 После запрета на продажу алкоголя ночью число ДТП в Днепре снизилось на 75%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.
"Над нами смеялись, обвиняли в популизме, говорили, что "не сработает". Сработало. По официальным данным полиции за год запрета ночной торговли алкоголем количество пьяных ДТП в городе снизилось на 75 процентов (!), а драк и хулиганства на 20", - написал он.
Филатов подчеркнул, что городские власти и в дальнейшем будут непреклонны в вопросе ночной торговли алкоголем, "несмотря на противодействие коррумпированной налоговой, которая пачками выдает лицензии на торговлю алкоголем всем подряд".
"Знайте, что те кто продолжает спаивать людей по ночам, имеют документы от ГФС, что они якобы кафе. Например, торговая сеть "Лукошко". Но мы все равно не отступим. Потому, что правда - наша", - резюмировал он.
недавно мне сын говорит, что ночью слышит голоса какие-то...
я не верил...а когда лег в его комнате ночью, то сам чуть не поседел...
гребные китайские рации в коробке с его игрушками ловили диспетчера такси
Запрет продаж приводит к тому, что народ с избытком запасается спиртным, а потом его и принимает во внутрь.
Когда спиртное можно купить в любое время, многие доже чисто из лени его не покупают ночью.
хоча організаційні методи не дають максимальних результатів...
треба виховання з дитячого)) садка проводити,
крім алкоголя є ще інша дурь, яка сприяє дтп не гірше бухла!