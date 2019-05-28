EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  1590  33
Все про:подтопление (49) ГСЧС (2065)

 На западе Украины объявили угрозу затопления дорог, заводей и сельхозугодий

На западе Украины сегодня, 28 мая, ожидается продолжение повышения уровней воды, что будет способствовать затоплению дорог, заводей и сельхозугодий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня продолжится повышение уровней воды на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

Кроме того, 28 мая на реках бассейна Припяти - на 0,2-0,8 м над уровнями по состоянию на 08:00 24 мая с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно затопление дорог местного значения, хозяйственных объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского и Маневицкого районов Волынской области, а также Сарненского района Ривненской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень воды в Закарпатской и Ивано-Франковской областях спадает, подтоплений домов уже нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3129210
 
 
 Топ комментарии
 
А тепер разом скажіть---Дякуємо Петро!!!!
 показать весь комментарий
 
Местные сами вырубывают леса,а потом удивляются что их затапливает
 показать весь комментарий
 
Насправді проблема в тім що змінюється гідрологія, збільшується інтенсивність та кількість опадів, збільшується кількість води в річках під час дощів, а в нас десятки років не було таких злив і мости на дорогах і самі дороги будувались без врахування потреби скидання води під час повеней. Забудова в селах та містах велась в зонах підтоплення, де будуватись аж ніяк не можна! Тому проблему потрібно вирішувати на національному рівні! Дороги мають перероблятись, щоб вода вільно сходила навіть за умов повеней, мають будуватись додаткові містки та дренажні колектори для скидання паводкових вод! Старі русла річок та повеневі русла мають звільнятись від будь якої забудови та насаджень, для вільного збросу води в річки! Русла річок мають чиститись від бруду та зарослів, яких повінь понесе за собою і заб'є канали під мостами! Перед мостами мають облаштовуватись бетонні загородження які будуть зупиняти дерева та сміття перед самим мостом, щоб не було закупорки канала сміттям.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно вводити Надзвичайний стан і задіювати Нацгвардію та ЗСУ для подолання наслідків повені. Влада не має бути бездіяльною як порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
в нас є голова рнбо .. нехай діє або йде з посади.
 показать весь комментарий
 
 
Секретар РНБОУ сам не вводить Надзвичайний Стан, це робить Президент!
 показать весь комментарий
 
Ну так лес рубят - щепки летят... А вы думали вырубка лесов сотнями тысяч гектар бесследно пройдет?
 показать весь комментарий
 
 
Насправді проблема в тім що змінюється гідрологія, збільшується інтенсивність та кількість опадів, збільшується кількість води в річках під час дощів, а в нас десятки років не було таких злив і мости на дорогах і самі дороги будувались без врахування потреби скидання води під час повеней. Забудова в селах та містах велась в зонах підтоплення, де будуватись аж ніяк не можна! Тому проблему потрібно вирішувати на національному рівні! Дороги мають перероблятись, щоб вода вільно сходила навіть за умов повеней, мають будуватись додаткові містки та дренажні колектори для скидання паводкових вод! Старі русла річок та повеневі русла мають звільнятись від будь якої забудови та насаджень, для вільного збросу води в річки! Русла річок мають чиститись від бруду та зарослів, яких повінь понесе за собою і заб'є канали під мостами! Перед мостами мають облаштовуватись бетонні загородження які будуть зупиняти дерева та сміття перед самим мостом, щоб не було закупорки канала сміттям.
 показать весь комментарий
 
 
Еще и климат меняется... Если раньше был дождь, то сейчас -- тропический ливень, вместо ветра -- ураган, торнадо....
 показать весь комментарий
 
 
Він не змінюється, він вертається до величин 20-річної давнини.
 показать весь комментарий
 
Тану нах. 40 лет назад зима была со снегом. А щас...
 показать весь комментарий
 
Местные сами вырубывают леса,а потом удивляются что их затапливает
 показать весь комментарий
 
