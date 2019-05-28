 Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак

Об этом сказал журналистам глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы поднимали это вопрос на заседании Согласительного совета. Как можно требовать от Верховной Рады быть эффективной и настроенной на конструктив, если президент издает указ о роспуске Рады?
Вы же видели, что в сессионном зале – он полупустой. Некому голосовать. Вполне логично, что депутаты, особенно мажоритарщики, уже разъехались по округам и занимаются выборами", - сказал парламентарий.
Бурбак напомнил позицию "Народного фронта" о том, что оснований для роспуска Рады не было. При этом он подчеркнул, что президент внес на рассмотрение не тот избирательный закон, который обещал.
"Вместо открытых списков мы получили закрытые. Это уже было. И мы видели в парламенте массажистов, охранников", - добавил он.
Также Бурбак напомнил, что "Народный фронт" голосовал за Избирательный кодекс в первом чтении и выразил уверенность, что он будет принят этим составом парламента.
Самоубийцы.
Может нужно о Стране подумать?
ничего же не поменялось
кроме того что всякая шобла полезет в телевизионную партию - Слуга народа
Демократия долгий и тернистый путь и система не даст изменить Украину в лучшую сторону
І як би Ви не старалися, нові депутати будуть тільки після виборів, от тоді і приймайте закони. А цю Раду назвали самими брудними словами? То і відчепіться від неї. Витмагайте покращення з 22.04.2019 року у нового президента і його "молодої" команди.
Нижче в стрічці у гугл-перекладач поломався
Ахаххахахаха
Институт президенства превратил в посмешище + сделал недееспособной ВР....
Хорошо что армия пока еще держится....
Не видишь разве..?
Соя , я ж кажу шо вас з ольгіно понабирали
У тебе гугл-перекладач поломався
Але я заскріню !
Продажні виродки...
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
Тупее теста не нашлось?
Я произношу "паляниця" без акцента, и этого достаточно.
Какая мерзкая сволочь! Само настаивало при переговорах на закрытых списках, а теперь этому же возмущается!😡
Всем стоять пока я на лиге смеха
финансировать Радикальную
партию Олега Ляшко.
Это связано с плохими
перспективами РП войти в
следующий парламент. При этом у
Ляшко уже начались
центробежные процессы - из
партии вышел нардеп и член
политсовета Игорь Мосийчук. По
нашей информации, будут и
другие беглецы.
При этом сам Ляшко оседлал
риторику против Владимира
Зеленского и объявил об уходе к
нему в оппозицию.
Как рассказал "Стране" источник в
Радикальной партии, ее лидер
уже договорился о новом
спонсорстве с Петром Порошенко.
Именно в его интересах глава
радикалов будет критиковать и
троллить Зеленского до конца
выборов.
Сам же Порошенко идет в Раду в
составе партии "Европейская
солидарность".
Масове дезертирство російської армії 17-го року пов'язане було з пропагандою,вчиненою революційними партіями,під гаслами «не твоя війна», «капіталісти наживаються на війні»,«імператор-зрадник»,«імператриця-німецька шпигунка»,«штик у землю,гайда брататися з німецькими пролетарями»
«Ворог не у Берліні», «солдат воює, а вдома зубожіння та голод», «поділити буржуйське майно - землю селянам, фабрики робітникам».За кілька місяців армія перестала існувати,а маси озброєних розагітованих дезертирів зламали систему у регіонах,куди вони повернулися.
Ленінці-зрадники прибрали від влади попередників саме на гаслах про закінчення війни.Вони підписали капітуляцію та поділили з загарбником землю десь посередині.А потім ввели продовольчу диктатуру,поновили призов до армії та стали драконівськими засобами встановлювати порядок.
Більшовики знайшли надійного союзника та спільника у Німеччині,котра програла невдовзі після російської капітуляції війну союзним державам.Краіна,котра могла бути серед переможців,впала до ніг німецьких шпигунів-маніпуляторів.Халява закінчилася кров'ю,смертями,голодом та рабством
Или ночью принимая бюджет распиливая между фракциями и олигархами или когда их подкупали