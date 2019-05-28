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 Общество
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Все про:апелляция (375) Приватбанк (477)

 "Приватбанк" подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева

"Приватбанк" подал апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда города Киева о признании национализации незаконной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба банка.

Отмечается, что оспорено решение суда по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства.

Также банком была подана апелляционная жалоба на решение по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

"С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - отмечается в сообщении.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу "Приватбанка"

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из "Приватбанка" заберут 155 млрд грн и признают банкротом, если национализацию признают незаконной, - замглавы НБУ Чурий

Источник: https://censor.net.ua/n3129231
 
 
 Топ комментарии
 
"Приватбанк" подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 8184 Ні, не вийде. А ось упоротих ЗЕків ще раз пограбує. Але ж вам не шкода. Для Бені ж?
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Да-да, с небольшим уточнением.
Почки для каламойского должны продать те, кто отдал голоса на выборах за его аватар
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а Беня знает и согласился? камикадзе по Украински - Банзай))))
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А он может не согласиться с подачей апелляций? "Приватбанк" подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 7957
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когда там зеленский дефол обьявит? а то уже по каналу Г+Г кричат что это полезно
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Беня согласен на компенсацию после национализации Рошен
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вы знаете - умный Петя отдал Рошен в управление Ротшильдам - у них даже Беня не чего не заберет -ну ведь он не хочет шоб в Израиле ему не были рады - как то так)))
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Не рошен, а кондитерской фабрики им. Карла Маркса.
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можна закладатися - відіб'є Беня приват чи ні.
я таки думаю, що ДА - бо хто чи що йому завадить ?
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У вас есть сомнения в честности и неподкупности Украинских судов, тем более после потужной судебной реформы?
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судді то нові не з'явились - всі ті самі.
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Я згоден, ті самі судді і залишились при кориті, та ще і потрібних собі людей трохи влада понабирала. Але нам п'ять років розповідали про потужну судову реформу, а вийшов з того всьго потужний пшик. А Приват, на мою думку, Беня відбере, тому що не все там так, як нам розповідали.
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та плювати як там.
від цього залежить кількість грошей в наших кишенях - отже Беню на три букви.
так вчиняють у всіх державах.
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Згоден, але не тільки Беню а й інших алігаторів , які висмоктали з багатостраждальної України та її народу останнє.
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До Бєні я так розумію питань немає?)
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Забере. Після чого виведе кошти ще раз і закриє.
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Ситуація в країні така, що треба вміти на льоту двічі перевзутися. Чим більше, тим краще.
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Думаю все согласятся отдать Бене "Рошен" в качестве компенсации, а не платить бюджетные деньги. Правда, 24%? "Приватбанк" подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 8261
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Ні, не вийде. А ось упоротих ЗЕків ще раз пограбує. Але ж вам не шкода. Для Бені ж?
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За то что Пеця и его чиновники по своей тупости или же специально провели национализацию Привата с нарушениями - об этом даже петин кореш Грановский заговорил.
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Я вважаю що потрібно продати по одній нирці кожного українця, а гроші віддати рятівникові України- Ігорю Валерійовичу Коломойському!
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Да-да, с небольшим уточнением.
Почки для каламойского должны продать те, кто отдал голоса на выборах за его аватар
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Нє, нє, нє. Рошен має бути націоналізований, як приватизована з порушеннями кондитерка Карла Маркса. Так само ДТЕК і Метінвест.
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Зараз голова наглядової ради Привату - турецький пройдисвіт Енгін Акчакоча. Він крав у Турції, потім втік, коли прийшов Ердоган у 2004му, і вже крав в Нігерії і Киргизстані від МВФ. Потім він вдало крав з Янеком. Тепер краде з Мародером. Шахрайку Яресько пам'ятаєте, що підписала кабальний договір з МВФ? А Гонтареву? Тож нічого дивного
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> Тепер краде з Мародером
тобто, Вова Зейло вже Мародер?
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Доки Вова не має своєї більшості, щоб поміняти главу Нацбанку, Генпрокурора, СБУ, прем'єра, проводити необхідні закони... в нього влади фактично нема. Досьогодні влада залишається в руках(в мішках з накраденими грошима) Порошенка.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Приватбанк" подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева
 
 
 
 
 
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