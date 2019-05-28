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 30 мая главы МИД Германии и Франции Маас и Ле Дриан посетят Украину с совместным визитом, - Пристайко

Министры иностранных дел приедут с совместным визитом в четверг.

В четверг, 30 мая, в Украину с совместным визитом прибудут главы Министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщил замглавы Администрации президента Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел - Франции и Германии - с общим визитом", - сказал Пристайко.

Информацию подтвердил также посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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По словам дипломата, визит Мааса на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского "крайне важен и символичен". "Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3129264
 
 
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только не выпускайте к ним зеленского 30 мая главы МИД Германии и Франции Маас и Ле Дриан посетят Украины с совместным визитом, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5779 шоб впечатление о стране не портить
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Похоже парами будут к нам теперь визитить. Чтобы хоть друг у друга спрашивать - что имеют в виду те, с кем приходится общаться.
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купленные европейские подельники (фрицы и жабоеды)куйла ,приедут поделтся планом кремлевского куйла...по федерализации Украины...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины30 мая главы МИД Германии и Франции Маас и Ле Дриан посетят Украину с совместным визитом, - Пристайко
 
 
 
 
 
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