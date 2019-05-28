 Отмену мажоритарки на этих выборах можно записать в переходные положения нового Избирательного кодекса, - Сергей Соболев

Об этом журналистам сказал Сергей Соболев ("Батькивщина"), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Один из вариантов, который предлагался, - полноценный Избирательный кодекс на следующие выборы, очередные или внеочередные, а на текущих выборах – попробовать максимально использовать открытые списки, убрав мажоритарную часть для недопущения коррупции на мажоритарных округах", - заявил нардеп.
На вопрос, насколько такое предложение отвечает правовому полю, поскольку избирательная кампания уже стартовала, Соболев заявил: "Практика изменения избирательного законодательства знает историю, когда между первым и вторым туром мы меняли избирательный закон. Все это прекрасно помнят. Вопрос, есть ли политическая воля изменить ситуацию с коррупцией на мажоритарных округах".
Также парламентарий заявил, что "Батькивщине" выгодно проведение выборов с 5-процентным барьером прохождения в парламент, однако политсила поддержит 3-процентный барьер, чтобы дать возможность новым политсилам попасть в Раду.
у них договрняки с коломойским чтоб провалить етот закон
новоизбранные депутатишки тоже будут переходными?)))
Покажите мне тот округ, где бы по открытым спискам Тимошенко набрала бы большинство )))
СЛУГА НАРОДА ЗА ОТКРЫТЫЕ СПИСКИ
Представитель Зеленского в Раде Стефанчук: В Украине должны быть открытые списки в Верховную Раду
https://gordonua.com/news/politics/predstavitel-zelenskogo-v-rade-stefanchuk-v-ukraine-dolzhny-byt-otkrytye-spiski-v-verhovnuyu-radu-988107.html
ЭТО членам БПП ГРАНОВСКОМУ, КОНОНЕНКО ..................... НУЖНЫ ЗАКРЫТЫЕ СПИСКИ ПО ДРУГОМУ ТАК ОНИ НЕ ПРОЙДУТ.
именно поэтому Зелемойский и против мажоритарки и открытых списков
Когда было население в Украине 52 млн.человек-- 450 депутатов,
а сейчас не наберут и 40 млн населения.
По справедливости депутатов должно быть до 350человек.
Зачем эта обуза.? Кроме самого, его у него 5-6 помощников,
водилы, референтки, масажистки и прочее.Оплату жилья и
все другие льготы - мат.помощи, оздоровительные -- всё
за счёт работающих.
по фамилии Коломойский или по фамилии Ляшко ?
мы выдержим