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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Турчинов (3144) Шуфрич (817)

 "Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани, стремящейся лишить нас нашей земли, нашей свободы", - Турчинов о заявлении Шуфрича

Окружение Януковича, пророссийская "пятая колонна" поднимают голову, надеясь на реванш.

Об этом написал в Фейсбуке Александр Турчинов, комментируя поданное в ГПУ Нестором Шуфричем заявление о совершении государственной измены Петром Порошенко и Александром Турчиновым.

Читайте: Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко. ВИДЕО

"Бывший "регионал" Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от русских захватчиков.

Для таких шуфричей защита родной страны - это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность - защищать свое государство от всякой погани, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости.

Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же", - написал Турчинов.

По его словам, подобные заявления сейчас не редкость: "Окружение Януковича, пророссийская "пятая колонна" поднимают голову, надеясь на реванш. Но я убежден, патриоты Украины, где бы они ни работали - на государственных или негосударственных должностях - никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя! Пусть не надеются!"

Источник: https://censor.net.ua/n3129298
 
   
 Топ комментарии
 
Знаю всех из своих знакомых кто оказался Зебанутым. Они просто обыватели, в основном трусливые и постоянно всем не довольные в ожидании халявы.
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Що м'яли ?
Ти не про це думай, а про наслідки свого вибору, який не квапиться відстоювати державні інтереси
Подивись, вже і шухрич ФАКТИЧНО заявив, що ЗСУ вбивало мирняк на дамбасі.
Знаєш, чим це може закінчитись ?
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в светлой маскировочной рубашке )))
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От треба було, Пасторе, гасити всіх їх після революції по гарячому, тоді б такого не було. Це ваша з Порошенко вина. За луценка я не говорю - це лайно.
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эта кацапская гнида давно непижжжена и уже начала забывать свой родной макияж

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тому вони вас і душать , як пацюків шуганих , бо вони вас вбивати не бояться , а ви щоб раз вдарити тричі попереджаєте ворога .Придурки .
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здавалося б, ось воно - щастя: нарешті русофільська гидота має омріяного президента
але ж - ні, все одно гівном стікають від злості
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Вы значит, мудаки, допускали чтобы он имел дела в Украине, вообще здесь существовал , а как что, так сразу патриоты должны исправлять. Вы такие же мудаки как и он.
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стій, дай вгадаю: патріот - це ти!
ги-и-и-и
я, навіть, знаю, якої країни
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Брав участь у разгоні кацапів у своєму місті у 14му, та тричі убд: 15й,17й,18р, а ти більше зробив?
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По перше українською буде правильно Калашников, бо так у мене у документах, а друге те що у мене, та всіх пращурів було є і буде національність українець.
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а президент у всіх Калашнікових назавжди - коло... тобто, Зеленській
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Він президент зараз для всієї України. Я за нього не голосував, я взагалі написав що не підтримую жодного кандидата з цих двох. Жодного, це значить жодного, не зеленського,не пороха, у якого друг терорист ахмєтов, що відділяв долбасс від України, а тепер наче й не при справах.
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Це ще подивитися треба хто ти такий, якщо підтримуєш терориста ахметова.
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ще трохи - і станеш спілкуватися людською
ну, хоч би, щоб відрізнятись від терориста ахметова
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Це ніяк не відміняє того що ви, боти, покривали свого царька, та вводили у оману людей.
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так , він фанат Мародера і засновника всіх ригів , безумовний і самовідданий .
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мене перехід на особистості від зюліков не дивує
це саме ваш рівень
бо інакше тупого клоуна не захистиш
ги
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Порошенко, конечно, виноват, что не уничтожил пятую колонну в Украине, но при Зеленском, как мы видим, эта колонна чувствует себя куда лучше, практически, хозяевами жизни.
Что это говорит о Зеленском?
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Ой, ой, ой, смотрите, кацапы без нас поднимают голову, ай, ай, ай. Наверное потому что вы с ними в договорняке, уроды? Чего ж вы не сделали когда были при власти, чтобы они голову больше никогда не поднимали, а делали как раз наоборот все для них?
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Я правильно понял, что Зеленский не собирается исправлять ошибок предшественников?
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Наверное правильно. Скорее всего так и есть. По крайней мере я в него не верю.
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Щось мені напоминає росію. Там немає чого показувати, то в них на екранах тільки тема України. А що у нового президента немає нічого, то він веселить народ нападками на Порошенко? Їм так весело і вони бажають помсти. Тільки за що? Чого ви всі прицепилися до Порошенко? Вибрали свого, то і питайте все в нього.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани, стремящейся лишить нас нашей земли, нашей свободы", - Турчинов о заявлении Шуфрича
 
 
 
 
 
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