 "Выбрали, что лучше скандал, чем здесь все рухнет", - замглавы АП Тимошенко о назначении Богдана

Об этом заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
Так, по словам Тимошенко, Зеленский давно знает Богдана и, несмотря на резонанс вокруг его назначения, доверяет только ему.
"Мы специалисты в информационной политике, но помимо этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что кроме Богдана человека, которому доверяет президент, нет больше в команде", - сказал заместитель главы АП.
По его словам, в работе в АП есть много "нюансов, которые здесь все бросили и уехали".
"Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", - заявил он.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.
Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).
22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.
В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.
Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.
Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.
Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.
Заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский уволит Богдана, если Конституционный суд примет решение о конституционности соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации).
МАФИЯ!
Понимать, что это значит?
Ау, ********* ! Если вы не можете управлять государством - не пойти ли вам нахрен с Банковой вообще, и не доводить дело до греха ? Вы ведь сами туда попёрлись, не зная броду. Уже разрушили вполне функционировавшую систему государственного управления. За неделю успели нарушить несколько законов и статей Конституции.
Может, займётесь песнями и плясками, и оставите работу государственным людям ?
дезебилов. годится - в печать)
В переводе с зебильного 73%-го на язык доступный 24% - команды у Зе нет.
А как же он собрался всю страну перестроить, если даже команды собрать не смог?
Бо дуже схоже на "нізамінімих" свинарчуків мальдивського пацюка.
Я уверен,что он останется и будет разгребать завалы прошлой власти
Для того чтобы помочь Зеленскому вы поссорили его с Президентом США ?
Цитую " У вівторок, як кажуть співрозмовники видання, Джуліані був дуже засмучений, що Зеленський призначив главою АП юриста Коломойського Андрія Богдана.
Адже до цього мінімум двічі американські представники переказали йому про небажаність цього призначення - це були Курт Волкер та міністр енергетики Рік Перрі, що очолював делегацію.
До речі, Перрі через місяць залишить свою посаду і те, що саме його відправили представляти США на інаугурації, мало б дати зрозуміти Зеленському, який низький рівень комунікацій його чекає. Втім, здається, новому президенту нікому це пояснити."
Вы не могли и не можете отказаться от заведомо токсичного и ненужного Богдана ибо поставлен он туда ваши прямым патроном и хозяином - Игорем Коломойским.
Я понимаю вас, но вы должны понять простую вещь.После решения суда США Коломойский утянет вас всех на дно вместе с собой. И времени у вас нет.
В ближайшие несколько дней (5-8) Канцелярский суд Делавера будет проводить предварительное слушание "О внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций".... Подумайте.
Навіть не тіште себе ілюзіями. І ось чому.
Після першого туру багато хто заговорив про те, що правління Зеленського урешті-решт закінчиться третім Майданом. Розчарую вас - цього не буде. Пояснюю, чому.
По-перше, Майдан не можна зібрати, зігнати, закупити. Хоча гроші на організацію безперечно потрібні. Але першопричина завжди - це люди. Це їхнє власне бажання зібратися. Так от, на антизеленський Майдан теоретично можуть вийти дві категорії людей.
Перша - це розчаровані зе-виборці. А таких буде багато і досить скоро. Вони не вийдуть абсолютно точно. Не вийдуть тому, що це аморфна маса, яка взагалі не знає, що таке активне громадянське життя. Це, до речі, дуже велика підстава з їх боку для опонентів. Бо ті (опоненти) у міжвиборчий період подумали, що народ почав мінятися саме через те, що ніхто із нинішніх зе-виборців не влаштовував майдани під час декомунізації. А вони не вміють цього робити самі. Їх треба туди тільки звозити. І то це буде не майдан, а посміховисько - як ми бачили і 2004-го, і 2013-го. Самі вони на це не здатні.
Згадайте літо-2013, коли вся Україна була завішена бігбордами про те, що Україна має іти в Європу, про майбутню асоціацію з ЄС. Це були бігборди Партії регіонів. Ви, певно, уже забули, а я навіть зараз можу показати, де один із таких стояв у Запоріжжі - настільки вражаючим був цей посил від ригів, що отак врізалося у пам'ять. Так от - жодного виступу проти євроасоціації від електората Януковича (який, електорат, був проти цього) не було. Навіть у Криму, який через неповний рік "проголосував" за перехід до Московії. Жодна людина в Криму не вийшла навіть на одиночний пікет. Вони не вміють цього робити. Вони не більше ніж стадо, яке виходить тільки тоді, коли хазяїн його виганяє. Тому розчаровані зе-виборці на майдани не вийдуть. Максимум - сидітимуть на лавочках із сємками і пивом і бухтітимуть, як їх учергове обдурили, і добре, що хоч Порошенка ненависного скинули.
Друга категорія - це ті, хто голосував за Порошенка і частина ситуативних зе-виборців, ті, хто вирішив погратися (під впливом пропаганди) у протестний електорат і за "нові обличчя". І отут все значно цікавіше. Дивіться.
Беремо для прикладу умовного такого середньостатистичного українця типу мене.
2004-й рік
Людині 25 років, вона кілька років тому закінчила вуз, недавно розпочала свою трудову діяльність, за душею немає нічого, максимум, це дівчина або молода дружина, дітей ще немає.
Людина ходить на Євромайдан, у себе в міста, або і в Києві, підтримує Ющенка, мерзне в палатці - що на ті часи вважалося справжнім геройством. Виборює нарешті право на вільні вибори, отримує свого президента.
