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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22955) выборы (22429) Бурбак (358)

 Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак

Сегодня сессионный зал парламента на половину пуст, так как многие парламентарии разъехались по своим округам и готовятся к выборам. В связи с этим странно со стороны президента Владимира Зеленского требовать от Верховной Рады конструктива.

Об этом сказал журналистам глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы поднимали это вопрос на заседании Согласительного совета. Как можно требовать от Верховной Рады быть эффективной и настроенной на конструктив, если президент издает указ о роспуске Рады?

Вы же видели, что в сессионном зале – он полупустой. Некому голосовать. Вполне логично, что депутаты, особенно мажоритарщики, уже разъехались по округам и занимаются выборами", - сказал парламентарий.

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Бурбак напомнил позицию "Народного фронта" о том, что оснований для роспуска Рады не было. При этом он подчеркнул, что президент внес на рассмотрение не тот избирательный закон, который обещал.

"Вместо открытых списков мы получили закрытые. Это уже было. И мы видели в парламенте массажистов, охранников", - добавил он.

Также Бурбак напомнил, что "Народный фронт" голосовал за Избирательный кодекс в первом чтении и выразил уверенность, что он будет принят этим составом парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3129246
 
 
 Топ комментарии
 
Чем быстрее эта рада уйдет - тем лучше.
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Обыдна да? Вас никуда не берут? Следующая Рада без НФ? Ну не плачь, лживая скотина, тебя ещё и посадят за вырубленный карпатский лес!
Какая мерзкая сволочь! Само настаивало при переговорах на закрытых списках, а теперь этому же возмущается!😡
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да нет УБИЙЦА ЭТО ЫДВА И ЗЕДЕБИЛ....
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поехали записываться в "Лигу смеха"
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Нам би їх проблєми. Не стануть знову депутанами, залишаться надбані десятки мільйонів баксів, фабики, заводи, газети й параходи. НЕ пропадуть на Карибах та Мальдивах.
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они распущены)) чего там сидеть??)) конструктивно пусть теперь беня с богданом занимаются)) кернес с трухой уже подтянулись им помогать))
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Так думают те, кто за свою сраку переживает.
Может нужно о Стране подумать?
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Не боїшся? То ж погана рада, яку з ганьбою розігнали, як їм можна дозволяти працювати? Тепер працювати будуть добрі беніни кловани.
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А можно список,кто из депутатов выехал за границу в округа?
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Та мабуть Порошенко за всіх прогулює.
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один Бурбак работает за всех бедняга. Картатский лес отрабатывает.
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Прогульщикам ВР армійську дисципліну з гауптвахтою, штрафбатом і т.п. !
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Чем быстрее эта рада уйдет - тем лучше.
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прийдет еще хуже
ничего же не поменялось
кроме того что всякая шобла полезет в телевизионную партию - Слуга народа
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не факт)) там прибавится *украинских* патриотов типа рабиновича и мертвечука))
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А ты хочешь сразу?
Демократия долгий и тернистый путь и система не даст изменить Украину в лучшую сторону
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Чим бистріше ця рада піде, тим краще для Вас. А дня нас і народу Україні, ні! Ця Рада була сама ефективна і сама патріотична. Я особисто дякую депутатм всіх фракцій, окрім опожопоблока!
І як би Ви не старалися, нові депутати будуть тільки після виборів, от тоді і приймайте закони. А цю Раду назвали самими брудними словами? То і відчепіться від неї. Витмагайте покращення з 22.04.2019 року у нового президента і його "молодої" команди.
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Ну почнемо з того, що президент за Конституцією має володіти державною мовою. Саме не знати і читати з папірця, а ВОЛОДІТИ! Як людина, у якої перша освіта вища філологічна, кажу: Зе не володіє державною мовою. Трохи знає, але не володіє.
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Та воно з ольгіно . Гугл-перекладачем користується , Ned Stark це соя тупа з Московії
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Ти само не володієш мовою
Нижче в стрічці у гугл-перекладач поломався
Ахаххахахаха
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заслуга Бэни....
Институт президенства превратил в посмешище + сделал недееспособной ВР....
Хорошо что армия пока еще держится....
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А в чём была способность этой наглой, зажравшейся быдлоты из ВР?Какой-то сраный закон про мову дрочить 5 лет?Да кому он всрался?
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У вас що від закони про мову такі страшні борошна?)) Що конкретно в ньому не так?
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Ned Stark - московита от него корчит...

