 Отмену мажоритарки на этих выборах можно записать в переходные положения нового Избирательного кодекса, - Сергей Соболев

Об этом журналистам сказал Сергей Соболев ("Батькивщина"), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Один из вариантов, который предлагался, - полноценный Избирательный кодекс на следующие выборы, очередные или внеочередные, а на текущих выборах – попробовать максимально использовать открытые списки, убрав мажоритарную часть для недопущения коррупции на мажоритарных округах", - заявил нардеп.

На вопрос, насколько такое предложение отвечает правовому полю, поскольку избирательная кампания уже стартовала, Соболев заявил: "Практика изменения избирательного законодательства знает историю, когда между первым и вторым туром мы меняли избирательный закон. Все это прекрасно помнят. Вопрос, есть ли политическая воля изменить ситуацию с коррупцией на мажоритарных округах".

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Также парламентарий заявил, что "Батькивщине" выгодно проведение выборов с 5-процентным барьером прохождения в парламент, однако политсила поддержит 3-процентный барьер, чтобы дать возможность новым политсилам попасть в Раду.