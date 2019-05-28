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Все про:бунт (116) колония (321) Одесса (5452)

 Бунт в одесской колонии: неповиновение проявили около 200 осужденных, пострадали 15 работников учреждения, введен режим особых условий

В государственном учреждении "Южная исправительная колония № 51" введен режим особых условий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Южное региональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции на странице в Facebook.

"27.05.2019 года в государственном учреждении "Южная исправительная колония (№ 51)" во время проведения планового обыска около 200 осужденных проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, напали и нанесли 15-ти работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести. В связи с чем, четверо из пострадавших работников учреждения были госпитализированы в больницу. Также, в результате поджога уничтожена значительная часть объектов инфраструктуры и другое имущество учреждения. Обесточена жилая зона.
Несмотря на это, с 28.05.2019 года в государственном учреждении "Южная исправительная колония (№ 51)" в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными, и осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на период введения режима особых условий в соответствии с требованиями Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 28.08.2018 № 2823/5 временно отменены свидания с осужденными, их посещение близкими родственниками или другими лицами, а также приостановлено посещение учреждения представителями средств массовой информации.

"Дополнительно информируем, что время, в течение которого осужденным не предоставлялись свидания в связи с переводом учреждения исполнения наказаний на режим особых условий, засчитывается в срок, по истечении которого осужденные могут их получить. О прекращении режима особых условий будет сообщено дополнительно", - добавили в ведомстве.

Бунт в одесской колонии: неповиновение проявили около 200 осужденных, пострадали 15 работников учреждения, введен режим особых условий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129269
 
   
 Топ комментарии
 
А ведь они все, там в колонии, голосовали за зебила. Ну по крайней мере 73% элитных зеков. К вертухаям это тоже относится. Зато весело Бунт в одесской колонии: неповиновение проявили около 200 осужденных, пострадали 15 работников учреждения, введен режим особых условий - Цензор.НЕТ 6951
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ты это кто? кто тебе разрешил за братву балзать тут?
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пенитенциарная служба подчиняется минюсту, а так командир от НФ, но зебилам на это как то пох, абы перднуть
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ну зеля и зверь - свиданок братвы лешил и дач - беспредел
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В Одессе бунт зэков, из-за того, что руководство колонии - цепные псы порошенко, решили "опустить" заключенных, но сцыкливое порошенковское дерьмо не было готово к сопротивлению со стороны зэков. Зэки сожгли пожарный автомобиль. Руководство колонии сообщило, что заложники освобождены, а тех кто бунтовал вывезли.
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ты это кто? кто тебе разрешил за братву балзать тут?
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краснокожий, многие об этом слыхали и возможно так оно и есть. в любом случае они достигли своей цели
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Порошенко уже МВД возглавляет?
вчера вроде только СБУ возглавлял
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Руководство колонии назначалось во время правления преступного режима мародёра Порошенко
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так зеленский уже президет мог отменить назначения
он же поотменял некоторые указы
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Высокопоставленных преступников и коррупционеров времён мародёра Порошенко будут снимать и ликвидировать, после парламентских выборов, когда будет новая коалиция, новое правительство, новый генпрокурор, новый глава СБУ, итд.
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главу ио СБУ зеленский уже назначил так что он спокойно может увольнять и назначать
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ошибаешься... ио главы СБУ не назначен... Назначен лишь только заместитель...
Обязанности главы СБУ и дальше выполняет личный шофер мародёра - Грицак
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зе дрочер дебил
Василь Грицак подав у відставку з посади голови Служби безпеки України.
20 числа
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рошеновская соска,
Грицак продолжает исполнять обязанности главы СБУ. Точка.
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это тебе зеленский сказал или канал Г+Г?
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пенитенциарная служба подчиняется минюсту, а так командир от НФ, но зебилам на это как то пох, абы перднуть
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А ты думаешь, что они знают значение термина "пенитенциарная служба" ? Бунт в одеській колонії: непокору проявили майже 200 засуджених, постраждали 15 працівників установи, запроваджено режим особливих умов - Цензор.НЕТ 5171
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конечно тут порошенковские не причем, опустить авторитетов это жесть, иного выбора и не было кроме бунта, тут конечно иного выбора нет
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А ведь они все, там в колонии, голосовали за зебила. Ну по крайней мере 73% элитных зеков. К вертухаям это тоже относится. Зато весело
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шоколадный свою варюжку карамелью залей
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причина бунта ? почему не пишут ?
может правильно бунтуют ?
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зеки обиделись, что их не пригласили на "социальный лифт" Зебенского
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Весь мир об"емлет сразу
Смертельная тоска
Выходят по приказу
Конвойные войска
Их постоянный спутник
Решительный успех...

Что то навеяло со срочной службы. Вспомнились беспорядки в 16 роте "Джангиджир". Сводный отряд ядра батальоны выезжал. Вот там бляха "весело" было.
А так, необходимо разбираться с оперчастью колонии, как они про...али факт подготовки, и "Кума" раком поставить. Кроме того, необходимо установить истинную причину "заворушень".
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Зебень ще туди не поїхав, а даремно, "притертись" не завадить.
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Все воры в законе всегда было под кремлевской гэбнёй. Это ответ на все загадки, в том числе и этого конкретного "бунта". Бунт в одеській колонії: непокору проявили майже 200 засуджених, постраждали 15 працівників установи, запроваджено режим особливих умов - Цензор.НЕТ 8091
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Ці дебільні порохоботи кругом гадять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБунт в одесской колонии: неповиновение проявили около 200 осужденных, пострадали 15 работников учреждения, введен режим особых условий
 
 
 
 
 
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