Не видишь разве..? Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4064
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Ахахаххахахаха
Соя , я ж кажу шо вас з ольгіно понабирали
У тебе гугл-перекладач поломався
Але я заскріню !
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Так, от не треба тут мені заважати тролити москалів пекельними борошнами!
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Що у законі не так? Сам закон. Бо в країні чума, а ви приймаєте закон про допустимий розмір фракції піску в дитячих пісочницях. І вищите - "не смійте заважати, ми захищаємо юне покоління країни!"...
Продажні виродки...
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Тобто фраза пекельні борошна вас не здивувала. Ок, ще один москаль із гугль-транслейтом... У спам!
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь? или как обычно?
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На понт решил взять?))Смешно,ну, давай.
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На простой вопросик ответь. Вопрос в рамках программы средней школы с русским языком обучения.
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
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Мне нужно искать ошибки в песне херпоймикого?Ещё и слушать это?
Тупее теста не нашлось?
Я произношу "паляниця" без акцента, и этого достаточно.
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козлобородый,какой ты смелый на украинских форумах...а слабо своих депутуток так назвать? Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6268

Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6671
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Спасибо Порошенко , что сейчас исчез из СМИ , не пугает и не нагнетает истерию.
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вот поэтому настал час убрать функцию преза и оставить премьера)) но голосовать некому,все конструктивно отдыхают)) украина просто плывет по течению)) абсолютный штиль))
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Вілли і маєтки вже називаються округами ? Якщо гектарів по 30 ,то може й так Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2569
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Зачем мажоритарщикам заниматься выборами, если мажоритарку собираются отменять? Наверное потому, что отменять ее никто не собирается, на самом деле...
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Кто собирается? В ВР это большинство устраивает.
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Обыдна да? Вас никуда не берут? Следующая Рада без НФ? Ну не плачь, лживая скотина, тебя ещё и посадят за вырубленный карпатский лес!
Какая мерзкая сволочь! Само настаивало при переговорах на закрытых списках, а теперь этому же возмущается!😡
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зато с русифицированными рыгами и клоунами.а премьером будет йуляха...долгожданная ширка на горизонте.
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**** 1000% Это жирное мурло стефанчук-свинарчук или богдАн-хуендАнг? Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак - Цензор.НЕТ 8352
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то ты ее вчера на швабоде слова не смотрел Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6863.лягла под коломойшу и просють
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Дивився, а хопчиком для биття вона вже не піде з її амбіціями
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та то понятно ,шо она царицею морскою желают Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1042
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У них Зеля виноват что даже во вторник зал пустой, правильно делают что разгоняют эту Раду.
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вот видишь, с этого аккаунта получилось... Но в большей степени не получается зайти Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6155
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ОПГ депутати верховної зради є злочинці..
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во голове с гланым злочинцем супротив закона Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак - Цензор.НЕТ 8118
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"Как так?! Старший приказал!" (с) место встречи
Всем стоять пока я на лиге смеха Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9457
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Ринат Ахметов перестал
финансировать Радикальную
партию Олега Ляшко.
Это связано с плохими
перспективами РП войти в
следующий парламент. При этом у
Ляшко уже начались
центробежные процессы - из
партии вышел нардеп и член
политсовета Игорь Мосийчук. По
нашей информации, будут и
другие беглецы.
При этом сам Ляшко оседлал
риторику против Владимира
Зеленского и объявил об уходе к
нему в оппозицию.
Как рассказал "Стране" источник в
Радикальной партии, ее лидер
уже договорился о новом
спонсорстве с Петром Порошенко.
Именно в его интересах глава
радикалов будет критиковать и
троллить Зеленского до конца
выборов.
Сам же Порошенко идет в Раду в
составе партии "Европейская
солидарность".
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Не моргнув глазом, открыто заявляет о прогуле дупутатами пленарных заседаний, на которых они ОБЯЗАНЫ присутствовать, и обвиняет в этом Зеленского?
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а кого надо?генпрокурора обвинять?или муженка?
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О роспуске рады обьявил зебеня...а виноваты депутаты..??
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Кіт Вчений‏ @TedTeddycat 1 ч.1 час назад

Масове дезертирство російської армії 17-го року пов'язане було з пропагандою,вчиненою революційними партіями,під гаслами «не твоя війна», «капіталісти наживаються на війні»,«імператор-зрадник»,«імператриця-німецька шпигунка»,«штик у землю,гайда брататися з німецькими пролетарями»

«Ворог не у Берліні», «солдат воює, а вдома зубожіння та голод», «поділити буржуйське майно - землю селянам, фабрики робітникам».За кілька місяців армія перестала існувати,а маси озброєних розагітованих дезертирів зламали систему у регіонах,куди вони повернулися.

