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Все про:Польша (4773) Россия (72886) самолет (2216) Семоняк (4)

 Польша направила в США запрос о покупке более 30 истребителей пятого поколения F-35A, - Семоняк

Варшава направила Вашингтону запрос о готовности купить 32 истребителя пятого поколения F-35A для замены советских/ российских самолетов, находящихся на вооружении польских Воздушных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Твиттере написал министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.

"Истребители пятого поколения уже на горизонте. Сегодня мы выслали нашим американским партнерам запрос с предложением покупки 32-х самолетов F-35A вместе с логистическим и учебным пакетами. Сейчас лучшее время, чтобы заменить постсоветскую технику самыми современными истребителями", - написал Блащак.

В начале апреля польский министр информировал, что закупку американских истребителей может быть ускорена в связи с заявлением Вашингтона о возможности продажи истребителей Польши, Румынии, Греции, Испании и Сингапура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постоянное присутствие армии США в Польше - четкий сигнал для Кремля, - Качиньский

В конце апреля командующий Воздушными силами США Хизер Уилсон сообщила, что командование направит в Польшу группу, которая представит польским специалистам истребитель F-35 и его возможности.

По состоянию на сегодняшний день на вооружении Воздушных сил Польши находится, в частности, 48 американских истребителей F-16, а также 28 советских/российских истребителей МиГ-29 и 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22. В последние годы в Польше произошло ряд авиакатастроф с участием самолетов МиГ-29, что привело к гибели пилотов. После этого в Польше активно начали говорить о необходимости замены устаревших советских/российских самолетов самолетами из США.

Источник: https://censor.net.ua/n3129285
 
 
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Наглядный пример того, как параша своим идиотизмом помогает военно-промышленному комплексу США. Польша направила в США запрос о покупке более 30 истребителей пятого поколения F-35A, - Семоняк - Цензор.НЕТ 2568
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Зеля предложит все делать бумажные самолетики и вообще у нас Россией совьет и любофЪ
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Не так. Сначала референдум через смартфоны, а то вдруг Мотря из Кацапетовки против!
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є ГРОШІ, ЧЛЕН НАТО , МОЖНА КУПУВАТИ І ЛІТАКИ 5 ПОКОЛІННЯ. а ОТ ГРОШЕЙ СПРОБУВАЛИ Б, ЯК уКРАЇНА...
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и добавляй почти без денег, но благодаря Пороху ВСУ стало самой боеспособной армией Европы
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спочатку Польша ввійшла в НАТО, потім з`явились гроші.
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Круто поляки перевооружается Скрепный рывок от вёдер с гайками к последним супер самолётам. Красавы
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Мацкальские 4+ литаки совсем не вёдра. Вот то, шо их собирают утром с будуна кривыми руками, то это да. А литаки за свои гроши вполне себе.
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Ну-да, ну-да 23 миг против ф 15-16. Таким макаром в Корее и Вьетнаме тоже было весело, при чем с обеих сторон. Только вот мацкали с горем пополам свои боевые литаки клепают сами, а мы, поляки и израильтяне нет, но последние для себя делают авионика. Так шо не нам их сравнивать.
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Ну, а з нашим щастям треба просити поляків віддати нам ті совкові літаки, які у них на озброєнні зараз.
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Ну міг-29 - ще куди не йшло, а Су-22 навіть у нас уже давно лише в музеях - це літак 1966 року...
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З нашим щастям - віддадуть... за чималенькі кошти.
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"Япония получит 105 самолетов F-35. Это будет крупнейшая покупка среди наших стран-союзников. Такими великолепными самолетами будет, в частности оснащен и этот гигантский корабль, что позволит ему эффективно реагировать на конфликты в различных регионах", - заявил Дональд Трамп.
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Военный бюджет Японии, Южной Кореи и Израиля на 80% оплачивает Америка Так слигунца.
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І нам допоможуть небо охороняти від руснявої гопоти
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Польша пожалуй единственная из Восточно Европейских стран которая уделяет достойное внимание укреплению обороноспособности а не надеется как другие на коллективную безопасность . да и деньжата у поляков имеются . в общем по хорошему завидую Польша направила в США запрос о покупке более 30 истребителей пятого поколения F-35A, - Семоняк - Цензор.НЕТ 4832
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Историческая и генетическая память. Там ещё в той памяти присутствует Речь Посполита, это шоб не думать шо они белые и пушистые.
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Вот чего достигает страна где у власти патриоты а не рошеноахметовская сепарня
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Ща беня научит всех родину любить и разместит у нас базу ВВС ЦАХАЛа🤣🤣🤣
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Похоже европейцы, включая французов, сдались, и в ближайшей перспективе истребители будут выпускать только Штаты и паРашка (ну и Китай там что-то рыпается).
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https://topwar.ru/144889-tempest-perspektivnyy-britanskiy-istrebitel-shestogo-pokoleniya.html
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походу, эти советские/российские самолёты с нашей ремонтной базой нам достанутся.
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да, круто, конечно...но нам до этих пташек еще далеко и дело не столько в стоимости, как в необходимой под этих птичек базе.
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А нам, на 400млн.дол. помощи хотя бы 4 штуки и поверьте это что то!?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша направила в США запрос о покупке более 30 истребителей пятого поколения F-35A, - Семоняк
 
 
 
 
 
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