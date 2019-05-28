 Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литвы Науседой: подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства

Президент пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литовского государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Зеленский также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.

Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Кроме этого, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.