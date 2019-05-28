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Все про:СБУ (13471) учения (2068) Запорожская область (675)

 СБУ проведет 29-31 мая антитеррористические учения под Запорожьем. Возможно введение особого режима

Служба безопасности Украины решила провести тактико-специальное антитеррористические учения с введением особого режима 29-31 мая в Запорожском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СБУ в области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др", - говорится в сообщении СБУ.

Учения пройдут в районе населенных пунктов, расположенных недалеко от юго-восточной части Запорожья: Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее.

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Здесь проходят автомобильные трассы в направлении крупных городов Мелитополя, Бердянска (оба – Запорожская область) и Мариуполя (Донецкая область).

В учениях также будут задействованы подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

СБУ призывает граждан сохранять спокойствие, а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц сообщать правоохранителям.

Как сообщалось, ранее прошли широкомасштабные учения Объединенных сил в ответ на маневры России возле украинской границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3129233
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно показывать сепарью которого там вдосталь! Что для сохранения территориальной целостности армия, СБУ, Нац гвардия сделают все!!!! Донбасса 2014г не будет! Бабье сепарское танки не остановит!
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тoгда нужнo прoвoдитъ в Мелитoпoле
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СБУ проведе 29-31 травня антитерористичні навчання під Запоріжжям. Можливе введення особливого режиму - Цензор.НЕТ 8528 автомобили с Зе!нашлёпками досматривать особенно тщательно. пассажиров можно мордой в пол.
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в учении учавствует лига смеха и 95 квартал
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СБУ не забуло що воно не має права вводити особливий режим який обмежує права та свободи громадян України та осіб які перебувають на території України на законних підставах? Будь які обмеження прав та свобод громадян можуть бути введені тільки введенням особливого правового режиму Надзвичайного стану або Воєнного стану! Інакших особливих правових режимів, які можуть обмежувати права і свободи громадян Конституцією України не передбачено! Тому хай СБУ к іздує в зону ООС і там тренується!
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А може СБУ боїться тренуватись в зоні ООС і тому проводить незаконні "навчання" під Запоріжжям, щоб ворожий снаряд не долетів до бравих СБУшників? Мені здається що СБУ потрібно ліквідувати, це фейкова служба яка не виконує поставленні завдання а лише створює імітацію роботи!
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А кто тебе сказал что учения не санкционированы презом? Это раз.
Возможно под шумок учений кого то ловят. Это два.
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Я ж ніби зрозуміло написав, що обмеження прав і свобод громадян України можуть вводитись виключно введенням особливих правових режимів Надзвичайного та Воєнного стану, всі ініші варіанти не передбачені Конституцією України! Навіть проголошення АТО та ООС не є за Конституцією України причиною для обмеження прав та свобод громадян України! Тому на час навчань потрібно вводити Надзвичайний або Воєнний стан і в зоні ООС потрібно вводити Воєнний стан, щоб ввести в дію бойові статути ЗСУ і повернути нарешті все що відбувається на фронті в правове поле Конституції України!
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Нужно показывать сепарью которого там вдосталь! Что для сохранения территориальной целостности армия, СБУ, Нац гвардия сделают все!!!! Донбасса 2014г не будет! Бабье сепарское танки не остановит!
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ВОТ СРАЗУ ЧУВСТВУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА ПИШЕТ.
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Донбасса 2014 небудет, будет Днепр 2019
потомучто клоуны против танков не ефективны
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ТУТ ПОРОШЕНКОВСКО АХМЕТОВСКОГО СБУ проведе 29-31 травня антитерористичні навчання під Запоріжжям. Можливе введення особливого режиму - Цензор.НЕТ 7478 ДЕРЬМА ВАЛОМ.
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автомобили с Зе!нашлёпками досматривать особенно тщательно. пассажиров можно мордой в пол.
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СБУ, просьба пожёстче действовать с сепарами, колаборантами и другими любителями "рузького мира", не церемоньтесь пожалуйста с этими тварями!
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при днепропетровской власти запорожью не будет покоя
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ проведет 29-31 мая антитеррористические учения под Запорожьем. Возможно введение особого режима
 
 
 
 
 
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