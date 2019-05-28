EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  958  9
Материалы по теме:
Все про:бюллетени (98) выборы (22429) ОПОРА (139)

 Избиратели, сменившие место голосования, получат на парламентских выборах только один бюллетень

Украинцы, изменившие место голосования на парламентских выборах, получат только один бюллетень - за партию.

Об бюллетеня - за партию и за мажоритарного кандидата - могут получить только те, кто сменил место голосования в пределах "родного" округа. Об этом на своей странице в Facebook напоминает гражданская сеть ОПОРА, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно. Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам. Оба бюллетени - и за мажоритарного кандидата, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа. Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

Также на Цензор.НЕТ: Избирательный кодекс не будет принят текущим составом Рады, - Ирина Луценко

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3129305
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слышь ---началнык---а партбилет дадите? Я фотку притараню----только вклеить!
 показать весь комментарий
 
Цікаво, як я повернуся в рідний округ у Донецьку?
 показать весь комментарий
 
 
Ну і, що за ху..ня така?Спочатку 2 роки в окопах, а зараз уже 2 роки живу у місті,сплачую податки,а голосувати за депутата від округу, не маю права.Як так,пане Хохлобородько? А може мені з*їздити у дирляндію,де жив до цього,та поповнити ,,обмінний,,фонд сєпарам?
 показать весь комментарий
 
 
Схоже на якесь приниження - типу " нє мєстний, нє випєндривайся". Хоча з іншого боку не дасть змоги протягнути якогось чужого гівнюка на чужому окрузі через заїзджих...
 показать весь комментарий
 
 
Избиратели, сменившие место голосования, получат в рыло...
 показать весь комментарий
 
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя.
На хвастуна не нужен нож,
Ему немного подпоешь
И делай с ним, что хошь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоИзбиратели, сменившие место голосования, получат на парламентских выборах только один бюллетень
 
 
 
 
 
 вверх