырысты вконец оборзели, никакого уважения ни к клоунам, ни к кандитерам
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Огородить ордло колючей проволокой вот им будет вход в состав Украины.
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Это же наш Донбасс,это наши люди,конечно мы должны их взять назад.Но:жесткая 100% фильтрация всего населения,запрет русских телеканалов и спутниковых тарелок,прямое правление без выборов на 10 лет,строгое соблюдение паспортного режима.
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Так это согласованное встречное движение. Беня договаривется с Сурковым, дают команду Богдану об референдуме на мир с росиией и автономиии ОРДЛО. Сурков в свою очередь дает команду своим кунакам внедрять идею - в россию через автономию в Украине.
73% готовы голосовать за все, что предложит их "временное божество", пока рейтинг "божества" не свалился в пропасть..
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Но сначала вы положите цветы на могилы воинам АТО и только после этого можно начинать о чем то с вами разговаривать
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А....... ...нормальные херои всегда идут в обход, и ходят они в обнимку и задом-наперед.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наш курс - Россия, но сначала нужно войти в состав Украины", - пособники террористов "ДНР" пытаются объяснить жителям новые указания из Москвы
 
 
 
 
 
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