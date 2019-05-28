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 Нацполиция вместо участковых вводит полицейских офицеров общин: первые 34 уже заступили на службу

В Украине участковых постепенно будут заменять полицейские офицеры общин.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе представления проекта на Софийской площади в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

По его словам, полицейские офицеры общин будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, в которых проживает около 28 млн человек.

Полицейские общин будут отличаться от участковых тем, что будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают, у них будет свой автомобиль, планшет и рабочий кабинет.

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Они не будут привлекаться к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных.

На данный момент на службу заступают первые 34 общинных офицера.

Источник: https://censor.net.ua/n3129222
 
 
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Зачем он им? Сейчас полицаев так зашугали, что даже дубиной пользоваться бояться.
А с планшетом можно в игры поиграть, скоротать тяжёлые рабочие будни.
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Шериф, как и судья, должны избираться общиной, а не назначаться фиглярами и аваковыми.
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Только вот не шериф, а Шефир у зебила в друзьях и на должности
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Знову буде лайно як завжди..аваківськи дереформовані хабарники..Ми вже маємо патрульну полюцію)) Осередок злочинців і гнид.
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