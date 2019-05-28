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Все про:ВР (22955) Горловка (2320) Донецкая область (4270)

 Рада изменила границы Бахмутского района и Горловки

Верховная Рада приняла правительственный проект постановления 8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области".

За соответствующее постановление проголосовали 230 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Постановлением изменены границы Бахмутского района Донецкой области. Территория Бахмутского района увеличена на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав земель, находящихся в ведении Гольмовского сельсовета Горловского городского совета Донецкой области (а именно территории поселка Гладосово).

Постановлением утверждена территория Бахмутского района общей площадью 192213,5 га.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новоалександровку, Гладосово и Травневе исключили из списка оккупированных территорий, теперь это населенные пункты на линии разграничения, - МВОТ

Источник: https://censor.net.ua/n3129237
 
   
 Топ комментарии
 
Как кто? Все кто считает Шо на дАЛбасЄ гражданская вАйна...
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Думаю если бы вы проживали там, то для вас это было бы ПЕРВОСТЕПЕННЫМ законом..

Хотя о чём я, вы же устали от войны которой под вашими окнами нет а там вообще повстанцы как сказал ваш зеигралхуем
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Полиграф Полиграхович-007 - Рада изменила границы Бахмутского района и Горловки - Цензор.НЕТ 9486

А ты "умный" по этим постановлениям жить будешь.... - и дети твои...
Так было, есть и будет....
Подчиняйся и не жужжи...
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Как кто? Все кто считает Шо на дАЛбасЄ гражданская вАйна...
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Вже зарплату за півроку депутани відпрацювали.
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Тупая рада с тупыми постановлениями.
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Полиграф Полиграхович-007 - Рада изменила границы Бахмутского района и Горловки - Цензор.НЕТ 9486

А ты "умный" по этим постановлениям жить будешь.... - и дети твои...
Так было, есть и будет....
Подчиняйся и не жужжи...
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Полнейший даун - что ты несёшь, тварь кремлеботская? ))
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Goldman Sachs - тварь это ты - необразованный охлос....

Подчиняйся избранной ВР и не скули....
Это закон..., как бы ты не вонял на Цензоре...
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Почмему вы так считаете? Если в целом то да, я согласен. Но если в пАЧпортах стоит Горловский район село такое то, а Горловка под рашистами и человеку нужно какие то административные вопросы порешать?
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Какие?
И это что вообще - первостепенный закон сейчас?
Ни избирательный кодекс, ни отмена депутатской неприкосновенности, ни незаконное обогащение - а бахмутский район??
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Думаю если бы вы проживали там, то для вас это было бы ПЕРВОСТЕПЕННЫМ законом..

Хотя о чём я, вы же устали от войны которой под вашими окнами нет а там вообще повстанцы как сказал ваш зеигралхуем
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бред полный пенсию украинскую получать не мешает но порешать какие то там вопросы мешает . удали не позорься.
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Ты бы лучше свой бред удалил и не позорился...
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Мудила, при чем тут пенсия? Пенсию карточку оформил и снимай свою пенсию хоть в Харькове или во Львове. Речь идет об административных вопросах где нужно переоформлять какую то недвижимость, землю, наследство. Короче Шо я тут тебе расписываю. Ты наверное из зебилов...
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Кроме пенсионеров есть еще много людей которые требуют социальной защищенности...это и инвалиды...и матери одиночки....
Да и просто...теперь у людей появилась возможность оформить ту же субсидию....
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Вот это поработали на славу ,вот это труженики ,надо всем выдать по литру молока... Рада змінила межі Бахмутського району та Горлівки - Цензор.НЕТ 786
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Точно такие же мысли! За пять лет нихрена толком не сделано, больше переименованиями занимались и болтовнёй
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О, да.... Как посмели тронуть ваших идолов))) Любите палачей и убийц???
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Поясняю: там проходит линия разграничения. Прибавленные территории Горловского района означают "отбитые у врага земли". Их же необходимо присоединить к опр. админ. единице Свободной части Украины. Ближайшая - Бахмутский район. Вот и присоединили. Т.е. *вернули наши земли и воссоединили с Украиной*! Это хорошо. Но пусть ВР не дремлет и в отношении других законов!
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толку то оно под днр..это как небо красить или писять в днепр и пукать в лужу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада изменила границы Бахмутского района и Горловки
 
 
 
 
 
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