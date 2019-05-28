EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  532  12
Все про:ВР (22955) Гройсман (4740) Герасимов (198)

 БПП будет поддерживать Избирательный кодекс, законы об импичменте и ВСК , - Герасимов

Фракция БПП будет поддерживать все законопроекты, направленные на реформирование политической системы, в частности Избирательный кодекс, закон о временных следственных комиссиях (ВСК) и закон об импичменте президента.

Об этом сказал журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, новый Избирательный кодекс является сбалансированным и имеет шанс быть проголосованным до 21 июля.

Относительно не голосования большинства депутатов БПП за избирательный законопроект, предложенный президентом Владимиром Зеленским, Герасимов сказал: "Законопроекты на внеочередном заседании были внесены таким образом, что ни один депутат не имел возможности с ними ознакомиться. Все видели эту процедуру. Это была единственная причина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак

Также парламентарий сообщил, что БПП будет определяться относительно голосования по отставке Гройсмана после вывода комитета и заседания фракции.

"В ближайшее время будет заседание комитета. Мы еще дополнительно проведем заседание фракции, куда пригласим Гройсмана. И фракция будет принимать решение", - отметил Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/n3129253
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зе дрочеры щас напишут что шоколадный барыга виноват
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадный дрочер, что твоему мессии и его партии помешало проголосовать эти законопроекты в течении 5 лет? И почему они их блокировали все предыдущие 5 лет?
Это я у тебя спрашиваю как тот кому пофиг на Порошенко и на Зеленского. Мне так чисто поржать с тебя придурка. Пойди ещё Герасимова в задницу поцелуй.
 показать весь комментарий
 
 
А у него для этого были голоса? Нет? Тогда какой смысл сотрясать воздух? Посмотрим хватит ли для этого голосов у 3е.
 показать весь комментарий
 
будуть, але з поправками, що перекручують сенси)
 показать весь комментарий
 
 
За снятие депутатской неприкосновенности тактично умолчал. Ну бизнес-партнер Безлера и не может по другому БПП будет поддерживать Избирательный кодекс, законы об импичменте и ВСК , - Герасимов - Цензор.НЕТ 8150
 показать весь комментарий
 
 
Та забыл он просто.
Они щас за ВСЕ, кроме голодовки.
 показать весь комментарий
 
А что вам остается делать?
Выборы ж на носу.
А БПП будет без ПП?
Остается только Бэ?
 показать весь комментарий
 
А смысл?? Чувак с ксивой презЕдента все одно не подпишет...
Для его виртуальной партейки "слуга урода"...открытые списки как кость в горле.....
 показать весь комментарий
 
 
Превед, Джавдед! Барыга с радостью бы подписал, да? Но овт враги и путен 5 лет мешали внести Палубию на голосование Кодекс.
 показать весь комментарий
 
Самое смешное что те же самые порохоботы визжали что закон о выборах за год перед выборами менять нельзя...ОБСЕ не рекомендует.
 показать весь комментарий
 
Малаццы...волшебный пендаль это всегда хорошо! А как насчет неприкосновенность снять? А то ж народ с вас шкуру снимет!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП будет поддерживать Избирательный кодекс, законы об импичменте и ВСК , - Герасимов
 
 
 
 
 
 вверх