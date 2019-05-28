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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22955) Зеленский (1511) избирательный закон (146) неприкосновенность (899) незаконное обогащение (42) Стефанчук Руслан (11)

 Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук

Принятие закона о снятии неприкосновенности с депутатов является для нового президента Украины Владимира Зеленского приоритетным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире ICTV в понедельник, 27 мая.

"Президент не верит в эффективность работы этой Верховной Рады. Проект закона о депутатской неприкосновенности №7203 был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной Раде", – рассказал он.

Стефанчук добавил, что Зеленский видит для себя три первостепенных задания – это отмена депутатской неприкосновенности, реформа избирательного кодекса и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Напомним, на внеочередном заседании в среду, 22 мая, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии парламента проекты законов президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов депутатов парламента и относительно публичных закупок в период выборов. Проектом закона предлагалось установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе, а также уменьшить до 3% проходной барьер в Раду.

Отметим, что согласно законодательству, с момента, когда указ президента о роспуске Верховной Рады вступит в действие, менять избирательное законодательство запрещено. Таким образом, скорее всего, следующие выборы Верховной Рады пройдут по действующей смешанной системе.

При этом документ зарегистрировали в парламенте почти через час после начала внеочередного заседания Рады.

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Накануне в Администрации президента прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, главами фракций и групп. По их завершению стало известно, что президент инициирует внеочередное заседание парламента в среду для внесения изменений в избирательное законодательство.

Также 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3129214
 
   
 Топ комментарии
 
відсутність недоторканості більше загрожує опозиційним депутатам, а не провладним
давайте закон про імпічмент
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тю - а как же уменьшение стоимости тарифов - я так не играю - обманул и сильно зеля )))))
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я не знал что ВСУ создаются подрьівом всех складом, уничтожением добровольческого движения спасшего страну и бездарньой организацией котлов ценой в сотни и тьісячей жизни.
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на простенький вопросик по украинской грамматике ответишь?
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Ты что-забыл??? Не фиг коллажи делать!!!! Зе-хакерье еще и такое сделает!!!
Берем фото из официального источника, что-бы не было инсинуаций!!!
Смотрите сами! Думайте! Выключите зомбоящик Г+Г, читайте книги!!! Смотрите!!
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ну и шо ты прилепил? тут чуваку-торчку отдачей крупнокалиберной винтовки не прилетело.
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А интересно , Зе еще покажется на фронте или приехал, чтобы пофотографироваться на все 5 лет.
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Да никакой разницы. Оба позируют для картинки. Ни один в бой не полезет. Только костюмчики - разные...
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«Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали ЗЕЛЮКи,
Как мюмзики в мове. ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Странное дело: такое впечатление, что все предыдущие президенты дружно плюнули Зелюку в компот, в смысле, заразили его избирательным склерозом - сразу после инаугурации Зелюк забыл словосочетание «законопроект об импичменте президента». Или вышеупомянутый законопроект так дорог Зелюку, шо он решил бережно хранить его под подушкой и никому не показывать?
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Свинарчук- это не внешность, а диагноз. Свинарчук как явление может и похудеть, как гройсман, например
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Не может быть! И Вова может быть "свинарчуком"?
Ну а по поводу свинарчука те Гладковского, это дело забрало у Порощенко минимум 20-25% голосов!У меня работа продажи в регионах Украины, и по моим общениям с клиентами-партнерами именно это повлияло на их выбор! Причем в разных регионах, кстати кроме Львовской области! Поэтому ЕСЛИ ДЕЛО ГЛАДКОВСКОГО ОКАЖЕТСЯ СФАБРИКОВАННЫМ ИЛИ ТАМ НЕ БУДЕТ УЧАСТИЯ ГЛАДКОВСКОГО С СЫНОМ!!!! Пусть Вова готовиться! Активная часть нации сделает все, чтобы установить справедливость! Ну ты понимаешь что будет!!!
Вы же говорили что Порошенко разокрал армию! Так что типа вам бояться не чего!
А если нет!!!ЗЛО БУДЕТ НАКАЗАНО!!!
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Це "Слуга народу" по-зеленському. Думай, народе, чи ти здатний ЦЕ прогодувати.
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Сергей 1967. СВИНАРЧУК ЭТО - СВИНАРЧУКОВСКАЯ КОМАНДА ПОРОШЕНКО !!!
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Вот ,Зеленский , негодяй ! Чего задумал, стервец, снять депутаскую неприкосновенность ! Только импичмент президента давай , больше эту ВР ничего не интересует (ну еще закон о нарушении прав коренных народов в РФ и повышение соцзащиты беременных женщин ).
Посмотрите обещания 2014 года от Порошенко. И чего вам опять не нравится ?
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это было первое обещание Вазелина! Он же не такой как папередники!!! Или такой????
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Учитывая,что в Зраду зайдут мертвечуки с петрушками и рыговская мажоритарка - сделать это будет крайне сложно. Без народной поддержки под ВР, нет у Зеленского возможностей бороться с этой нечестью. А активной поддержки действительно нет - люди давно устали и уже почти никому не верят. Хочу конечно ошибаться.
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После того, как первый законопроект "молодой команды"был про голосование по закрытым спискам и снижение проходного барьера, чтобы в Раду могли зайти люди Гепы и Трухи, которых поддерживает Коломойский - они могут говорить что угодно.
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А говорил, что вместе с импичментом. Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7483 Вопрос уже не актуален после того как избрали?
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"Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук" - почему не первостепенный быстродействующий закон про отзыв депутата? Если брехливого, ленивого и проворовавшегося депутата отозвали, то он автоматически лишается той неприкосновенности. Ребята, нафиг вам то депутатство, айда все дружно в Австралию, там нашли грибы, выделяющие золото.
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Все дело в том...что депутата избранного по ЗАКРЫТЫМ спискам...отозвать нельзя...по той простой причине...что за него конкретно никто не голосовал.....

