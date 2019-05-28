 В Коломые нашли мертвыми известного адвоката Петрива и его жену, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание dzerkalo.media, у мужчины и женщины обнаружили огнестрельные ранения, а их дом был подожжен.

Сообщение к пожарным поступило в 19:50.

"Их детей во время трагедии дома не было. Сейчас на месте работают криминалисты", - говорится в сообщении.

Как сообщили местному изданию "Курс" в правоохранительных органах, по предварительной информации, Петрив выстрелил жене в грудь из обреза охотничьего ружья, которое приобрел и хранил незаконно. После этого он поджег дом и застрелился сам.

Михаилу Петриву было 54 года, его жене Ольге - 56.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд окончательно приговорил к пожизненному заключению убийцу полковника Генштаба Юрия Щербины