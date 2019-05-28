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Все про:убийство (5213) пожизненное заключение (31)

 Суд окончательно приговорил к пожизненному заключению убийцу полковника Генштаба Юрия Щербины

Суд Киева приговорил к пожизненному заключению 28-летнего Артема Рубана, который в апреле 2016 года убил военнослужащего и ранил ножом таксиста.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

"При участии столичной прокуратуры в апелляционном порядке ужесточен приговор в виде пожизненного лишения свободы 28-летнему мужчине (киевлянину Артему Рубану. - Ред.), который с целью ограбления совершил покушение на жизнь водителя такси, а затем убил случайного прохожего. Тяжкие преступления были совершены 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Злоумышленник нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил, после чего схватив мобильный телефон потерпевшего, убежал. А уже через 20 минут напал на 43-летнего военнослужащего Юрия Щербину, которого случайно встретил, убегая с места преступления.

Суд окончательно приговорил к пожизненному заключению убийцу полковника Генштаба Юрия Щербины 01

Юрий Щербина

По результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий подозреваемого удалось установить и задержать. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.

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Не соглашаясь с принятым решением, адвокат и обвиняемый подали апелляционные жалобы.

"Постановлением Киевского апелляционного суда апелляционные жалобы защитника и обвиняемого, в отношении изменения и избрание меры наказания не связанной с пожизненным лишением свободы, оставлены без удовлетворения. Убийца будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью", - сообщили в прокуратуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3129230
 
   
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Если бы как раньше пожизненное пребывание в позорной яме без света и людского общение с запретом называться человеком, а только - оно.
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"Не соглашаясь с принятым решением, адвокат и обвиняемый подали апелляционные жалобы."
А чем они не довольны?
В санаторий хотят?
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А лучше расстрелять, что бы говно и дальше не воняло, и меньше убытков на его содержание)))
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Пускай теперь клянет себя всю свою оставшуюся никчемную жизнь.
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"подобається" ... хм... ... Підтримую? - Так! Кожен покидьок має знати, що зазіхаючи на будь-яку нашу людину у погонах, він автоматично "виписує собі" щонайменше "обслуговування" усіх своїх співкамерників на усе життя, що залишилось. І що будь-який мент буде сильно хизуватися, якщо "трішечки поранить" такого мерзотника при затриманні.
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Це ж нелюд. Гуманне суспільство для таких повинно мати розстріл. Але гуманний - з відстрочкою. Щоб сидів в клітці і пару років щодня обсирався від кожного кроку за стіною: раптом це ідуть за ним, щоб виконати вирок?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд окончательно приговорил к пожизненному заключению убийцу полковника Генштаба Юрия Щербины
 
 
 
 
 
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