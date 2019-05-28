EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  2836  78
Все про:Луценко (7498) отставка (2390) Соболев Егор (447)

 Егор Соболев просит президента инициировать отставку Генпрокурора Луценко

Народный депутат Егор Соболев Обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать отставку Юрия Луценко.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я продолжаю в Раде сбор подписей за выражение Луценко недоверия, что является конституционным основанием для его отставки. Но для рассмотрения недоверия нужно 150 подписей, пока подписался лишь 61 парламентарий. Впрочем, Конституция наделяет правом освободить генпрокурора самого Президента при условии согласия Верховной Рады. Прошу нового главу государства внести в парламент представление для получения согласия на такое увольнение", - написал нардеп.

Смотрите также: К ответственности готов, но НАБУ должно ответить первым, - Луценко. ВИДЕО

Ранее сам Луценко заявил, что собирается покинуть пост после выборов в парламент и формирования нового правительства.

Егор Соболев просит президента инициировать отставку Генпрокурора Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129240
 
   
 Топ комментарии
 
А Авакова отставку не просит? Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 4168 Все такие сколько между первыми двумя древнейшими профессиями общего Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 8207
 показать весь комментарий
 
Тупые боты изображают негодование. Дело "бриллиантовых прокуроров" уже несколько лет стоит на месте. Уже одного этого могло бы быть достаточно для отставки. Но боты конечно включают режим склероза.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и люстратор Богдана по совместительству )))
 показать весь комментарий
 
 
а вот новый независимый первый зам главы СБУ - пример правильного назначения.

ну и что, что друг детства и соучредитель офшоров
 показать весь комментарий
 
 
Югик еще не всех сдал. Дураку не надо мешать.
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто нічого не ініціює. Хіба дарма Юра з Бєньою селфі робив у Амстердамі?
 показать весь комментарий
 
 
Наивный, пока не будет нового состава Рады Югик останется в кресле.
 показать весь комментарий
 
А Авакова отставку не просит? Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 4168 Все такие сколько между первыми двумя древнейшими профессиями общего
 показать весь комментарий
 
 
Не отставку а ПОСАДКУ на вторую ходку ... Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 2963
 показать весь комментарий
 
 
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.



Соболев совсем страх потерял.... Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 1754
 показать весь комментарий
 
 
ВЕСНА ПРОХОДИТ ГДЕ ПОСАДКИ ЗЕБИЛЫ???
 показать весь комментарий
 
 
Если тебе так не терпится увидеть посадки, чего же ты у пороха их не требовал?
 показать весь комментарий
 
 
Тогда было боязно, потрох и за порванный портрет сажал, а сейчас уже можно..
 показать весь комментарий
 
если несколько человек попали в реанимацию, то, естественно, что в этом случае посадить можно исключительно за портрет
 показать весь комментарий
 
 
Тобі повилазило, чи відрубані руки застять?
 показать весь комментарий
 
 
ТВОЕМУ ХАЗЯИНА 5 лет НА ЭТО НЕ ХВАТИЛО, А ТУТ ТЫ ХОЧЕШЬ ЗА НЕДЕЛЮ ШОБЫ БЫЛИ ПОСАДКИ

И ЕСЛИ БЫ ПАРАШЕНКО ЗА 5 лет СВОЕЙ ВЛАСТИ СОЗДАЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ТОГДА НАМНОГО ВСЕ БЫСТРЕЕ БЫЛО.

НО У ПАРАШЕНКО БЫЛИ СОВСЕМ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.
 показать весь комментарий
 
 
очередная охота на ведьм! соболев, а больше тебя ничего не напрягает? уже не знаешь в какую позу встать и как выслужиться, продажная шкура Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка - Цензор.НЕТ 5509
 показать весь комментарий
 
 
Как то синхронно мы о продажности соболева Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка - Цензор.НЕТ 1722
Видно в воздухе витает.
 показать весь комментарий
 
Все гораздо проще: вы на одной ботоферме работаете, только в разных комнатах))
 показать весь комментарий
 
 
ТЫ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛА ОН ПОРОХОФИЛ, КАК и ВСЕ ПОРОХОБОТЫ УПОТРЕБЛЯЕТ СЛОВО ПОРОХ
 показать весь комментарий
 
 
Соболев, перечисли факты и основания понятные простым смертным. А так выглядит, что ты продажная ****.
 показать весь комментарий
 
тебе мало что у Луценко нет образования
 показать весь комментарий
 
 
Мало. Я хочу видеть не узкого специалиста, человека желающего навести порядок. И пересажать всю рыготню.
 показать весь комментарий
 
