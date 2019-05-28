 Избирательный кодекс не будет принят текущим составом Рады, - Ирина Луценко

Об этом она сказала журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Лично мой прогноз – Избирательный кодекс не будет принят. Слишком много поправок, контроверсионных моментов, устаревших норм. Рабочая группа не успевает все рассмотреть. Будет выноситься на следующую пленарную неделю, а чем ближе к выборам тем меньше депутатов в зале. Даже если рабочая группа все успеет, я уверена, что депутатов не будет", - отметила Ирина Луценко.

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