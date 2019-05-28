 Нарушения на 10 млн грн нашла Счетная палата при проверке Днепропетровской медицинской академии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", с его полным текстом можно ознакомиться здесь.

Среди найденного аудитом: использование недвижимого имущества академии без заключения договоров аренды, нарушения при заключении сделок на капитальный ремонт, не использование купленного оборудования и т. д.

Стоит отметить, что за свою деятельность ректор Татьяна Перцева должна была отчитаться перед МОЗ еще 23 апреля, но тогда, по неизвестным причинам, информация об этом с сайта министерства исчезла.

Руководителю ДМА все же удалось отчитаться, но уже 21 мая. По случайному стечению обстоятельств, в этот день отсутствовала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая обещала приехать в медакадемию Днепра с проверками. Спросить об отчете о многочисленных фактах коррупции в стенах вуза, о которых неоднократно писалиСМИ, оказалось некому.

Вероятно, официально обнаруженные финансовые нарушения ректора Перцевой могут стать причиной детальной проверки как правоохранительных органов, так и МОЗ. Тем более, что новая власть уже декларирует прозрачность, тотальное неприятие коррупции и что немаловажно для страны – новых людей в управлении.