Во всяком случае при Порохе рыготня вроде Портнова сидела себе тихо в раше и не рыпалась, зная что их здесь ждут нары. А при Зеле все сбежались сюда на шабаш.
 показать весь комментарий
 
 
Тупые боты изображают негодование. Дело "бриллиантовых прокуроров" уже несколько лет стоит на месте. Уже одного этого могло бы быть достаточно для отставки. Но боты конечно включают режим склероза.
 показать весь комментарий
 
 
Истошный лай порохоботов на Соболева только подтверждает, что он нормальный мужик и за справедливость.
 показать весь комментарий
 
 
Почему этот "нормальный мужик" при Порохе засунул свой язык в жопу?
 показать весь комментарий
 
Якщо відставка прокурора відбулася, то хто призначає нового прокурора?
 показать весь комментарий
 
Читав, тому питаю. Хто призначить нового Генпрокурора, якщо ВР розпущена?
 показать весь комментарий
 
Тогда плохо читал. РВ выполняет свои обязанности до принятия присяги следующего состава ВР.
 показать весь комментарий
 
 
Она выполняет свои функции до присяги новой.
Это принцип непрерывности власти.
Другое дело, если она не хочет поддерживать инициативы Президента и продолжает саботаж.
 показать весь комментарий
 
 
Підтримувати чи непідтримувати є правом ВР і це не є "саботажем".
 показать весь комментарий
 
А ты слепой?
Ты не видишь или не хочешь видеть?
 показать весь комментарий
 
 
Починаєш тролінг і образи? Тоді припиняю з тобою говорити.
 показать весь комментарий
 
такое ощущение, что он не смотрит 1+1
 показать весь комментарий
 
 
Так і є. Я не дивлюся телевізор, а він себе зомбує цим каналом.
 показать весь комментарий
 
Ты за меня не отчитывайся.
Ты за себя говори.
Ты ж с цензора не вылазишь.
 показать весь комментарий
 
 
Заседания ВР 1+1 не показывает.
5-ый канал показывает этих уродов.
Так шо, дружок, ты сбрехал.
 показать весь комментарий
 
 
1+1 заседание ВР не показывает.

1+1 рассказывает, как надо понимать заседание ВР
 показать весь комментарий
 
 
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
 показать весь комментарий
 
 
От тепер зрозуміло, що ця ВР не зможе призначити нового Генпрокурора.
 показать весь комментарий
 
Егор Соболев просит президента инициировать отставку Генпрокурора Луценко
===============================================================

И ОТСТАВКУ СТЕЦЯ!!! Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка - Цензор.НЕТ 9766








 показать весь комментарий
 
 
Стець вже давно не працює, але справа його живе. Треба призупинення фінансування мінстеця і початок незалежного аудиту. А для цього треба новий прем'єр
 показать весь комментарий
 
31 мая 2017 года объявил о своём окончательном уходе в отставку со своего поста «по состоянию здоровья». Отставку Стеця рассматривали как результат скандала на принадлежащем Петру Порошенко Пятом канале, ведущие которого Роман Чайка и Богдан Буткевич были разыграны известным оппозиционным видеоблогером Анатолием Шарием. В эфире канала в нарушение закона были опубликованы непроверенные и ложные личные данные Шария, а также компрометирующие его сведения, которые тот сам им скрыто подбросил[11]. В отставку Стець не ушёл.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 показать весь комментарий
 
Яка відставка коли його обрала і затвердила ВР? А Рада зараз позбавлена повноважень. Пук ні про що, аби пропіаритись. А взагалі я йому не вірю. Засланий кАзАчок.
 показать весь комментарий
 
 
Ні. ВР його не обирала і не призначала. ВР дала свою згоду на призначення.
 показать весь комментарий
 
 
Формально це так, а фактично це вибри.
 показать весь комментарий
 
Что значит позбавлена повноважень? Вранье!
Они работают до присяги новой и без ограничений, кроме своего нежелания поддержать инициативы Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 

