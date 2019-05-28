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 Политика Украины, Киевские новости
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 Антимонопольный комитет начал расследование по соблюдению тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в Киеве

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины проверяет соблюдение тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в центре Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один "уставший мост". Сейчас о новом "мосте Кличко" не написал только ленивый. Все неожиданно стали "специалистами" в строительстве и закупках. Киевское областное территориальное отделение АМКУ тоже не смогло обойти вниманием самое обсуждаемое в столице событие с точки зрения соблюдения тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство моста. Итак, 27 мая Киевское территориальное отделение начало свое расследование. Напомним, тендер на строительство моста выиграла компания "Спецавто-Буд", сумма заключенного договора составляла 255 566 506,90 грн. О результатах сообщим. "Диванных специалистов" тоже приглашаем участвовать, информация о закупках здесь", - сообщил он.

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Антимонопольный комитет начал расследование по соблюдению тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в Киеве 01
Антимонопольный комитет начал расследование по соблюдению тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129226
 
 
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Вашу, блин...
Сколько желающих вставлять палки в колёса тем кто действительно дело делает.
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Ви же бачите скільки неадекватних людей з*явилося останнім часом
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дело делает? А бабло при этом пилится, ничего? в Три цены Шулявский мост Микитась делает норм?Пешеходно велосипедный тоже в 3 ценника упал? Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 8223
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Питання лише чому це не перевірялося перед початком будівництва цього мосту Антимонопольный комитет начал расследование по соблюдению тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в Киеве - Цензор.НЕТ 7611
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"Преступление" было совершено, теперь "Наказание".
Нету тела, нету дела.
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Вообще то проверки начинаются после здачи последнего "Акта приймання виконаних будівельних робіт" по завершению строительства.
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Питання я б поставив ще інакше, чому Антимонопольний комітет не займається справді важливими монополіями Фірташа, Ахметова і інших достойних представників олігархату, а займається одним єдиним мостом, якою моли б зайнятися депутати Київради, створивши відповідну комісію?
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Похоже начинают рыть под мера Киева.
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400 млн на просто на прикольную х..ню... на строительстве которой спиз..ли не меньше 50%.. За эти деньги можно было попытаться спасти жизнь 300 больным раком детям.
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а шо там розслідувати? там всі дружні кумпанії вітальки)))
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