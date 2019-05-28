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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2798) Зеленский (1511)

 Говорили о безопасности и моих обязанностях, - Аваков о беседе с Зеленским

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, общался", - сказал Аваков, отвечая на вопрос представителей СМИ.

По его словам, с Президентом они общались "о делах". "О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", - добавил Аваков.

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В то же время он добавил, что в дальнейшем с Зеленским "конечно, будем контактировать".

Источник: https://censor.net.ua/n3129296
 
 
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договорнячок об откатах... ой, "обязанностях" ,
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***
Ты переживай о Пециной роже,а то размазали его как гивно..))
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я о зеленской роже переживаю чтоб коломойский ее незасидел
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Петя уже не Президент и пусть переживает сам за себя!!! Не переводи стрелки!!!
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....о безопасности говорили", - добавил Аваков.

безопасности для авакова и сохранении кресла в "новой" ВР.. ну и новых рюкзачках)
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ессественно...не сценарии (или стихи) же ты ему читал...
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Говорили о безопасности и моих обязанностях, - Аваков о беседе с Зеленским

авакян и иже с ним ещё будут на скамье подсудимых(
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"24%2,поясніть,Аваков вже кондом,чи ще гарний хлопець,як було на протязі 4 років,коли він стояв за Порошенко горой?
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мне он никогда не нравился. перестал играть в команде Порошенко ещё перед первым туром.
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Если порохоботы воют , значит все правильно делается
Национальная Украинская примета
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зе дрочерам везде порохоботы мерещатся
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А тем временем Свинарчуки и дальше спокойно живут и работают. А, зебилы, вы же говорили, что посадите их?
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в отставку и побыстрей и не задерживаем место гражданин )))
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О безопасности .. ага, Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3683.... ловить свиней на мажоритарке за гречку Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3683
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоворили о безопасности и моих обязанностях, - Аваков о беседе с Зеленским
 
 
 
 
 
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