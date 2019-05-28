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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1138) Порошенко (17558) Портнов (387)

 Жалобы Портнова на Порошенко являются юридическим троллингом, - адвокат Головань

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань считает, что поданные в Государственное бюро расследований заявления бывшего замглавы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова о якобы совершении преступлений Порошенко являются юридическим троллингом, не влекущим реальных правовых последствий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на пресс-конференции во вторник адвокат Игорь Головань.

По словам адвоката, цель этой кампании Потнова – дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины.

"Вся эта кампания юридического троллинга, ее пилотные документы направлены на поддержку РФ… У этого нет цели привлечь к ответственности, все понимают, что там нет состава преступления… Значит, заявлений должно быть много", – сказал адвокат.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то следственные действия и допрос Порошенко, адвокат сказал: "Мне о следственных действиях ничего не известно. Очень рассчитываю на то, что единственным возможным следственным действием … будет допрос самого заявителя".

По его словам, соответствующее заявление он направил в ГБР. Головань убежден, что допрос Портнова станет основанием для закрытия производства по изложенным им фактам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Портнов хочет добиться ареста всех активов Порошенко

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", представитель "Европейской солидарности" Владимир Арьев высказал мнение, что реакция Европы на такие действия Портнова будет "крайне негативной":

"Думаю, политические преследования будут восприняты крайне негативно… Чувствую, что будет большая поддержка Порошенко и всех тех, кто проводил реформы".

По мнению Арьева, по поводу заявлений Портнова должна быть соответствующая реакция президента Владимира Зеленского, иначе это ухудшит отношения Украины с европейскими партнерами.

"Это посылает нашим европейским друзьям очень плохие сигналы, что ситуация с демократией, верховенством права и правами человека в Украине может развернуться в другую сторону", – заявил Арьев.

В то же время сам Портнов 28 мая в своем Telegram канале призвал депутатов и социально активных граждан, не направлять в правоохранительные органы заявления о "преступлениях Порошенко, которые вызывают дискуссию в обществе или являются спорными".

"Потому что это дает прокурору Луценко политические и информационные возможности продолжать цепляться за кресло, рассказывать о реванше, наступлении на армию, религию и язык, объяснять, почему он должен остаться прокурором и почему его ведомство не санкционирует арест активов членов его собственной политической команды", – говорит Портнов.

Он предлагает "сосредоточиться только на самых позорных, грязных и бесспорных преступлениях Порошенко".

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Источник: https://censor.net.ua/n3129258
 
 
 Топ комментарии
 
"Было чувство гордости за свою страну", но при этом "мой голос звучал в общем здрадофильском хоре" - это или шизофрения или искренняя подлость..

Жалобы Портнова на Порошенко являются юридическим троллингом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6796
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Коломойский серьезно взялся качать тему дефолта. Еще бы - раз понял, что медиаресурс позволяет продвинуть табуретку в президентское кресло, то надо использовать по-максимуму, пока сохраняется эффективность на таком уровне.Кукла на Банковой под восторги трудящихся - сделано.
Досрочные выборы в нарушение Конституции под восторги трудящихся - объявлены.
Референдум о капитуляции под восторги трудящихся - готовится.
Дефолт по просьбам трудящихся (может, и через референдум) - началась обработка.
Возвращение 90-х - автоматически после дефолта.
Волна пост-дефолтной приватизации, реприватизации, передела, земелька вот еще есть - и все это под лозунгами "Нечем платить пенсии и зарплаты бюджетникам", "Нечем топить", "Нечем заправлять автобусы" - планируется.
Игорь Валерьевич врать не станет: дефолт - это не страшно. В результате провала экономики в 90-е Игорь Валерьевич украинским олигархом стал. А в результате дефолта выйдет на уровень российских олигархов. Что же в этом страшного? Дайте Игорю Валерьевичу два дефолта! По просьбам трудящихся.
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Тобто злочинів немає, а Портнов - падлюка, на зарплаті у Клопомойського.
Це єврейський звичай такий, тихцем кидатися гавном у спину до останньої можливості.
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бросай наркоту, торчок. галлюцинации ловишь нехилые.
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ну так в чем дело адвокат докажите все это в суде. желательно в оболонском.
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Хріть соєві уроди - треба було не домовлятись з ригами, а саджати їх. Хотіли і рибку з"їсти і на ..й сісти... Не вийшло. Шкода тільки, що за вас ми 5 років розвитку і добрих змін втратили.
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то ви навмсне привели до влади ригів щоб помститися Петі ?
ну й уроди...країну так підставити...
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Привели до влади ригів?
Ти з дуба впала, чі шо? Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3304
22% членів "Блока Петра Порошенко" в облрадах и 12% в ВР - колишні регионали. Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3808
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адвокат Головань, ты мне сепара порошенко с Украиной не путай тут
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волк в овечьей шкуре=сепар в вышиванке патриота Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 86
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А петюции за отставку Зеленского чем являются - самогромадянськыим троллингом?
Потому, что аявления прэдставныкив безкоалиции о праве на несформирование новой после выхода наркофронта из несуществующей - это троллинг политический.
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Потролим, потролим, а потом посадим!
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А что мог сказать адвокат пп?
Что мог, то и сказал. Жалобы Портнова на Порошенко являются юридическим троллингом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5519
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Переклад на людську мову: парашенівська мафія наказала свому кумплокуЛОЛу Козліхіну триматися за крісло в ГПУ за будьяку ціну... бо треба до виборів забезпечити саботаж карних справ проти парашенівських "свинарчуків" щоб ті встигли сховатися від переслідування в новій Раді!
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Портнов у своїх заявах до ДБР висловлює якісь припущення і фантазії - адвокат
https://www.youtube.com/watch?v=0BzD_RRqMVc
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На пересичного опять фуфло гонят. И у Ондрюши и у Петруши один куратор. Витюша знает.
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По словам адвоката, цель этой кампании Потнова - дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины Источник: https://censor.net.ua/n3129258
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Лихо закрутил адвокат, наверно из донецких . Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2241 ПАП не государство, а обычный президент. Жаль что в КУ не прописана норма о пристваке экс к званию президент.
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з донецьких-донецьких))))
щоправда в такі митті все ж таки "жалкую" що "законопроект " цього деятіля (співавтора) проваливися...ох було б весело якщо б вони протягнули тоді знищення незалежної адвокатури...
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Щось Південна Корея зовсім не дискредитувала себе, коли посадила свого президента
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НУ, КАК АДВОКАТ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЬЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ СВОЕГО ПОДЗАЩИТНОГО, В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПОРОШЕНКО

