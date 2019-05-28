 Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

"Потому что генеральным прокурором должен быть прокурор, а не политик. Мое мнение не является секретом давным-давно. Прокурор не имеет права быть политизированным и не имеет права представлять одну или другую политическую силу. Такого нигде нет. Так должно быть и в Украине", - заявил Ланчинскас.

Он уточнил, что генпрокурор Юрий Луценко публикует в соцсетях информацию, которую не должен раскрывать.

"А вы загляните в фейсбук генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор. Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и давняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием", - заявил он.

По его словам, на этой должности должен быть профессионал высшего ранга, профессиональный юрист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина

"На этой должности должен быть профессионал высшего ранга, который служит закону, человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности. И который может, как бы, убедить персонал, то есть прокуроров, работающих в его системе, что эти ценности важны. На гербе прокуратуры написано: "Закон, честь і гідність". Так вот новый генеральный прокурор, во-первых, должен сам верить в этот девиз и использовать все свои усилия, чтобы убедить работающих прокуроров поверить в него. Вот тогда будут изменения.

Исследованиями доказано, что поведение подчиненных в любой организации на 70% зависит от примера, который показывает руководство. Вот вам и ответ.

Кроме того, генеральный прокурор должен быть на 100% профессиональный юрист. Какая у него была до этого должность, был ли он судьей или прокурором – это уже второстепенное. Но он должен быть лидером и должен верить в то, что он делает", - сказал Ланчинскас.