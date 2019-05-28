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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9161) Луценко (7498) Евросоюз (12447) Ланчинскас (3)

 Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас

Руководитель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас заявил, что генеральным прокурором должен быть прокурор, а не политик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

"Потому что генеральным прокурором должен быть прокурор, а не политик. Мое мнение не является секретом давным-давно. Прокурор не имеет права быть политизированным и не имеет права представлять одну или другую политическую силу. Такого нигде нет. Так должно быть и в Украине", - заявил Ланчинскас.

Он уточнил, что генпрокурор Юрий Луценко публикует в соцсетях информацию, которую не должен раскрывать.

"А вы загляните в фейсбук генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор. Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и давняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием", - заявил он.

По его словам, на этой должности должен быть профессионал высшего ранга, профессиональный юрист.

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"На этой должности должен быть профессионал высшего ранга, который служит закону, человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности. И который может, как бы, убедить персонал, то есть прокуроров, работающих в его системе, что эти ценности важны. На гербе прокуратуры написано: "Закон, честь і гідність". Так вот новый генеральный прокурор, во-первых, должен сам верить в этот девиз и использовать все свои усилия, чтобы убедить работающих прокуроров поверить в него. Вот тогда будут изменения.

Исследованиями доказано, что поведение подчиненных в любой организации на 70% зависит от примера, который показывает руководство. Вот вам и ответ.

Кроме того, генеральный прокурор должен быть на 100% профессиональный юрист. Какая у него была до этого должность, был ли он судьей или прокурором – это уже второстепенное. Но он должен быть лидером и должен верить в то, что он делает", - сказал Ланчинскас.

Источник: https://censor.net.ua/n3129256
 
   
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При этом что бы он не был связан с уходящей властью.
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с уходящей властью только каломойский не связан Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас - Цензор.НЕТ 5442
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Зрадобот и зебот этот глава миссии ЕС. Если убрать инженера Луценко - будет дефолт Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас - Цензор.НЕТ 9925
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А где вы были когда Петя своего кума внаглую через Раду пропихивал?
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Да ,и ещё ,генплокулол не должен быть кумом президента,и не должен быть алкашом
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у Луценко настоящий семейный подряд во власти! И всем пофиг.
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Порошенко
Европейская

Солидарность
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А при назначении Луценка сучки молчали..
Я за генпрокурора с образованием, но без "вказивок" из вне. Иначе непонятно как кого подберут и кому он будет служить.
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Вже були стовідсоткові юрьістьі. І шо? Я нарахував їх 13 штук.
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Схоже, що вся ця заміна прокурора є політичною, а не професійною.
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Петя ради него Конституцию перештопал...300(!) голосов нашёл в нашей якобы неуправляемой Раде.А этот....Ну это Зрада,Зебильство,и вообще он недоумок этот Ланчинскас.Неэлитный,и потому ни хрена не шарит.
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Важко не погодитись з цим шановним паном...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас
 
 
 
 
 
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