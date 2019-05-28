 Рада изменила границы Бахмутского района и Горловки

За соответствующее постановление проголосовали 230 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Постановлением изменены границы Бахмутского района Донецкой области. Территория Бахмутского района увеличена на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав земель, находящихся в ведении Гольмовского сельсовета Горловского городского совета Донецкой области (а именно территории поселка Гладосово).

Постановлением утверждена территория Бахмутского района общей площадью 192213,5 га.

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