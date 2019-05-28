 Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак

Об этом сказал журналистам глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы поднимали это вопрос на заседании Согласительного совета. Как можно требовать от Верховной Рады быть эффективной и настроенной на конструктив, если президент издает указ о роспуске Рады?

Вы же видели, что в сессионном зале – он полупустой. Некому голосовать. Вполне логично, что депутаты, особенно мажоритарщики, уже разъехались по округам и занимаются выборами", - сказал парламентарий.

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Бурбак напомнил позицию "Народного фронта" о том, что оснований для роспуска Рады не было. При этом он подчеркнул, что президент внес на рассмотрение не тот избирательный закон, который обещал.

"Вместо открытых списков мы получили закрытые. Это уже было. И мы видели в парламенте массажистов, охранников", - добавил он.

Также Бурбак напомнил, что "Народный фронт" голосовал за Избирательный кодекс в первом чтении и выразил уверенность, что он будет принят этим составом парламента.