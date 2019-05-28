 Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире ICTV в понедельник, 27 мая.

"Президент не верит в эффективность работы этой Верховной Рады. Проект закона о депутатской неприкосновенности №7203 был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной Раде", – рассказал он.

Стефанчук добавил, что Зеленский видит для себя три первостепенных задания – это отмена депутатской неприкосновенности, реформа избирательного кодекса и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Напомним, на внеочередном заседании в среду, 22 мая, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии парламента проекты законов президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов депутатов парламента и относительно публичных закупок в период выборов. Проектом закона предлагалось установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе, а также уменьшить до 3% проходной барьер в Раду.

Отметим, что согласно законодательству, с момента, когда указ президента о роспуске Верховной Рады вступит в действие, менять избирательное законодательство запрещено. Таким образом, скорее всего, следующие выборы Верховной Рады пройдут по действующей смешанной системе.

При этом документ зарегистрировали в парламенте почти через час после начала внеочередного заседания Рады.

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Накануне в Администрации президента прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, главами фракций и групп. По их завершению стало известно, что президент инициирует внеочередное заседание парламента в среду для внесения изменений в избирательное законодательство.

Также 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.