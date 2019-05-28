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 Президент Австрии Беллен отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии Александр ван дер Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца после скандала с российским финансированием.

Об этом сообщает агентство APA, передает Цензор.НЕТ.

Президент поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвиг​а ​Льогера.

При этом Ван дер Беллен выразил надежду, что переходный период продлится недолго и новое правительство удастся сформировать до конца этой недели или на следующей.

Президент Австрии сейчас проводит переговоры с парламентскими фракциями, чтобы новое правительство, которое будет действовать до выборов, заручилось поддержкой Национального совета.

Напомним, парламент Австрии 27 мая выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца. Решение отправить правительство в отставку поддержали депутаты из оппозиционной Социал-демократической партии и Австрийской партии свободы.

Партия свободы до последнего времени вместе с Народной партией Курца входила в правящую коалицию. Однако две недели назад ее лидер Штрахе оказался в эпицентре скандала после того, как немецкие СМИ опубликовали видео, на котором он разговаривает с женщиной, которая назвалась Еленой Макаровой и выдавала себя за племянницу российского олигарха, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. На видео Штрахе договаривался о поддержке перед выборами.

Кто такая "Елена Макарова", по-прежнему неизвестно, россиянин Игорь Макаров заявил, что у него нет никакой племянницы и он не знает, кто эта женщина.

После скандала канцлер Курц заявил о выходе его Народной партии из коалиции и предложил провести досрочные выборы, с чем согласился президент страны Александр ван дер Беллен.

Курц возглавил австрийское правительство в декабре 2017 года. До этого четыре года он работал министром иностранных дел.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129283
 
 
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Цікаво - купівля за завищеними цінами активів преЗедента підсанкційною роскомпанією було б достатньою причиною відставки? В Австрії.
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А он баблишко пукинское тоже брал? Или чисто сернул?
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