 Американский сенатор-республиканец Лэнкфорд прибыл в Украину для проведения консультаций относительно освобождения украинских военнопленных моряков

Лэнкфорд принял участие в совместном брифинге с представителями парламента и местных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я был в Украине несколько раз, но еще никогда не был в Одессе. Это исключительно важная часть Украины, в том числе в экономическом плане. Я знаю, что сердца всех украинцев и в том числе жителей Одессы ждут возвращения моряков, захваченных россиянами. Мы также ждем их скорого возвращения. Мы продолжаем сотрудничество с Украиной в интересах свободы, свободной прессы, диалога по вопросам веры и экономического сотрудничества ", - заявил сенатор.

В Одессе сенатор планирует принять участие в обсуждении дорожной карты по возвращению моряков, встретиться с командующим Военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко, начальником Южного регионального управления Государственной пограничной службы генерал-лейтенантом Сергеем Косиком и представителями Национальной полиции.

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После консультаций в Одессе Лэнкфорд улетит в Киев для дальнейшего обсуждения вопроса, пишет "Думская".

Лэнкфорд - республиканец из штата Оклахома. С 2016 г. политик входит в сенатский комитет по разведке. В ноябре 2017 он уже посещал Украину - провел День ветеранов с бойцами 45-й бригады Национальной гвардии Оклахомы, которая тогда находилась в Украине.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.