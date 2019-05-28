 Новый заместитель главы дипмиссии США Квиен прибыла в Украину

В Украину из Франции во вторник, 28 мая, прибыла новая заместитель главы дипломатической миссии Соединенных Штатов Кристина Квиен. До недавнего времени Кристина Квиен была исполняющим обязанности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Отметим, что Квиен также работала на должности советника министра по экономическим вопросам в посольстве США в Париже в сентябре 2016 года. В 2013–2016 годах она была советником по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке. В 2010–2013 годах Квиен работала советником по экономическим вопросам в Лондоне; с 2008 по 2010 год занимала должность директора по делам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности Администрации президента в Вашингтоне; с 2006 по 2008 год дипломат работала в качестве заместителя советника по вопросам окружающей среды, науки, технологий и здравоохранения в посольстве США в Москве, а с 2001 по 2005 год работала сотрудником по торговле в представительстве США в Европейском союзе в Брюсселе.

По данным источников издания в Вашингтоне, Госдепартамент предложил Уильяму Тейлору занять пост временного поверенного в делах США в Украине. Исполнительный вице-президент Института мира уже дал на это свое согласие на встрече с госсекретарем США Майком Помпео. Уильям Тейлор в 2006–2009 гг был послом в Украине и после окончания каденции держал страну в поле зрения. Более того, он является активным участником групп, нарабатывающих в различных форматах возможные решения конфликта в Донбассе. Ожидается, что Тейлор будет руководить диппредставительством США в Украине в течение достаточно длительного времени, пока не будет Вашингтоном утверждена кандидатура нового посла.

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Напомним, что конгрессмены негативно отреагировали на отзыв посла Йованович в Вашингтон. Так лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер и глава Комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса демократ Элиот Энгель обратились в Администрацию Трампа, а в частности к госсекретарю Майку Помпео, в письме с просьбой отменить "это странное решение" об отзыве Йованович. Конгрессмены назвали решение Администрации "возмутительным" и "политически мотивированным".

И тем не менее, в США назначение чрезвычайного и полномочного посла требует времени не только на бюрократическую процедуру, но и на политическое согласование с Конгрессом. По данным ZN.UA, наличие в Киеве временного поверенного в лице Уильяма Тейлора не остановит стремление президента Дональда Трампа иметь в Киеве полноценного представителя США, поэтому процедура согласования и утверждения посла начнется в ближайашее время.