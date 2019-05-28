 Говорили о безопасности и моих обязанностях, - Аваков о беседе с Зеленским

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, общался", - сказал Аваков, отвечая на вопрос представителей СМИ.
По его словам, с Президентом они общались "о делах". "О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", - добавил Аваков.
В то же время он добавил, что в дальнейшем с Зеленским "конечно, будем контактировать".
Ты переживай о Пециной роже,а то размазали его как гивно..))
безопасности для авакова и сохранении кресла в "новой" ВР.. ну и новых рюкзачках)
авакян и иже с ним ещё будут на скамье подсудимых(
Национальная Украинская примета