Ленінці-зрадники прибрали від влади попередників саме на гаслах про закінчення війни.Вони підписали капітуляцію та поділили з загарбником землю десь посередині.А потім ввели продовольчу диктатуру,поновили призов до армії та стали драконівськими засобами встановлювати порядок.

Більшовики знайшли надійного союзника та спільника у Німеччині,котра програла невдовзі після російської капітуляції війну союзним державам.Краіна,котра могла бути серед переможців,впала до ніг німецьких шпигунів-маніпуляторів.Халява закінчилася кров'ю,смертями,голодом та рабством
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Бурбак, у вас уже 5 лет - одни отмочки. То им пятница, то среда, то вторая половина дня. зраду - геть!
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Некому голосовать ? А когда за голос бабули обещали, был кворум Нет мотивации
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Как так?! А вот так! зелебоба подумал - щас как топну, как грохну, так все и обосрутся. Ага... Не учел, чувак, что пока еще не президентская республика. В зраде таких вумных, как зелебоб и его толстобрюх стефанчук (кстати, не далеко от свинарчук) полным-полно. Борись, зелебоба. Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак - Цензор.НЕТ 508
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Так и поборол, раз все всрались и побежали на агитации в округа, а у НФ истерика по этому поводу.
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он может только хрен у рады побороть губами Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1008 Пустышка...
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Как будто они (депутаты )раньше работали
Или ночью принимая бюджет распиливая между фракциями и олигархами или когда их подкупали
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Ось це показник якісного складу українського парламенту. За народні гроші утримуємо паразитів, користі від яких 0. Чому ми маємо їх годувати? Та ще й 450 штук !
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В связи с этим странно со стороны президента Владимира Зеленского требовать от Верховной Рады конструктива.Источник: https://censor.net.ua/n3129246 ------ Ну до какой же степени это бурло не петрит о чём гавкает в сторону Вовочки. Сами хрен положили на явку, сами не хотят работать и исправлять всё гамно что высрали своими мозгами, а виноват Президент который на посади всего тыждень. Черти шоколадные и особенно это придурковатое чмо с погонялом бурбыло.
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За призначення "своїх" людей в тому числі і в Раду, Порошенка не критикував тільки лінивий. Але найбільше дорікав його в цьому саме клоун- кандидат "Зе". І йому належать слова "чому президент злочинно призначає на посади своїх друзів або кумів? Виходить що обдурив брехливий клоун суспільство і ми проголосували за брехуна. Бо бачимо що першим помічником він призначив свого давнього бізнес-партнера С. Шефіра. Главою АП ... резидент-комік призначає ексригоАнала сепаратиста Богдана, цього юриста у шефа господаря ... резидента-ЗЕ... шулера - мафіозі Коломойського ". Крім того, на всі ключові посади ... резидент ЗЕ пропхав якихось дивних особистостей, або якось пов'язаних з ним і його студією (Костюк, Трофимов), або з підмоченою репутацією, або навіть бандитів ексригоАналів які працювали на держпосадах ще при продажному ЗЕКУ Януку... Так навіщо тоді український виборець "прибрав" Порошенко з посади президента, щоб замість обіцяних змін отримати повернення в жахливі часи "легітимного ЗЕКА -проффесора і вибрати ще хужое зло ніж він, вибрати резидента-ЗЕ який навіть за декілька днів на посаді украинофоба - ...резидента злочинно наламал дров більше ніж Порхатий за роки .Терміново треба .гнати такого украинофоба і коррупционера ..резидента ЗЕбіла як і Пороха.. гнати або імпічментом або відновленим і більш грізним мільйонним "Майданом - 3"
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Ничего они уже довы@бывались, бойкот,так бойкот, через год президент будет опять иметь право распустить этих бездельников опять, пускай тратят "бабки" на избирательную компанию, отбить потраченное не успеют.
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На это и был изначально рассчет, досрочные выборы по старой схеме, получаем подконтрольный олигархам парламент. А вы на что надеялись?
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а сейчас есть основания для роспуска? Нужно не роспускать, а гнать в шею этих дармоедов. И, если нужна петиция - пожалуйста, за пару часов 25 тыс.
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Странно ваще требовать конструктива от три года з гиднистю плевавших на Конституцию мандатых прэдставныкив...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак
 
 
 
 
 
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