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 Политика Украины
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 Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду

Депутаты "Народного фронта" будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам, заявляет лидер фракции Максим Бурбак.

"Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ (о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. – Ред.) является антиконституционным и выборы должны были быть очередные… но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам", - сказал Бурбак журналистам в кулуарах парламента во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, независимо от того, будут ли представители "Народного фронта" в парламенте следующего созыва, партия "Народный фронт" будет продолжать работать и отстаивать те ценности, которые она отстаивала с 2014 года.

Бурбак также добавил, что партия готова участвовать в очередных парламентских выборах в октябре 2019 года.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, пойдет ли партия на выборы, Бурбак ответил: "Еще не определились, еще идут обсуждения. В ближайшее время мы сообщим".

Он также добавил, что лидер "Народного фронта" Яценюк не будет участвовать в выборах в мажоритарных округах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/n3129267
 
 
 Топ комментарии
 
Я не сдамся без боя,буду грызть землю,но от кормушки не отойду..-НФ)))))))) Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4995
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Нельзя дать им пролезть в ВР.
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У вас немає рейтингу, тому і переформатування не дуже допоможе.
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НФ быстренько уходит в историю, как и другие фронты (Фронт Змин, кто помнит?), где Сеня принимал участие.

А это из Сениной биографии на Википедии.

2004 року здобув науковий ступінь кандидата економічних наук в Українській академії банківської справи в Сумах, захистивши дисертацію на тему «Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні»[8]. За твердженням Тетяни Пархоменко, 70 сторінок дисертації містять тексти без посилань на їхніх справжніх авторів. З них 39 сторінок скопійовані майже повністю, а 7 сторінок є перекладом з англомовних джерел[9]
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При цьому Яценюк у 2004 році врятував Нацбанк і гривню (особливо депозитну) з курсом, а в 2014 - Україну від дефолту
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Еще скажите, что при Ющенко в Украину пришли сотни миллиардов инвестиций.
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а петро армию построил, только американским налогоплательщикам об етом не говори
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Армия ездит на рухляди советских времен и была профинансирована печатанием денег (с 8 до 25 за доллар). Ну и еще военный сбор, который все платят. Американцы тут не причем.
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да кто ж его мерял.тот рейтинг?может и есть процент для прохождения
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Нет смысла. Барыга винницкий хорошо поработал над "рейтингом" для Яценюка и НФ в 2015-2016 годах - там только один Онищенко 30 лямов зелени вбухал.
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Йшли б ви на три веселі букви.Так взути народ, обпаскудити його найсвітліші сподівання.
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точно?а то не йуля его с премьеров снимала,шо аж от кАолици отказалась?и то не йуляхин тспонсер-онищенко?и скока он бабку вбухал? Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 6880
все на чужом транспортном средстве норовите в рай вьехать...
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Зайдуть риги, клоуни, жульйо - буде вам весело. Так що готуйтеся на весну на дочасні президентські і парламентські Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 1122
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Так он сам мажоритарщик. Им нечего боятся 200мест в парламенте вынь да положь Поэтому и засучили ножками и ручонками зебилы.
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Никогда не поздно переформатироваться. Набери format c:
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Я не сдамся без боя,буду грызть землю,но от кормушки не отойду..-НФ)))))))) Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4995
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Да уж... У НФ половина кабмінуі інших грошових посад і потоків. Їм вибори зараз, як серпом по яйцях - мінус міліарди грн., причому в день...
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Ти краще подумай, як твій клоун буде рулить 3-4 місяці після того, як розпустив Раду і Кабмін фактично в. о. За цей час від клоуна не залишиться й ковпака з носом Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4311
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шо ты так все за корыто переживаешь?у тебя свои виды на него?
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Разве только нельзя давать НФ, там есть еще не менее одиозный БЕС.
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Эти С........ ки везде пролезут. А как они за открытые списки ЗВЕЗДЕЛИ, а лазейку оставили, МАЖОРИТАРЩИК. Две Ирки, тоже пойдут мажоритарщиками от Окружной.
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Чё, первая пятерка есть - Арсен, сеня, Антошка, зорян, шкиряк.
Можно идти списком.
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Клоуны, особо не напрягайтесь тут на ветке - весной будут досрочные и президентские, и парламентские: главного клоуна со свитой будет ждать Ростов Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 9435
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Кловани, а ви в курсах, що той, то копає яму іншому, сам в неї потрапляє? Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 2494
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И теперь задача украинцев сделать всё, чтобы эти барыги не попали в ВР. Голосуем за Слугу народа!!!
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Партия слилась в унитаз,пусть Сеню благодарят,на подходе Самопомич и пан Ляшко.. Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 2642
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"партія "Народний фронт" надалі працюватиме і обстоюватиме ті цінності, які вона обстоювала". Скільки вам тих цінностей ще треба?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду
 
 
 
 
 
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