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Все про:энергетика (1061) электроэнергия (251)

 Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии

Депутаты отказались включать в повестку дня сессии вопрос об отсрочке запуска нового рынка электроэнергии.

 Соответствующий законопроект не набрал достаточного количества голосов, сообщает Обозреватель.

Лишь 158 депутатов проголосовали за включение в повестку для сессии законопроекта "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительные и переходные положения Закона Украины "О рынке электроэнергии" (рег. № 10318, авторы А.Добродомов, Л.Пидлесецкий). Законопроект предусматривал перенесение запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.

За отсрочку запуска энергореформы выступал Игорь Коломойский, утверждавший, что запуск рынка в срок приведет к росту тарифов на электроэнергию, и государство должно регулировать цены на электроэнергию. По его мнению, ВР должна принять законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии в первую очередь.

"О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся, – у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - заявил Коломойский в интервью изданию "Украинская правда".

Источник: https://censor.net.ua/n3129288
 
   
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Не вышло в этот раз у Бени....ну не все ж скоту масленица.... Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 313
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Спешат насрать, где только можно.
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Что значит взлетят? Ты придурок тарифы в Украине не большие это зарплаты низкие! Так обрезаный рассказывает о том что то подорожает, а вопросы зарплаты его вообще не волнуют...
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Насрать хотят те, кто орёт об отмене рынка. В первую очередь - Беня. Ему с Суркисом и Ахмету этот рынок шило в заду. Да и всем остальным монополистам в этой отрасли.
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вы простите ДУРА Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 4175 РЫНОК И АХМЕТОВ НАПЕРСТОК--это тождественные понятия!!!!! Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 9500
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- сказал Вальцман и прослезился, входя в камеру на зоне
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https://www.youtube.com/watch?v=UVmQcB8N8VM
Зеленский манипулирует отменой Роттердам+. НВ разобралось почему это выгодно олигарху Коломойскому
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можно про всех остальных монополистов подробнее
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БПП+НФ провалили закон о допольнительном отспуске военным...
пуйловская гнида Порошенко решил валить армию и Украину в отместку за то, что народ Украины не выбрал его на второй срок подряд.
Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 4521
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а кто голосовал "за"?)) жопоблок и прочие? Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 4804
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В Раде сейчас большинство у пуйловской шлюхи Порошенко
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а можна глянути голосування по фракціях?
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пуйловсяка шлюха, Порошенко, это твоя мать которая такого дебила высрала из жопы?
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да, Бабломойсокму поднасрали. А ты выходит шавка его?
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Не вышло в этот раз у Бени....ну не все ж скоту масленица....
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Ага, а потом когда взлетят тарифы для населения - скажешь что виноват опять Беня и Зеленский Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 1982
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Что значит взлетят? Ты придурок тарифы в Украине не большие это зарплаты низкие! Так обрезаный рассказывает о том что то подорожает, а вопросы зарплаты его вообще не волнуют...
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И бабло от продажи билетов выводится на Кипр. В офшор.
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так а раскрутка ж какая... ни у кого такого пиара нет))))
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здесь ты можешь отказаться от билета.
попробуй отказаться от проплаты ахметову.
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Всё ради мародёра и его друга преступника Ахметова - девиз воровских шавок - депутатов БПП+НФ
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так а шож весна проходит а посадок нету? Опять тупых евреии намахали???
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Напомнить, кому принадлежат "Черниговоблэнерго", "Львивоблэнерго", "Прикарпаттяоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/07/7/598164/
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Беня ? ))))
Ой, сумніваюсь, що він знизить тарифи охлосу..
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Ничего он снижать не собирается. И не снизит. У него другая задача. На низком старте с Григоришиным и Суркисами оттяпать как можно больше паев в Облэнерго, до которых еще руки не дотянулись, заставить ахмета отстегнуть им побольше. А этот закон ему мешает это сделать. Это же третий энергопакет ЕС.
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А тепер список давай всіх інших,особливо скільки росіянам належить та ахмєтову
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У слуг народа рабов нет. Это привилегия циничных бандер. Так что ищи сам нужную инфу. Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 2288
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ну все 3,14...да ...чекаємо на "нові" справедливі тарифи і осінньозимові відключення ...
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вот зачем Бене надо был роспуск этой Рады - шо тут не понятного - все очень просто - деньги,большие деньги - Беня считает шо не в тех карманах,у него это лучше - как то так)))
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Будем теперь рыжему и мародеру за эл.энергию в 2 раза больше платить.
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Ты сначала с мойшей за приват расплатись!
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Долго страна будет выхаркивать "жыты по новому"
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Такие как ты будут выхаркивать что то по жизни!!!
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опа!

Вот теперь зебилы покажут покращення народу!!!!
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Зеля даже не в курсе . Что оно покажет ?
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в раді 158 депутатів
можна зачиняти будівлю.
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Зеленский забери все облэнерго у Ахметки, и повышения тарифов не будет.
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он не отбирать пришел, а пилить. А это 2 большие разницы.
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еще раз для - адептов зеленского - тариф для населения не измениться ,если измениться только в сторону понижения - все это в основном касается промышленности ,одним словом все как в Европе ,есть возможность выбрать поставщика и много других плюшек - пример - очень похоже как с мобильной связью - цена приблизительно одна ,но бонусов много - и постепенное понижение и за одни деньги больше услуг - как то так))
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Порохоботы кого вы защищаете, это не депутаты, это позор Украины.
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Правильно будет: Какой бывший президент такие и депутаты!
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Нет не правельно! Потому что ВЕСНА ПРОХОДИ, А ГДЕ ПОСАДКИ???
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А Роттердам + действует. А Зе трубил везде что его отменит. Опять обдурил.
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Як би не було, але платити ринкову ціну за електроенергію необхідно. Але при дефолті більшість не буде мати коштів для цього.
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Зато Коломойский сможет все скупить не дорого!!!
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всё уже получено ...и потрачено , назад дороги нет
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Это плохо . Во-первых , надо любить свою страну и своих людей , во-вторых , я прошлой зимой отапливал дом электричеством . Теперь , эти "слуги народа" предлагают отрастить летом шерсть , чтобы пережить зиму .
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Если ума нету отапливай електрикой! Теперь за деньги налогоплательщиков надо поддерживать всех идиотов???
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Слід чекати посилення беспрєдєлу на цьому ринку, а також зростання тарифів. Всюди, де олігархи встановлють нові правила, вони їх встановлюють, насамперед, на свою користь.
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Зе защитит всех!!! Он снизит тарифы. Он обещал. И скоро зарплата по 4000 дол будет!
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спешить не надо, с 1 мая запущен рынок газа, похоже будет абонентская плата за трубу, рынка конечно не будет при наших монополистах, надо еще к этому привыкнуть...потом уже абонентскую плату за провода платить Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 835
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Рынок электрики был проголосован ещё два года назад,но соевые боялись его запускать так как их ничтожный рейтинг уже заползал за плинтус,а теперь все будут сваливать на новую власть
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Миха Чаплыга
ДРУГИ мои... каюсь. Думал то Тимошенко просто нагнетает, а оказалось, что она очень даже по делу. Таки УрядГроси за 10 минут попринимал под занавес такое, что с первого числа нам за электрику платить раза в два больше!
Даже ЕвроСоюз прозрел и написал целую буллу на тему наглости Гройсмана и обворовывания посполитых.
Ну... с новыми тарифами вас... владельцы бойлеров, лампочек и кондиционеров!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии
 
 
 
 
 
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