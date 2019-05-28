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 Нарушения на 10 млн грн нашла Счетная палата при проверке Днепропетровской медицинской академии

Опубликован отчет о результатах аудита эффективности использования вузом средств государственного бюджета утвержден решением Счетной палаты еще 9 апреля 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", с его полным текстом можно ознакомиться здесь.

Нарушения на 10 млн грн нашла Счетная палата при проверке Днепропетровской медицинской академии 01

Среди найденного аудитом: использование недвижимого имущества академии без заключения договоров аренды, нарушения при заключении сделок на капитальный ремонт, не использование купленного оборудования и т. д.

Стоит отметить, что за свою деятельность ректор Татьяна Перцева должна была отчитаться перед МОЗ еще 23 апреля, но тогда, по неизвестным причинам, информация об этом с сайта министерства исчезла.

Нарушения на 10 млн грн нашла Счетная палата при проверке Днепропетровской медицинской академии 02

Руководителю ДМА все же удалось отчитаться, но уже 21 мая. По случайному стечению обстоятельств, в этот день отсутствовала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая обещала приехать в медакадемию Днепра с проверками. Спросить об отчете о многочисленных фактах коррупции в стенах вуза, о которых неоднократно писалиСМИ, оказалось некому.

Вероятно, официально обнаруженные финансовые нарушения ректора Перцевой могут стать причиной детальной проверки как правоохранительных органов, так и МОЗ. Тем более, что новая власть уже декларирует прозрачность, тотальное неприятие коррупции и что немаловажно для страны – новых людей в управлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3129306
 
   
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22 числа эпоха бедности закончилась же и она вернула деньги)
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и так всегда в советской системе... крайний дворник. а эта тварь получит звезду и повышение.
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