 
Невже там всі лісоруби?Немає не вчителів,ні лікарів,всі з топорами?А дівають вони його куди?Порошенко винищів ліси у Карпатах,тільки в нього була змога продавати ліс до Європи.
 показать весь комментарий
 
 
Волинь, Рівне, які Карпати, може Порошенко Алтай вирубав?
 показать весь комментарий
 
 
Палка двух концов... Простым местным жителям местные царьки в виде нач. лесхоспов, глав райгосадминистраций и сельских советов не сильно то и дают рубать самостоятельно. Тех кого ловят ждет публичная порка, штрафы и сроки. А вот они то и организовывают массовую незаконную вырубку. Вот тут ты и прав, подключаются простые работяги типо лесорубов, водителей за энную плату... Вот если б эти простые начали посылать нах...ер таких "хозяйственников" типо "Хочешь рубать на тебе бензопилу и топор, иди...", "Хочешь перевезти незаконно срубленный лес, вот тебе ключи от машины, вези..." и сообщали б полицаям (хотя они п...дары имеют в этой сфере свою долю), то незаконных рубок было б на порядок меньше. А так беда и у каждого своя правда...
 показать весь комментарий
 
 
Все природные богатства принадлежат народу.Так что люди берут своё
 показать весь комментарий
 
 
Уот так вот- все свинарчуки и барыги. На заході України оголосили загрозу затоплення доріг, заплав і сільгоспугідь - Цензор.НЕТ 6551
 показать весь комментарий
 
Даешь больше рубленого леса! Пятилетку за 2 года! А если серьездно, то печалька... сказки с пеньками уже реальность...
 показать весь комментарий
 
Да задолбали уже каменты с вырубленным лесом, тут не столько про вырубленный лес как аномально большие осадки на Западе Украины.Франык Львов Ужгород Черновцы Ровно Винница - везде превышение нормы осадков!
 показать весь комментарий
 
 
Сама статья да... про анимальные осадки. Причинно-следственную связь слышал?
 показать весь комментарий
 
При чому карпатські лісі до Луцька та Рівне, намалюй зв'язок?
 показать весь комментарий
 
 
буков, бачиш, тут в статті засилля ботів "лес рубят, лес рубят". Суть не в тому, щоб знайти істину, а ще більше засрати голову тим, хто не намагається розібратися в тому, що Карпати, то басейни річок Дністер та Дунай. А в Західному Бузі і Прип'яті підняття рівня води пов'язане дійсно з великими опадами і тим, що ці річки вздовж русла мають досить малий перепад висоти відносно рівня моря, що спричиняє досить повільний відхід накопинченої води.
 показать весь комментарий
 
 
Ок... найди предложение где я именно про Карпатский лес написал... только не сливайся.
 показать весь комментарий
 
З винищенням карпатських лісів змінюється клімат не тільки на ЗУ, але і на значній території України, що і приводить до таких наслідків.
 показать весь комментарий
 
 
В соседней ветке порохоботы на говно изошлись, что это Зе виноват. Чуть ли не лично каждое дерево спилил))))
 показать весь комментарий
 
А Бурабк в это время цепляеться за зРаду, что бы не посадили.
 показать весь комментарий
 
Граница Гаити и Доминиканской Респ. видна с космоса. Леса вырублены под самую границу Так что "ми йдемо своїм шляхом",только не в Европу , а в Гаити
 показать весь комментарий
 
 
так лісовози не глохнуть кожен день...хтось хатиночку хоче в конча заспі добудувати чи офшорик поповнити...місцеві також в темі,але вони ріжуть гілку на якій сидять бо отримують із барського столу малу долю...коротше планета залізяка заселена роботами-біо...
 показать весь комментарий
 
 
В буквальном смысле слова живут по принципу: "После нас хоть потоп!"
 показать весь комментарий
 
Вода це добре, перший рік за останні 5 років що рівень води в кирницях не падає, а так да, рівне це Карпати. На заході України оголосили загрозу затоплення доріг, заплав і сільгоспугідь - Цензор.НЕТ 2105
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоНа западе Украины объявили угрозу затопления дорог, заводей и сельхозугодий
 
 
 
 
 
 вверх