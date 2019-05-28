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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1511) Богдан Андрей (55) Шефир_Сергей (2) Тимошенко_Кирилл (1)

 "Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко

Самыми приближенными к президенту являются новоназначенный руководитель АП Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир.

Об этом заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверят проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента", - заявил Тимошенко.

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Он также назвал Шефира, первого заместителя главы АП Сергея Трофимова и помощника президента Андрея Ермака "топовыми фигурами у президента", которые вместе с ним "формируют его встречи".

"Когда не может присутствовать президент — в силу того, что накладывается на другую встречу, — уполномочены встречаться с людьми Шефир, Ермак и Богдан", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3129271
 
 
 Топ комментарии
 
Кого Беня приставив, ті і керують..
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короче- Коломойский все решает а зеленского по факту ставят в известность
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він не вміє )))
абсолютно нічого.. лише відеозвернення записує
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Будет вам топ-двойка. От народа Украины:
"Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні", - заступник глави АП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3147
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Троллики, жгите побольше, может сайт быстрее спалите. Кто-нибудь из команды ЗЕ заглядывает на сайт сто пудов.
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Давайте шефира. У него отчество подходящее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко
 
 
 
 
 
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