Можно отозвать можаритарщика...но в таком случае это будет дискриминация.....
Так что увы и ах..... закон об отзыве депутатов возможен только при открытых списках....а открытые списки для виртуальной партии "слуга урода"...это как кость в горле.....
Что и подтвердил факт подачи в ВР чуваком с ксивой презЕдента ...закона с закрытыми списками....
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А для меня еще и Закон об импичменте и они должны приниматься одновременно а все остальное от лукавого бени Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6988
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Когда вижу эту рожу Зенарчука, мне все кажется, что я в Одессе, в пивнухе.....
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Порохобесам на заметку. Свинарчук - он свинарчук не потому что толстьій. А потому что воровал у армии. Если до когото еще не дошло по причине врожденного или приобретенного дебелизма. А єто профессор, он ничего ни у кого не украл. Пока еще по крайней мере. И вам до него как до Луньі раком
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Все течет и все меняется....в том числе и свинарчуки...теперь это те у кого харя в широкоформатный монитор не вмещается....
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так вьіложи свою фотку, может я решу что тьі тоже свинарчук
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Мой рост 178 см....вес 75 кг..... свинарчуком я не могу быть при любом раскладе.. Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3840
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На полвареничках так разнесло беднягу.... надо было по четвертинке покупать.... Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2137
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А когда она открывает свой сливной бачок ...
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Цікаво, скільки ще залишилося електорату, хто ще й досі вірить брехливій команді Зєлєбєні??? Хіба що ті, хто несповна розуму...
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Видеть вчера понос популизма , даже нет , полный популистколживый стриптиз бессовестной лгуньи ЛИСЫ ЮЛИ для завлечения зедебилов было больно и страшно. Вопрос-напоминания ведущего Свободы слова , едкое замечание от Горбатюка о том, что именно Зеленский занес в раду закрытосписочный закон , разбивался о ее такой неприкрытоложный популистский отмаз!!! Что нас ждет с этими... Выступление заученного от бабы Юльки . ФЕСЕНКИ политоллоги остальные стояли в сторонке и тупо лизали копыта своими типа вопросами шайке от Буртишки ...
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В пакеті з усіма іншими популярними законами.
1. Зняття недоторканості з нардепів, суддів, президента
2. Зміни до виборчого кодексу - пропорційна система з відкритими списками і 3% бар'єр
3. Відставка генпрокурора, прем'єра, голови нацбанку. Призначення в\о.
І т. ін.
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Когда обделались с поданням в ВР закона без открытых списков,быстро включили заднюю. Мол,нет,нет, мы конечно же за избирательный кодекс,где открытые списки. Это их стиль. Пытаться обьегорить при каждом случае - а не удасться выпускать говорящую голову Стефанчука,который всем будет втирать, ШО ИХ НЕ ТАК ПОНЯЛИ.
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...Выступление Стефанчука после Юльки выглядело как тренинговое повторение пройденного бла-бла-бла урока от представителя ЗЕ. ЖАХ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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