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 Политика Украины, Общество
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 После запрета на продажу алкоголя ночью число ДТП в Днепре снизилось на 75%

По официальным данным полиции за год запрета ночной торговли алкоголем количество пьяных ДТП в городе снизилось на 75%, а драк и хулиганства - на 20%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Над нами смеялись, обвиняли в популизме, говорили, что "не сработает". Сработало. По официальным данным полиции за год запрета ночной торговли алкоголем количество пьяных ДТП в городе снизилось на 75 процентов (!), а драк и хулиганства на 20", - написал он.

Филатов подчеркнул, что городские власти и в дальнейшем будут непреклонны в вопросе ночной торговли алкоголем, "несмотря на противодействие коррумпированной налоговой, которая пачками выдает лицензии на торговлю алкоголем всем подряд".

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"Знайте, что те кто продолжает спаивать людей по ночам, имеют документы от ГФС, что они якобы кафе. Например, торговая сеть "Лукошко". Но мы все равно не отступим. Потому, что правда - наша", - резюмировал он.

После запрета на продажу алкоголя ночью число ДТП в Днепре снизилось на 75% 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129225
 
 
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Кто ищет, то всегда найдет, как там у классика говорили: "Наша марка - баба Тамарка" После запрета на продажу алкоголя ночью число ДТП в Днепре снизилось на 75% - Цензор.НЕТ 1793
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евробляхеры поехали зеленского поздравлять в киев
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еще одна иллюстрация того, как действуют законы и антикоррупционные органы у нас в стране...
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а как там эффективность комендантского часа в лугандонии?
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И запретить по кабакам подносить пойло. И карать за нарушение вплоть до уголовного преследования и конфискации питейного заведения. По всей Украине, на уровне закона
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Вот и великолепно, хоть пьяные убийцы за рулем перестанут тащить за собой на тот свет простых ни в чем не повинных граждан.
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***
недавно мне сын говорит, что ночью слышит голоса какие-то...
я не верил...а когда лег в его комнате ночью, то сам чуть не поседел...
гребные китайские рации в коробке с его игрушками ловили диспетчера такси
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пахнет фальсификацией данных. ментам не впервой, впрочем...
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Наглый киздеж!
Запрет продаж приводит к тому, что народ с избытком запасается спиртным, а потом его и принимает во внутрь.
Когда спиртное можно купить в любое время, многие доже чисто из лени его не покупают ночью.
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Вот-вот: запасается и пьёт дома, а не идёт или едет бухим за добавкой
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Да-да, бухло полезно, наркотики не вредны, а Зе наш президент!
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А если прекратить продавать мандаты депутатам, воровство в Украине тоже сократится процентов на 75.
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добре шо є дійсне зниження дтп!
хоча організаційні методи не дають максимальних результатів...
треба виховання з дитячого)) садка проводити,
крім алкоголя є ще інша дурь, яка сприяє дтп не гірше бухла!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле запрета на продажу алкоголя ночью число ДТП в Днепре снизилось на 75%
 
 
 
 
 
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