 Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
27 мая 2019 в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
Так, на заседании прокурором САП был объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.
Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 г.
Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.
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С такими следователями можно при толпе хебила замочить, и то ничего не докажут. И, да, порохобота мне жалко, бо вымирающий вид
Но с другой стороны кто же ему мешал подавать правильные декларации?
Не такие там и большие суммы...
Сам подставился на радость реваншистов...
Да какой состав преступления? Подумаешь, несколько миллионов ******* и не задекларировал. Разве это преступление? Вон Порошенко две кондитерские фабрики ******* и ничего. ******* народного имущества сейчас гордо называют приватизацией. Омелян приватизировал 3 и 8 миллионов, а Порошенко приватизировал 2 кондитерские фабрики. Какой же тут состав преступления?
А если серьезно, то ничего ему не будет. Заплатит штраф за неправильное оформление документов и будет работать дальше. Будет и дальше вешать лапшу про гиперлупу и тырить бабки миллионами. Ненавижу эту шоколадную мерзость.