ПОЭТОМУ, В СЛОВА АДВОКАТА ПОРОШЕНКО О ТОМ, ШО ОН НЕ ВИНОВЕН, МОГУТ ПОВЕРИТЬ ТОЛЬКО ПРОПЛАЧЕННЫЕ ПОРОШЕНКО ПОРОХОБОТЫ

А ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЗНАЮТ: ВИНУ УСТАНАВЛИВАЕТ ТОЛЬКО - СУД!!!




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что не мешает адвокату говорить ОЧЕВИДНЫЕ вещи. Но. ты же зебил нацарапал это абы перднуть. Ты же даже не знаешь, в чем портнов обвинил порошенко, и почему в действиях Порошенко не может быть состава преступления, из-за отсутствия такой составляющей как обьективная сторона того самого преступления
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ПОРОХОФИЛ ТЫ НАПИСАЛ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ, НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАКОГО НЕ НАПИШЕТ

ТЕБЕ НУЖНО СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ.
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забыл отключить CAPS LOCK )) после следствия и суда над петей применишь его для оглашения ему приговора))
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Андрей Лысенко b8b3fae2, спасибо за ваш шикарный пост! С первыми двумя утверждениями еще можно согласиться, логика как бы присутствует. Но третья фраза "А ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЗНАЮТ: ВИНУ УСТАНАВЛИВАЕТ ТОЛЬКО - СУД!!!" невольно вызвала вопрос: а что суд уже установил вину Порошенко? Пока нет? Тогда кто эти люди, кто хором здесь кричат "вор", они нормальные или ненормальные?
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Вот больше не чего делать Портнову как Порошнко тролить.
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чувака вернули в Украину и поставили задание, вот он и отрабатывает
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Вернули или сам вернулся, какая разница?
Написал. Отнёс. Ещё напишет и отнесёт.
Не пойму всей этой суеты вокруг Портнова и его писательских способностей.
Реформированная П. Прошенко судебная система всех рассудит и восстановит справедливость.
Или... Вы сомневаетесь в реформах П. Порошенка?
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" кукол снимут с нитей длинных и, засыпав нафталином, сложат в виде тряпок в сундуках."
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"Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками".
https://www.youtube.com/watch?v=EZLEvppNSo4
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Вся країна затамувала подих в очикуванні: сяде Петро, чи ні? І від цього залежить більшою мірою не тільки рейтинг Зеленського, а доля всієї країни. Може навіть не стільки рейтинг, скільки повага до нього. Зараз йому аплодують стадіони, бо всім подобається, що він робить. Але щойно він зупинеться і укладе згоду з Порошенком про припинення протистояння, він втратить.
А всі ці проплачені візгі порохолізів в соцмережах - не більше, ніж пердьож в калюжу. В України з Порошенком на волі майбутнього - НЕМА.
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Не стань, Володимире, для українців черговим розчаруванням. Залишся в Історії України, а не вляпайся в неї
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Время покажет с какими намерениями Портнов подал в ГБР заявления .
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Для кого отжим бизнеса тоже троллинг,посмотрим что суды скажут.
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Арьев гениален: чувствую, что думаю про то, что чувствую...)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖалобы Портнова на Порошенко являются юридическим троллингом, - адвокат Головань
 
 
 
 
 
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