Как и было понятно задолго до свершившегося события, Владислав Сурков, ныне бывший куратор и идеолог так называемых ДНР и ЛНР и по совместительству помощник Владимира Путина, написал заявление о своем уходе с занимаемого поста и «осуществил прощальный визит на оккупированную часть Донбасса», которую формально (только экономически) будет курировать экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич. Хотя, слово "курировать", применимо к Бабичу, равно как и сам уход Суркова, больше в формате постановочного действа, но для Украины не сулящее ничего хорошего.
На данный момент многие СМИ, журналисты, а так же так называемые лидеры общественного мнения уже связывают уход Суркова с недавно прозвучавшим заявлении Медведчука о выходе из переговорного процесса Россия-Украина. Причем, степень ура-патриотической шизофрении, в контексте данных событий, разрывает здравый смысл в клочья, информирует enovosty.com/news.
Например, такая "говорящая голова" как Лиза Богуцкая уже успела связать уход Медведчука и Суркова с поражением Порошенко, якобы отвечавшего за возвращение Украины в орбиту РФ. Что же, видимо в бытность хорошо налаженных поставок из Аргентины Лизочке подвезли неплохую партию высококачественных латиноамериканских эманаций, которых в суррогатном виде хватит ей надолго. Но все же, как говорится, вернемся к нашим баранам, не забывая о контексте нарративов так называемых ЛОМов.
Дело в том, что в краткосрочные планы Кремля никогда не входило возвращение Украины в орбиту РФ, ибо это долгосрочная перспектива. А вот что входило, так это возвращение оккупированного Донбасса Украине, на условиях России, под соусом автономии. Для того чтобы постичь эту незыблемую истину, достаточно прочитать работы и речи Суркова.
По сути, уход Владислава Суркова это отнюдь не поражение, а наоборот, победа его концепции. Смена лиц в переговорном процессе, к которым привык среднестатистический украинец и подача "автономии" под новой приправой, которая не пришлась бы по вкусу старой команде, но которую, при посредничестве ЛОМов с сомнительной родословной, но серьезным влиянием на массы "¾-х" без труда скормят нужной аудитории, дабы даже и вопросов посторонних не возникло в процессе поедания просроченных полуфабрикатов.

Стоит отметить, что сам процесс автономии "по Сурковски" будет проводиться через бывших "регионалов", не имеющих за собой кровавых преступлений и повышенной токсичности у масс, и которых можно без труда выводить на передний план дискуссии. Что, в принципе, уже и происходит.
К слову сказать, не забываем о Медведчуке, за которого сейчас весьма активно заступаются евродепутаты, опять же, с сомнительной родословной. Данная игра в ворота Минских соглашений явно ведется пророссийскими политиками европейского плацдарма для повышения цены Медведчука как переговорщика, особенно на момент выхода из процесса значительного числа людей старой команды, сохранявшей приемлемый для Украины баланс и накануне выборов в Верховную Раду.
В итоге, мы получаем самую, что ни на есть откровенную реализацию плана Суркова, по интеграции в здоровый организм Украины Донбасских метастаз, не излеченных, а по-прежнему заражённых "русским миром". И все это будет происходить под одобрительный гул информационных ретрансляторов новой власти. Хотя, почему "будет"? Уже происходит…
 показать весь комментарий
 
 
А понту, Єгоре? Луцик все одно залишиться в/о до створення нової більшості в новій Раді. Але з мажоритаркою навіть нова Рада може залишити Луцика. У Пєті накраденого бабла вистачить купити всіх в країні, хто купується
 показать весь комментарий
 
 
О забули тобі Іване Сулейманов заплатити. Вже всіх купили на крадені гроші, залишився ти один. Чекай, скоро приїдемо. Думаю, що за 20 гр. зійдемося?
 показать весь комментарий
 
 
Нет. И не формально и не фактично.
"Война, это... война" " Тот самый Мюнхгаузен"
 показать весь комментарий
 
Зімін і його "сміттєва" команда взявся за прокурора.Донбас уже заблокували, підприємства допомогли забрати сепарам, розганяє "зраду" далі. А чому ти "правдолюб" не збираєш підписи за відставку Рюкзакова? Скрізь розгул злочинності, вернулися беркутята і його Нацсуки бігають за політиками, одіті в форму беркута, замість того, щоб протидіяти злочинності. А чому немає ніякої реакції на те, що назначили люстрірованого Богдана? Російська консерва Зімін під приекриттям "патріотизма" далі гадить Україні. Прокурор Вівсянка його влаштовував, він ні разу не кричав, що треба його звільнити і його зам Кузьмін "мурка" також влаштовував.
 показать весь комментарий
 
 
Какого генпрокурора Рада способна будет одобрить? Или там свой заместитель есть который в.о. будет? Посмотрел замов, там все Петины.
 показать весь комментарий
 
В октябре 2017 года народный депутат из БПП Иван Винник обратился с запросом в МИД РФ по поводу паспорта Соболева. Посольство россии в Киеве ответило, что «сведений о выходе Соболева из российского гражданства в установленном порядке не имеет»[4][5].
 показать весь комментарий
 
 
Да, нужно уволить Генерального прокурора и назначить первым замом Лысого с 95-го квартала, а шо б место не пустовало
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕгор Соболев просит президента инициировать отставку Генпрокурора Луценко
 
 
 
 
 
 вверх