Проходить 5 років. Людина, досягши певних успіхів у кар'єрі, обламується під час фінансової кризи, до якої в Україні доклала обидві руки Юлія Тимошенко. В цей же час, уже точно завівши сім'ю і народивши дитину, людина бачить, як люди навколо неї, ті самі, які ще вчора скандували "Ющенко! Ющенко!", повелися на досить примітивні і тупі маніпуляції і віддали владу у руки Тимошенко і Януковича (перший тур президентських виборів-2010, а насправді іще на парламентських виборах-2006).
Людина продовжує жити і розвиватися в часи президентства Януковича. Можливо, відкриває невеличкий власний бізнес - який цілком імовірно потрапляє під прес азарівських служак. В цілому, існуючи паралельно державі.
2013-й рік
Людині 34 роки, вона уже має сім'ю, дитину, можливо, двох (якщо це захід країни), якусь нерухомість, імовірне авто. Тобто обжилася і створила свій досить комфортний світ.
Людина, безперечно, підтримує Євромайдан, бере участь у Революції Гідності, у один із найтяжчих днів отримує некритичне поранення. Записується в добровольці, бере навіть якусь участь у АТО, не на передку, не в зоні прямих бойових дій, але є причетною до події взагалі (варіант - працює волонтером). На виборах-2014 отримує досить притомного президента і однозначно проукраїнських парламент.
Проходить п'ять років. За ці п'ять років людина заново відкриває якийсь бізнес, повернувшись після Мінська-2 з Донбасу, веде активне громадське життя (як мінімум - у своєму колі, як максимум - у суспільстві).
Далі - результати виборів-2019. І фінальна частина нашої історії.
Умовний 2021-й рік
Людині 42 роки. Бізнес. Сім'я - дружина, двоє (троє, якщо це захід країни) дітей, старша дитина тільки-тільки отримала ID-картку. Квартира, авто. Старенькі батьки (або один із батьків), за якими уже треба доглядати.
А тепер дивіться уважненько. Сидить ця людина і думає:
"Мені було 25 років, коли вся бодяга починалася. Тоді, в 25, у мене все життя було попереду. Зараз - більшу частину найпродуктивнішого періоду життя я вже прожив(ла). У мене двоє (троє) дітей, які нікому, крім мене, не потрібні. У мене бізнес, який тримається тільки на мені. У мене старенька мати, якій ніхто не допоможе, крім мене.
2004-го я трохи підморозив(ла) собі пальці, бо прийшов на Майдан у незручному взутті. Це була моя єдина жертва. Але я все-таки вийшов(ла) на цей протест - і за себе, і за народ. Що зробив народ через 5 років? Обрав представника донбаського ригобандитизму і аферистку, яка за півроку до виборів готова була на ширку із ригами.
Ок. В 2013-му мені було уже 34. Я уже мав(ла) за спиною дещо, що міг(могла) втратити. І мало не втратив(ла) своє життя. А сто чоловік таки віддали своє життя за світле майбутнє всього суспільства. Що зробило суспільство? Через 5 років безпрецедентної українізації і реформування (недостатнього для ідеалу, але безпрецедентного для країни) - обрало президентом взагалі порожнє місце, за яким, як виявилося дуже скоро. стояли [підставити потрібне].
Зараз мені 42. На мені відповідальність за дітей, за батьків - своїх і дружини (чоловіка), за працівників моєї фірми (і, як наслідок, за їхні сім'ї). Ок, я вийду. Я ж патріот, мене турбує доля країни, суспільства. Але!
Припустимо, мене убивають. По-перше, що буде з моєю сім'єю після моєї смерті? Кому вона буде потрібна? І по-друге - ок, я віддам своє життя за країну, за її майбутнє, фірма працює, дружина (чоловік) з усім упорається, вона (він) в курсі, діти підростають. Але - із величезною імовірністю суспільство через 5 років знову обере якщо не рига, то якогось коміка, за спиною якого стоятимуть риги, або взагалі відверто ворожого і промосковитського кандидата.
Питання: навіщо мені утретє виходити на Майдан, ризикувати своїм життям і майбутнім моєї сім'ї (яку я дуже люблю) - якщо на наступних же виборах моя жертва буде знівельована, а пам'ятник з моїм портретом буде викинутий на смітник (причому не тільки фігурально, а й, можливо, цілком реально)? Навіщо я маю віддавати цю жертву? Заради чого - і кого?"
Кінець віртуальної цитати.
А тепер спробуйте щось протиставити цій умовній людині. А я тим часом скажу, що я УЖЕ, перед другим туром, бачив у своїй френдстрічці подібні дописи. Не буде імен і лінків, це справа кожної людини, що писати і що видаляти - але я бачив. І, коли ви будете опонувати отій вигаданій мною цитаті - подумайте, що за нею уже стоять реальні люди. Спробуйте їм реально відповісти. І переконати їх вийти і ще раз спробувати пожертвувати собою. Заради чергового зеленського із 72%.
P.S. Причому все сказане мною вище не значить, що спротиву не буде ніякого. Він, цілком можливо, буде. Просто набере інших форм. Уже не майданних. Можливо, значно кривавіших. Можливо, значно тихіших. Але Майдану, третього - в літочисленні оцих от людей - НЕ БУДЕ. Тому що вони не бачать сенсу виходити за тих, хто потім плює їм у очі.