 СБУ проведет 29-31 мая антитеррористические учения под Запорожьем. Возможно введение особого режима

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СБУ в области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др", - говорится в сообщении СБУ.

Учения пройдут в районе населенных пунктов, расположенных недалеко от юго-восточной части Запорожья: Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее.

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Здесь проходят автомобильные трассы в направлении крупных городов Мелитополя, Бердянска (оба – Запорожская область) и Мариуполя (Донецкая область).

В учениях также будут задействованы подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

СБУ призывает граждан сохранять спокойствие, а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц сообщать правоохранителям.

Как сообщалось, ранее прошли широкомасштабные учения Объединенных сил в ответ на маневры России возле украинской границы.