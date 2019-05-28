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 В Коломые нашли мертвыми известного адвоката Петрива и его жену, - СМИ

В Ивано-Франковской области в городе Коломыя вечером 27 мая найдены мертвыми известный меценат и адвокат Михаил Петрив и его жена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание dzerkalo.media, у мужчины и женщины обнаружили огнестрельные ранения, а их дом был подожжен.

Сообщение к пожарным поступило в 19:50.

"Их детей во время трагедии дома не было. Сейчас на месте работают криминалисты", - говорится в сообщении.

Как сообщили местному изданию "Курс" в правоохранительных органах, по предварительной информации, Петрив выстрелил жене в грудь из обреза охотничьего ружья, которое приобрел и хранил незаконно. После этого он поджег дом и застрелился сам.

Михаилу Петриву было 54 года, его жене Ольге - 56.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129242
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Коломые нашли мертвыми известного адвоката Петрива и его жену, - СМИ
 
 
 
 
 
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