 Говорили о безопасности и моих обязанностях, - Аваков о беседе с Зеленским

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, общался", - сказал Аваков, отвечая на вопрос представителей СМИ.

По его словам, с Президентом они общались "о делах". "О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", - добавил Аваков.

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В то же время он добавил, что в дальнейшем с Зеленским "конечно, будем контактировать".