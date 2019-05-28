 Жалобы Портнова на Порошенко являются юридическим троллингом, - адвокат Головань

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на пресс-конференции во вторник адвокат Игорь Головань.
По словам адвоката, цель этой кампании Потнова – дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины.
"Вся эта кампания юридического троллинга, ее пилотные документы направлены на поддержку РФ… У этого нет цели привлечь к ответственности, все понимают, что там нет состава преступления… Значит, заявлений должно быть много", – сказал адвокат.
Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то следственные действия и допрос Порошенко, адвокат сказал: "Мне о следственных действиях ничего не известно. Очень рассчитываю на то, что единственным возможным следственным действием … будет допрос самого заявителя".
По его словам, соответствующее заявление он направил в ГБР. Головань убежден, что допрос Портнова станет основанием для закрытия производства по изложенным им фактам.
В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", представитель "Европейской солидарности" Владимир Арьев высказал мнение, что реакция Европы на такие действия Портнова будет "крайне негативной":
"Думаю, политические преследования будут восприняты крайне негативно… Чувствую, что будет большая поддержка Порошенко и всех тех, кто проводил реформы".
По мнению Арьева, по поводу заявлений Портнова должна быть соответствующая реакция президента Владимира Зеленского, иначе это ухудшит отношения Украины с европейскими партнерами.
"Это посылает нашим европейским друзьям очень плохие сигналы, что ситуация с демократией, верховенством права и правами человека в Украине может развернуться в другую сторону", – заявил Арьев.
В то же время сам Портнов 28 мая в своем Telegram канале призвал депутатов и социально активных граждан, не направлять в правоохранительные органы заявления о "преступлениях Порошенко, которые вызывают дискуссию в обществе или являются спорными".
"Потому что это дает прокурору Луценко политические и информационные возможности продолжать цепляться за кресло, рассказывать о реванше, наступлении на армию, религию и язык, объяснять, почему он должен остаться прокурором и почему его ведомство не санкционирует арест активов членов его собственной политической команды", – говорит Портнов.
Он предлагает "сосредоточиться только на самых позорных, грязных и бесспорных преступлениях Порошенко".
ну й уроди...країну так підставити...
Ти з дуба впала, чі шо?
22% членів "Блока Петра Порошенко" в облрадах и 12% в ВР - колишні регионали.
Потому, что аявления прэдставныкив безкоалиции о праве на несформирование новой после выхода наркофронта из несуществующей - это троллинг политический.
Что мог, то и сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=0BzD_RRqMVc
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Лихо закрутил адвокат, наверно из донецких . ПАП не государство, а обычный президент. Жаль что в КУ не прописана норма о пристваке экс к званию президент.
щоправда в такі митті все ж таки "жалкую" що "законопроект " цього деятіля (співавтора) проваливися...ох було б весело якщо б вони протягнули тоді знищення незалежної адвокатури...
ПОЭТОМУ, В СЛОВА АДВОКАТА ПОРОШЕНКО О ТОМ, ШО ОН НЕ ВИНОВЕН, МОГУТ ПОВЕРИТЬ ТОЛЬКО ПРОПЛАЧЕННЫЕ ПОРОШЕНКО ПОРОХОБОТЫ
А ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЗНАЮТ: ВИНУ УСТАНАВЛИВАЕТ ТОЛЬКО - СУД!!!
ТЕБЕ НУЖНО СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ.
Написал. Отнёс. Ещё напишет и отнесёт.
Не пойму всей этой суеты вокруг Портнова и его писательских способностей.
Реформированная П. Прошенко судебная система всех рассудит и восстановит справедливость.
Или... Вы сомневаетесь в реформах П. Порошенка?
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками".
https://www.youtube.com/watch?v=EZLEvppNSo4
А всі ці проплачені візгі порохолізів в соцмережах - не більше, ніж пердьож в калюжу. В України з Порошенком на волі майбутнього - НЕМА.