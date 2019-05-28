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Все про:бизнес (1168) электронные документы (31)

 "Форсайт 1.9 Будущие" от Linkos Group: Электронный документооборот для бизнеса

В эти выходные, 25-26 мая, состоялась масштабная ИТ-конференция - "Форсайт 1.9 Будущие", посвященная электронному документообороту (ЭДО).

Организатор события, компания Linkos Group, 19 лет подряд создает удобные в пользовании программные решения для оптимизации бизнес-процессов и отказа от бумажных документов. Сегодня полностью освободить работу предприятий и государственных органов от бумаги уже не тренд, а необходимость. И для нее есть все цифровые решения - уверяют руководительницы Linkos Group Олеся Линник и Алеся Белоусова. Своими программными продуктами компания помогает бизнесу становиться более оперативным и продуктивным.

Форсайт 1.9 Будущие от Linkos Group: Электронный документооборот для бизнеса 01

На одной из лучших бизнес-площадок столицы, КВЦ "Парковый", собрались лидеры рынка из разных областей, стратегические бизнес-партнеры и сотрудники - все, кто внедряет и активно использует безбумажные технологии от Linkos Group. Программа M.E.Doc, веб-сервис СОТА и КЭП, разработанные компанией, позволяют легко и быстро внедрить е-обмен на предприятиях. Программы учитывают потребности различных клиентов - ФЛП, малого и среднего бизнеса и крупных корпораций.

Как на практике происходит внедрение ЭДО, какие сложности приходится преодолевать и какие преимущества получает компания при переходе на электронный формат документов рассказывали клиенты Linkos Group в формате открытого диалога:
● БаДМ;
● Soсar;
● ДТЭК;
● Эпицентр;
● Billa.

Представители этих известных брендов поделились собственным опытом, рассказали об эмоциональной готовности сотрудников и клиентов работать без бумаги и значительных преимуществах в виде ускорения бизнес-процессов, экономии средств, увеличении эффективности бизнеса в целом.

Модерировал мероприятие и развлекал публику остроумными шутками известный телеведущий - Александр Скичко. А завершало первый день выступление футуристической и потрясающей группы - ONUKA!

На следующий день, 26 мая, программа IT-конференции была посвящена ближайшим планам компании. Linkos Group первыми начали электронную отчетность и документооборот в нашей стране, на очереди: е-чек и е-ТТН, ведь лучший способ предвидеть будущее - создать его.

Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3129232
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно добавиь, что слив инфы в Рашу идет очень быстро.
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он еще и коррупционер и продвигает свои "программки" за счет своих "связей" в государственных органах. Здоровая конкуренция - это не про компанию линкос груп. Как же пафосно назвались "Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 1997
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"Программа M.E.Doc, веб-сервис СОТА и КЭП, разработанные компанией..."
Источник: https://censor.net.ua/n3129232

А компания поделилась успешным опытом заражения огромного количества украинских пользователей вирусом Petya?
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Совет форумчанПравила форума
 
какое будущее? вы из команды линника? не палитесь так
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этот Линник тот еще русофил. Знаю его еще по Бэст про.
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он еще и коррупционер и продвигает свои "программки" за счет своих "связей" в государственных органах. Здоровая конкуренция - это не про компанию линкос груп. Как же пафосно назвались "Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 1997
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Где траву такую берете?

На фото вообще-то руководитель Linkos Group как-то не сильно похож на "него".
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Это за вами будущее? "Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 5054 Это та компания, которая в 2017 вирус Petya A по всей стране разогнала и положила на лопатки кучу предприятий (в том числе и великий дтэк, ха-ха)"Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 4174 "вирусная атака на украинские компании началась через обновление программы "M.E.doc.""
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Нужно добавиь, что слив инфы в Рашу идет очень быстро.
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"Linkos Group первыми начали электронную отчетность и документооборот в нашей стране"

они про ПриватДос знают?
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"Программа M.E.Doc, веб-сервис СОТА и КЭП, разработанные компанией..."
Источник: https://censor.net.ua/n3129232

А компания поделилась успешным опытом заражения огромного количества украинских пользователей вирусом Petya?
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Удобные в пользовании?

Это был съезд петросянов или таки ИТ-конференция?
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Цензор.НЕТНовостиТехнологии"Форсайт 1.9 Будущие" от Linkos Group: Электронный документооборот для бизнеса
 
 
 
 
 
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