 Избирательный кодекс не будет принят текущим составом Рады, - Ирина Луценко

Об этом она сказала журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Лично мой прогноз – Избирательный кодекс не будет принят. Слишком много поправок, контроверсионных моментов, устаревших норм. Рабочая группа не успевает все рассмотреть. Будет выноситься на следующую пленарную неделю, а чем ближе к выборам тем меньше депутатов в зале. Даже если рабочая группа все успеет, я уверена, что депутатов не будет", - отметила Ирина Луценко.
С одним языком сколько парубию пришлось мучаться...
"Мы хотели, но не успели.
Выбирайте нас снова и вот тогда мы все сделаем"
Наперсточники!
Конечно он.
За неделю не успел сделать то, на что им 5 лет не хватило.
Я би теж не ходила на роботу, якби мене звільнили, лол.
Обвинили его в том, что он против открытых списков.
И в конце-концов, отменят мажоритарку и оставят закрытые списки (может быт, а может и нет).
Кидалы и обманьщик!
https://ru.tsn.ua/politika/zelenskiy-vnes-zakonoproekt-ob-izmeneniyah-izbiratelnoy-sistemy-v-parlament-1349484.html
Оно и понятно: лето на дворе, хочется отдохнуть. Ведь за год хорошо поработали, хоть и почти не ходили на заседания. В среду и пятницу там ввегда полупусто.
Зато какие схемы проворачивали! Сколько наворовано, сколько рейдерских захватов;
янтарь, лес - деньги текли рекой, поэтому уходить совсем не хочется, еще не все украдено.
Зачем нам этих дармоедов так много? Оставить штук сто и хватит с головой.
Они не читал проект избирательного кодекса.
Потому, что у них нет времени. Они заняты.
Обсуждением того, что они не читали.
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НАРОД ЭТО ДАВНО ПОНЯЛ ЗА 5 лет ВАШЕЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО
ВЛАСТИ ЖИВУЩЕЙ ПО ПОНЯТИЯМ ЗАКОНЫ - НЕ НУЖНЫ.
Хоч насправді досить було б відмінити незаконне рішення КС, яким він незаконно відмінив злочинну політреформу 2004 року - єдине реальне досягнення папєрєднього переможного Майдану. Правда, тоді й повноваження президента значно зменшилися б...
И ТАК ВСЕ 5 лет ВСЕ ДЕЛАЛОСЬ ПОД КОВРОМ......................................................
В РЕЗУЛЬТАТЕ УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ.