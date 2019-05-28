 Германия в числе первых, - замглавы АП Пристайко о заграничных визитах Зеленского

Об этом он рассказал в комментарии "Укринформу". передает Цензор.НЕТ.

"Германия безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают", - сообщил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер. Пристайко также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель был одним из первых телефонных контактов президента, "не приветственных, а именно предметных".

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Заместитель главы АП не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора с Зеленским канцлер рассказала президенту, о чем шла речь в разговоре с Путиным.

"Давно достигнуты договоренности, что ничего об Украине без Украины", - отметил советник.