 Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии

Соответствующий законопроект не набрал достаточного количества голосов, сообщает Обозреватель.
Лишь 158 депутатов проголосовали за включение в повестку для сессии законопроекта "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительные и переходные положения Закона Украины "О рынке электроэнергии" (рег. № 10318, авторы А.Добродомов, Л.Пидлесецкий). Законопроект предусматривал перенесение запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.
За отсрочку запуска энергореформы выступал Игорь Коломойский, утверждавший, что запуск рынка в срок приведет к росту тарифов на электроэнергию, и государство должно регулировать цены на электроэнергию. По его мнению, ВР должна принять законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии в первую очередь.
"О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся, – у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - заявил Коломойский в интервью изданию "Украинская правда".
https://biz.censor.net.ua/resonance/3129127/***********************************************************************
Зеленский манипулирует отменой Роттердам+. НВ разобралось почему это выгодно олигарху Коломойскому
пуйловская гнида Порошенко решил валить армию и Украину в отместку за то, что народ Украины не выбрал его на второй срок подряд.
попробуй отказаться от проплаты ахметову.
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/07/7/598164/
Ой, сумніваюсь, що він знизить тарифи охлосу..
Вот теперь зебилы покажут покращення народу!!!!
можна зачиняти будівлю.
ДРУГИ мои... каюсь. Думал то Тимошенко просто нагнетает, а оказалось, что она очень даже по делу. Таки УрядГроси за 10 минут попринимал под занавес такое, что с первого числа нам за электрику платить раза в два больше!
Даже ЕвроСоюз прозрел и написал целую буллу на тему наглости Гройсмана и обворовывания посполитых.
Ну... с новыми тарифами вас... владельцы бойлеров, лампочек и кондиционеров!