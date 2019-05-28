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 Призываю комитет безотлагательно рассмотреть избирательный кодекс, - Парубий. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий просит Комитет парламента по вопросам правовой политики безотлагательно рассмотреть избирательный кодекс.

Об этом сообщил Парубий во время заседания 28 мая, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после решения комитета, избирательный кодекс будет безотлагательно вынесен на рассмотрение народных депутатов перед внеочередными парламентскими выборами.

Парубий призвал комитет собраться сегодня, 28 мая, для рассмотрения кодекса.

"Вчера я дал поручение комитету безотлагательно собраться. Прошу вас способствовать тому, чтобы комитет безотлагательно собрался. Завтра (в среду - Ред.) мы не сможем рассматривать без решения комитета. Если у вас есть политическая воля - соберите комитет сегодня", - заявил Парубий.

Председатель ВР призвал правовой комитет парламента обязательно вынести решение по поводу избирательного кодекса на очередном заседании комитета, которое должно состояться в среду, 29 мая.

"Призываю - в среду рассмотрение на комитете. И безотлагательно, подчеркну, безотлагательно, я поставлю на рассмотрение избирательный кодекс по открытым спискам. Я убежден, что мы сможем принять его всем залом. Мы за открытые списки и против закрытых списков", - отметил спикер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129219
 
   
 Топ комментарии
 
Ирокез, ты лучше переживай что после выборов тебе Петя платить перестанет.))
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сделайте Вове нервы - Беня ему денег может не дать - если будут открытие списки)))
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Это типа видимость деятельности ??? вам уже никто не верит, заканчивайте цирк, в печь так в печь...
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ЗеБеня КолоЗемойский, распуская Раду на кингурациии и не собиралось подавать, закон про выборы с открытыми списками, а просто п****дело - это же очевидно - "заготовка" закона с закрытыми списками с 3%-й скидкой была готова еще до того как ему вручили "палку". Лицемерное г****но. А по поводу обещанного закона про импичмент преЗедента? - та шо вы вправду подумали шо КолоЗемойский будет рубить сук на котором сидит?
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Що ви всі розкудахкались за відкриті, чи закриті списки? Вам кинули якусь фігню і ви розганяєте "зраду" знову від старої влади. А Беня разом зі своїм "військом", яке прилетіло, приїхало, прибігло і прийшло за ним ділять все те, що ще залишилося в Україні. Ви краще запитайте, де кінець бідності з 22.04.2019 року? Вам же це обіцяли? Де кінець війни? Де дешева ковбаса і газ? Де зарплати по 4000 евро в місяць???? Чому новастара влада заробляє на війні? Де робочі місця і гідна зарплата? Немає? І не буде. Чекайте дефолту і готуйтеся в кріпаки разом із землею, яку Беня в цьому році викупить за Ваші гроші, які він "виграє" за банк, який і сам же обікрав. А у вас покрав все "соєвий". Головне про це не забувайте!
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Для пользи дєла треба порохоботам, (які чомусь від Зе вимагають виборчий закон з відкритими списками) нагадати, що -

в коаліційній угоді підписаній в тому числі панамськими патріотами і невидимими фронтовиками є такий пункт:
- приняти новий закон про вибори на партійній основі з відкритими списками;

- термін виконання 3 квартал 2015 року.

Ну ще там про скасування недоторканості, і таке інше.

В тому, що в депутанги не виконали своїх зобов"язань винен, звичайно ж Зе? Так порохососи?
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Раду посмотришь и в цирк идти не надо! Вот где клоунада!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываю комитет безотлагательно рассмотреть избирательный кодекс, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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