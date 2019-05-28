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Все про:Голуб (244) суд (22167) BlaBlaCar (2) Позняков (2)

 Дело BlaBlaCar: убийцу львовянина Познякова Голуба приговорили к пожизненному заключению. ВИДЕО

Сегодня, 28 мая, Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес приговор по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Подозреваемого Дмитрия Голуба признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zaхid.net .

Судья признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве. Приговор зачитывали почти два часа. Дмитрий Голуб, который присутствовал в зале суда, также может обжаловать его в течение 30 дней.

Сам Голуб назвал произошедшее цирком.

"Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы", – возмущался Голуб.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Я твоего сына закопал. Его нет в живых", - отец убитого водителя BlaBlaCar Познякова о разговоре с подозреваемым Голубом. ВИДЕО+ФОТО

На вопрос, что Голуб сделал с телом, он сказал: "Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

Дмитрий Голуб также нецензурно выражался в сторону отца Тараса – Александра.

Ранее в ходе судебного заседания отец Александр Позняков заявлял, что Дмитрий Голуб шантажировал его. По словам Александра, Голуб признался ему в убийстве Тараса, но пообещал рассказать детали убийства и показать место, где закопано тело, если он откажется от всех обвинений и принесет ему 50 тысяч долларов. Однако адвокат Голуба утверждает о невиновности своего клиента и заявил, что убийство инсценировано.

Напомним, 4 апреля 2016 года 25-летний Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем. 

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф" удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб во время взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева.

Видео "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо

Источник: https://censor.net.ua/n3129274
 
   
 Топ комментарии
 
на своей странички он зеленского поддерживал
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Хм..Довічне за вбивство без трупа або хоча б его рештків ... Таких вироків у нас ще не Було. Є прецедент.

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100% шкода ...що смертну кару відмінили ..
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Без тела, орудия убийства, свидетелей... ТАК можно любого засудить - не?
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да, тебя ща осудят, пакуй гранаты в трусы и тикай пока не поздно.
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Та ну нах... Пишут одуванчики, которые вообще не в теме, как работает милиция с прокуратурой... Именно милиция - т.к. там все старые пооставались.
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я думаю вирок буде у відкриому доступі на сайті судових рішень, побачимо як і чим доводили вину.
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тепер .. на зоні буде ще один потенційний порохобот - по моральних якостях голуб - справжній порохобот..(надіюсь буде в одній камері з пацям парашенком)
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на своей странички он зеленского поддерживал
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можеш якось обґрунтувати оцю свою дефекацію на клавіатуру?

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Хм..Довічне за вбивство без трупа або хоча б его рештків ... Таких вироків у нас ще не Було. Є прецедент.

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Ну да. А вбивство Гонгадзе? Голови - нема. Експертиза піскунівська з єхидною гримаскою: 99,9% шо тіло Георгія. А мама Гонгадзе, коли була жива, повторювала весь час: я знаю ступні свого сина, це - не він.
І коли можлива підстава із вбивством гонгадзе політично оправдана аби змістити Кучму, то яка користь підставляти голуба?
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Погодьтесь що обезголовлений труп це вже хоч щось. Так, пані Леся не визнавала що це її син. Але суду було надано треп, названий Г.Гонгадзе і експертизу до нього. А тут нічого.
Я не вникаю в справу. Мені шкода маму Тараса бо я її декілька раз на тиждень бачу в Сихівському суді (вона голова судового апарату цього суду).
Я як юрист міркую. Є прецедент суду, якого до цього часу не було і хоч у нас прецедент не є джерелом права на відміну від англо -саксонської правової системи, все ж це матиме , я думаю, вплив на кримінальний процес.
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Для того щоб знайти труп, треба батьку потерпілого вивезти в посадку і порізать на ремні підараса і посипати сіллю для прискорення процесу надання правдивиї свідчень, тоді він приведе туди де закопав, і будуть рештки й труп....

І помінять їх місцями....
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Вот и всё он накуй не нужен в этой жизни !
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Стрелять нужно балаболов, необоснованно обвиняющих других... Его засудили без реальных доказательств вины... Вы статистику посмотрите - при сталине процент оправданий был в многие разы большим...
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Кацап -- своим полудуркам бред про сралина встегуй
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слышь, полудурок тупой, ты от бухла отойди, а потом уж, как протрезвеешь, пиши... Откуда ты, клоун потешный, из каких ******?
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С одной стороны, вроде все правильно получил, что заслужил. С другой стороны - а достаточно ли доказательств, тело-то не нашли? Я не против приговора, я против необоснованного приговора. Сколько у нас людей зря сидело за то , чего не делали, выходили потом лет через 7, но это у же не та жизнь, даже у полностью реабилитированного.
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Они 100% его убили !!! Какой идиот покажет тело если он остался один и спрыгнуть на другую статью неполучиться . а так есть шанс судится !!!
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Не следил за разбирательством, поэтому не могу да и не хочу возражать. Дай Бог, чтоб Ваша уверенность была хорошо подкреплена фактами. Но отсутствие такой важной улики смущает. Все-таки был в распоряжении практически весь трекинг автомобиля, значит известно приблизительное место преступления. Но почему-то ничего не нашли. В общем есть кое-какие вопросы к следствию. Хочется верить, что это не очередной вариант скидывания с учета "висяка".
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то есть в случае убийства достаточно качественно уничтожить или спрятать тело и все уже будут сомневаться, несмотря на наличие прочих неопровержимых улик? надо взять на заметку
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в случае убийства достаточно найти "терпилу" и обвинить его - все любое дело раскрыто! Веди следствие об убийстве Кеннеди наши "спецы", там бы человек 50 отсидело бы...
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Ну да, после случая с Малиновским, который в 2015 "погиб" в зоне АТО, а в 2018 был арестован в Франции, вероятно, что пожизненный приговор для этого урки продержится исключительно для судов всех инстанций в Украине и отменится на первом же заседании суда ЕСПЧ.
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А що, загиблий львівянин теж обікрав знайомих на мільйони доларів?
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что за бред? "хранил гильзы и сумку Тараса" на_Х_уя? он что клинический идиот?
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Для того щоб знайти труп, треба батьку потерпілого вивезти в посадку і порізать на ремні підараса і посипати сіллю для прискорення процесу надання правдивиї свідчень, тоді він приведе туди де закопав, і будуть рештки й труп....

І помінять їх місцями....
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Смотрю на отца и у самого слезы на глаза наворачиваются. Приятный, интеллигентный мужик. Видно, КАК они с женой страдают! ЕДИНСТВЕННЫЙ любимый сын.... Жаль родителей до слёз.... А урода-убийцу и на кол посадить мало будет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело BlaBlaCar: убийцу львовянина Познякова Голуба приговорили к пожизненному заключению. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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