 Рада изменила границы Бахмутского района и Горловки

За соответствующее постановление проголосовали 230 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.
Постановлением изменены границы Бахмутского района Донецкой области. Территория Бахмутского района увеличена на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав земель, находящихся в ведении Гольмовского сельсовета Горловского городского совета Донецкой области (а именно территории поселка Гладосово).
Постановлением утверждена территория Бахмутского района общей площадью 192213,5 га.
А ты "умный" по этим постановлениям жить будешь.... - и дети твои...
Так было, есть и будет....
Подчиняйся и не жужжи...
Подчиняйся избранной ВР и не скули....
Это закон..., как бы ты не вонял на Цензоре...
И это что вообще - первостепенный закон сейчас?
Ни избирательный кодекс, ни отмена депутатской неприкосновенности, ни незаконное обогащение - а бахмутский район??
Хотя о чём я, вы же устали от войны которой под вашими окнами нет а там вообще повстанцы как сказал ваш зеигралхуем
Да и просто...теперь у людей появилась возможность оформить ту же субсидию....