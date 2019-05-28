 Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире ICTV в понедельник, 27 мая.
"Президент не верит в эффективность работы этой Верховной Рады. Проект закона о депутатской неприкосновенности №7203 был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной Раде", – рассказал он.
Стефанчук добавил, что Зеленский видит для себя три первостепенных задания – это отмена депутатской неприкосновенности, реформа избирательного кодекса и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Напомним, на внеочередном заседании в среду, 22 мая, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии парламента проекты законов президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов депутатов парламента и относительно публичных закупок в период выборов. Проектом закона предлагалось установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе, а также уменьшить до 3% проходной барьер в Раду.
Отметим, что согласно законодательству, с момента, когда указ президента о роспуске Верховной Рады вступит в действие, менять избирательное законодательство запрещено. Таким образом, скорее всего, следующие выборы Верховной Рады пройдут по действующей смешанной системе.
При этом документ зарегистрировали в парламенте почти через час после начала внеочередного заседания Рады.
Накануне в Администрации президента прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, главами фракций и групп. По их завершению стало известно, что президент инициирует внеочередное заседание парламента в среду для внесения изменений в избирательное законодательство.
Также 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
Берем фото из официального источника, что-бы не было инсинуаций!!!
Смотрите сами! Думайте! Выключите зомбоящик Г+Г, читайте книги!!! Смотрите!!
Пырялись по наве,
И хрюкотали ЗЕЛЮКи,
Как мюмзики в мове. ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Странное дело: такое впечатление, что все предыдущие президенты дружно плюнули Зелюку в компот, в смысле, заразили его избирательным склерозом - сразу после инаугурации Зелюк забыл словосочетание «законопроект об импичменте президента». Или вышеупомянутый законопроект так дорог Зелюку, шо он решил бережно хранить его под подушкой и никому не показывать?
Ну а по поводу свинарчука те Гладковского, это дело забрало у Порощенко минимум 20-25% голосов!У меня работа продажи в регионах Украины, и по моим общениям с клиентами-партнерами именно это повлияло на их выбор! Причем в разных регионах, кстати кроме Львовской области! Поэтому ЕСЛИ ДЕЛО ГЛАДКОВСКОГО ОКАЖЕТСЯ СФАБРИКОВАННЫМ ИЛИ ТАМ НЕ БУДЕТ УЧАСТИЯ ГЛАДКОВСКОГО С СЫНОМ!!!! Пусть Вова готовиться! Активная часть нации сделает все, чтобы установить справедливость! Ну ты понимаешь что будет!!!
Вы же говорили что Порошенко разокрал армию! Так что типа вам бояться не чего!
А если нет!!!ЗЛО БУДЕТ НАКАЗАНО!!!
Посмотрите обещания 2014 года от Порошенко. И чего вам опять не нравится ?
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Можно отозвать можаритарщика...но в таком случае это будет дискриминация.....
Так что увы и ах..... закон об отзыве депутатов возможен только при открытых списках....а открытые списки для виртуальной партии "слуга урода"...это как кость в горле.....
Что и подтвердил факт подачи в ВР чуваком с ксивой презЕдента ...закона с закрытыми списками....
1. Зняття недоторканості з нардепів, суддів, президента
2. Зміни до виборчого кодексу - пропорційна система з відкритими списками і 3% бар'єр
3. Відставка генпрокурора, прем'єра, голови нацбанку. Призначення в\о.
І т. ін.