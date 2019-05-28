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 Германия в числе первых, - замглавы АП Пристайко о заграничных визитах Зеленского

Заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил, что одной из первых стран, которую посетит президент Владимир Зеленский будет Германия.

Об этом он рассказал в комментарии "Укринформу". передает Цензор.НЕТ.

"Германия безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают", - сообщил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер. Пристайко также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель был одним из первых телефонных контактов президента, "не приветственных, а именно предметных".

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Заместитель главы АП не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора с Зеленским канцлер рассказала президенту, о чем шла речь в разговоре с Путиным.

"Давно достигнуты договоренности, что ничего об Украине без Украины", - отметил советник.

Источник: https://censor.net.ua/n3129255
 
 
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Меркель пообещала рояль антикварный выставить, и Зебенский не устоял Германия в числе первых, - замглавы АП Пристайко о заграничных визитах Зеленского - Цензор.НЕТ 9396
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будет углу...***** свои знания в области немецких порноактрис?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания в числе первых, - замглавы АП Пристайко о заграничных визитах Зеленского
 
 
 
 
 
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