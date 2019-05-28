 В декларациях нардепов нашли несоответствия на 8,5 млрд, - НАПК

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в настоящее время агентство завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины, из которых в 77 декларациях обнаружены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен.
Сообщается, что НАПК составило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений о незаконном декларировании и незаконном обогащении (до признания неконституционной ст. 368-2 УК).
По данным Нацагентства, 10 выводов о признаках уголовных преступлений нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерский, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука, НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.
Отмечается, что по сообщению НАБУ материалы НАПК относительно недостоверных сведений в декларации омбудсмена Людмилы Денисовой стали основанием для антикоррупционного бюро начать досудебное расследование.
Сообщается, что касательно декларации Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу, а по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола по части четвертой ст. 172-6 КУоАП.
В НАПК добавили, что в настоящее время продолжается полная проверка декларации нардепов.
А бОльшую часть они, конечно скрыли.
И не хотят уходить, вкдь еще не всё украли.
Неужели за 5-летний деребан Украины кому-то придется ответить?
ПОСЛЕ СМЕНЫ ВЛАСТИ и НАПК НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ.........................
А ВОТ и ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Очередная попытка Дмитрия Святаша сбежать за границу потерпела фиаско
https://antikor.com.ua/articles/306115-ocherednaja_popytka_dmitrija_svjatasha_sbehatj_za_granitsu_poterpela_fiasko
Поскольку первая попытка побега не удалась, Святаш начал блефовать, запугивая судей и прокуроров своей мнимой поддержкой Владимира Зеленского и команды "ЗЕ" для решения как своих личных проблем, так и проблем ГК "АИС".
Но так как Владимир Зеленский распустил парламент и досрочно лишил Святаша депутатского статуса, блеф Святаша был не долгим и раскрылся жесткой критикой новоизбранного Президента. Вероятно после этого Святаш начнет снова делать ставку на проверенные методы привлечения титушек и угрозы физической расправы.
Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщили, что в 2018 году Дзержинский районный суд Харькова запретил Дмитрию Святашу выезд за пределы Украины ввиду завладения последним совместно с бизнес-партнером Василием Поляковым мошенническим путем денежными средствами АТ "УкрСибБанк" в размере более 2-х млрд. гривен.
Как сообщают около судебные круги, каждое судебное заседание, на котором рассматривается вопрос об отмене ограничения выезда Святашу, сопровождается присутствием в зале судебных заседаний молодых людей спортивной наружности, которые пытаются оказывать моральное давление на суд.
Сотрудники Дзержинского районного суда Харькова сообщают, что готовятся к новой волне так называемых "судебных титушек", которых политик использует для оказания морального давления на судей.