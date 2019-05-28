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Все про:Омелян (635) САП (1077) электронное декларирование (654)

 Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП

В Соломенском райсуде г. Киева 27 мая с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

27 мая 2019 в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Так, на заседании прокурором САП был объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

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Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 г.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129209
 
   
 Топ комментарии
 
И эта чушка тявкает на Зеленского)0)) В Европе он уже давно бы забыл про любые должности. Ну ничего, 21 июля вместе с радой весь этот мусор окажется на помойке.
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Гарно ПОПіки мальдівськи спрацювали .. Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 5805
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.Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 7684 Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 481
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Вот такой пердомонокль, Гуперлуп
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Та куда ему до коломойских-рабиновичей-ахметовых-мертвечуков...я уж не говорю про кремлёвский кооператив "озеро"(ОПГ).
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Реформатор хренов-- тюрьма и конфискация !!! Все гребут как перед смертью как ві уже запарили Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП - Цензор.НЕТ 3591
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Не трогайте Омеляна, він ще не всі поради президенту дав
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И эта чушка тявкает на Зеленского)0)) В Европе он уже давно бы забыл про любые должности. Ну ничего, 21 июля вместе с радой весь этот мусор окажется на помойке.
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В наступній Раді такого сміття буде ще більше.
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В Европе человек,назвавший свою родную страну порноактрисой,не то что в политику бы не попал,его бы в приличный дом не пустили.
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Гарно ПОПіки мальдівськи спрацювали .. Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 5805
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.Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 7684
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Этого дефективного послать куда подальше и забыть!
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Нормальный у тебя сокамерник будет, подымешь свой интеллектуальный уровень))
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Как шо, увольнение, аппеляция, восстановление в должносим и компенсация зп. Схемка так работает
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короче), буде крутитися, як лайно в ополонці, до завершення будівництва гіперлупи)) Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП - Цензор.НЕТ 234
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И будет оправдательный приговор
С такими следователями можно при толпе хебила замочить, и то ничего не докажут. И, да, порохобота мне жалко, бо вымирающий вид
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А УМЕЕТ ЛИ ВООБЩЕ СЧИТАТЬ ЭТОТ СОЕЫЙ УБЛЮДОК ? УЧИЛ ЛИ ОН ВООБЩЕ АРИФМЕТИКУ?
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Как только Омельян начал по делу критиковать Зеленского сразу дело завели, как в лучшие времена Януковича
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Сергей Титаренко 7980c65d - это правда.....

Но с другой стороны кто же ему мешал подавать правильные декларации?
Не такие там и большие суммы...
Сам подставился на радость реваншистов...
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А толку если закон о незаконном обогащении отменили.
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зе-дебилы! оббвинительный акт и решение суда это разные вещи! там нет состава преступления! это был черный пиар для того чтобы завалить потенциального кандидата в президенты! я думаю уже секрет что Омелян должен был идти второй колонной если СМИ завалят Пороха!Это пустое дело!
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Пидорошенковец что ты жрешь что у тебе емеля КАНДИДАТ в ПРЕЗИДЕНТЫ или методичку старую до 21 апреля взял, Мне интересно кто сейчас ЖД управляет зарплату АМЕРИКАНСКУЮ ПОЛУЧАЕТ ! ЧЬИХ РОДНЯ БУДЕТ,
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"там нет состава преступления!"

Да какой состав преступления? Подумаешь, несколько миллионов ******* и не задекларировал. Разве это преступление? Вон Порошенко две кондитерские фабрики ******* и ничего. ******* народного имущества сейчас гордо называют приватизацией. Омелян приватизировал 3 и 8 миллионов, а Порошенко приватизировал 2 кондитерские фабрики. Какой же тут состав преступления?
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Омелян, где гиперлупа??? Где гиперлупа, гады???

А если серьезно, то ничего ему не будет. Заплатит штраф за неправильное оформление документов и будет работать дальше. Будет и дальше вешать лапшу про гиперлупу и тырить бабки миллионами. Ненавижу эту шоколадную мерзость.
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Это получилось случайно, как с детьми, которых он все время случайно рожает в Америке.
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Он себе уже в Штатах площадочку приготовил и золотой парашутик.
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Так вот почему он так залаял. Ему срочно понадобились политические преследования .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП
 
 
 
 
 
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