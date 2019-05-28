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Все про:декларация (1069) депутат (2653) НАПК (688)

 В декларациях нардепов нашли несоответствия на 8,5 млрд, - НАПК

Национальное агентство по противодействию коррупции во время проверки деклараций нардепов за 2017-2019 годы выявило недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в настоящее время агентство завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины, из которых в 77 декларациях обнаружены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен.

Сообщается, что НАПК составило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений о незаконном декларировании и незаконном обогащении (до признания неконституционной ст. 368-2 УК).

По данным Нацагентства, 10 выводов о признаках уголовных преступлений нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерский, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука, НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.

Отмечается, что по сообщению НАБУ материалы НАПК относительно недостоверных сведений в декларации омбудсмена Людмилы Денисовой стали основанием для антикоррупционного бюро начать досудебное расследование.

Сообщается, что касательно декларации Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу, а по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола по части четвертой ст. 172-6 КУоАП.

В НАПК добавили, что в настоящее время продолжается полная проверка декларации нардепов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129235
 
   
 Топ комментарии
 
Этим подлым депутатам по 51грн штрафа выписать.
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И это только проверили 110 из 450 депутатов Рады, а если проверить областных и городских депутатов то там несколько бюджетов страны наворовали.
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И это ж только надводная часть, как в айсберге, та, что на виду.
А бОльшую часть они, конечно скрыли.
И не хотят уходить, вкдь еще не всё украли.
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За решту- прихованих 850 млрд , члени агенства отримали скромні, символічні презенти.
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давайте дадим пацанам с вр время до осени может они передумают . что скажете прохосрань?
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Не, ну им это время реально нужно. Еще что-то урвать, где-то замести следы. А вам тут роспуск Рады подавай... Редиска вы.
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Я тоже за дефолт, потому что тогда я смогу за доллары купить в несколько раз больше гривень.
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Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского -- читай ФСБ
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Зебилам всё простит ********** Зебло. Ворон ворону, как говорится То свои родненькие барыги.
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Когда уже Голобородько их расстреляет ? 😕. Или купили уже артиста ? 😱 Или не уже ? 😂
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И это только проверили 110 из 450 депутатов Рады, а если проверить областных и городских депутатов то там несколько бюджетов страны наворовали.
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здание Банковой окружать колючкой под напряжением и делать элитную тюрьму для депутатиков попередних созывов
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Вот по этому раду и нельзя распускать, а прямо с заседания в СИЗО.
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И это ж только надводная часть, как в айсберге, та, что на виду.
А бОльшую часть они, конечно скрыли.
И не хотят уходить, вкдь еще не всё украли.
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О-па, понеслась душа в Рай. )))
Неужели за 5-летний деребан Украины кому-то придется ответить?
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А ХДЕ ТАМ ПОРОХОБОТЫ? У деклараціях нардепів знайшли невідповідності на 8,5 млрд, - НАЗК - Цензор.НЕТ 515

ПОСЛЕ СМЕНЫ ВЛАСТИ и НАПК НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ.........................

А ВОТ и ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Очередная попытка Дмитрия Святаша сбежать за границу потерпела фиаско
https://antikor.com.ua/articles/306115-ocherednaja_popytka_dmitrija_svjatasha_sbehatj_za_granitsu_poterpela_fiasko
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Как сообщалось ранее, после смены власти, народный депутат от партии "Возрождение" Дмитрий Святаш пытается сбежать за пределы Украины.

Поскольку первая попытка побега не удалась, Святаш начал блефовать, запугивая судей и прокуроров своей мнимой поддержкой Владимира Зеленского и команды "ЗЕ" для решения как своих личных проблем, так и проблем ГК "АИС".

Но так как Владимир Зеленский распустил парламент и досрочно лишил Святаша депутатского статуса, блеф Святаша был не долгим и раскрылся жесткой критикой новоизбранного Президента. Вероятно после этого Святаш начнет снова делать ставку на проверенные методы привлечения титушек и угрозы физической расправы.

Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщили, что в 2018 году Дзержинский районный суд Харькова запретил Дмитрию Святашу выезд за пределы Украины ввиду завладения последним совместно с бизнес-партнером Василием Поляковым мошенническим путем денежными средствами АТ "УкрСибБанк" в размере более 2-х млрд. гривен.

Как сообщают около судебные круги, каждое судебное заседание, на котором рассматривается вопрос об отмене ограничения выезда Святашу, сопровождается присутствием в зале судебных заседаний молодых людей спортивной наружности, которые пытаются оказывать моральное давление на суд.

Сотрудники Дзержинского районного суда Харькова сообщают, что готовятся к новой волне так называемых "судебных титушек", которых политик использует для оказания морального давления на судей.
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А чого ти думаєш соєві показились? Кінець підкрадається зненацька!)))
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это та партия которой управляет каламойский?) странно чё бежать то при кукле ручной президенте
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Миллиарды... Да это лишь зёрнышко в мешке.И то мыши схрумают вмиг - у нас это запросто.
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8.5 млрд гривен ЭТО премии НАШИХ самых бедных народных депутатов.
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Ой, они сопли будут жевать до морковкиного заговенья!
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Платить премии самому себе - не преступление. НАБУ закрыло дело против экс-главы НАПК Корчак...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ декларациях нардепов нашли несоответствия на 8,5 млрд, - НАПК
 
 
 
 
 
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