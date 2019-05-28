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 Политика Украины, За рубежом
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 Американский сенатор-республиканец Лэнкфорд прибыл в Украину для проведения консультаций относительно освобождения украинских военнопленных моряков

В Одессу приехал сенатор США Джеймс Лэнкфорд - он планирует встретиться с командующим Военно-морскими силами Украины генералом Пограничной службы и представителями Национальной полиции и обсудить планы по освобождению военнопленных украинских моряков.

Лэнкфорд принял участие в совместном брифинге с представителями парламента и местных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я был в Украине несколько раз, но еще никогда не был в Одессе. Это исключительно важная часть Украины, в том числе в экономическом плане. Я знаю, что сердца всех украинцев и в том числе жителей Одессы ждут возвращения моряков, захваченных россиянами. Мы также ждем их скорого возвращения. Мы продолжаем сотрудничество с Украиной в интересах свободы, свободной прессы, диалога по вопросам веры и экономического сотрудничества ", - заявил сенатор.

В Одессе сенатор планирует принять участие в обсуждении дорожной карты по возвращению моряков, встретиться с командующим Военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко, начальником Южного регионального управления Государственной пограничной службы генерал-лейтенантом Сергеем Косиком и представителями Национальной полиции.

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После консультаций в Одессе Лэнкфорд улетит в Киев для дальнейшего обсуждения вопроса, пишет "Думская".

Лэнкфорд - республиканец из штата Оклахома. С 2016 г. политик входит в сенатский комитет по разведке. В ноябре 2017 он уже посещал Украину - провел День ветеранов с бойцами 45-й бригады Национальной гвардии Оклахомы, которая тогда находилась в Украине. 

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3129208
 
   
 Топ комментарии
 
а че там консультироваться, если до конца мая не отпустят украинских моряков домой и не вернут корабли - отключайте уже наконец свифт этим мокшанским рептилоидам - и всего делов, судя по всему уже давно напросились!!!!!
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Какие консультации,вмандячить по хуйлобаду Томагавками и вся консультация ... Американський сенатор-республіканець Ленкфорд прибув в Україну для проведення консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 7499
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а че там консультироваться, если до конца мая не отпустят украинских моряков домой и не вернут корабли - отключайте уже наконец свифт этим мокшанским рептилоидам - и всего делов, судя по всему уже давно напросились!!!!!
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щас начнется визг и вой из мокшанских болот Американский сенатор-республиканец Лэнкфорд прибыл в Украину для проведения консультаций относительно освобождения украинских военнопленных моряков - Цензор.НЕТ 4649
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Какие консультации,вмандячить по ********* Томагавками и вся консультация ... Американський сенатор-республіканець Ленкфорд прибув в Україну для проведення консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 7499
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консультації це добре, головне шоби кацяпам від них, консультацій), не було покращень!
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Напередодні "корисних санкцій" наші друзі прагнуть погодити "розмір користі"...
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Хорошо,что приехал.Значит морской трибунал для цивилизованного мира не пустой звук.Если проводят консультации по дорожной карте,то что-то делают,а не просто выражают обеспокоенность.Очень надеюсь,что наши моряки скоро будут дома
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.Сегодня 101 годовщина создания АДР 1918-36гг. Хоть Баку и был захвачен в 1920г. массонской 11 армией .но в горах( сейчас Россия часть забрала себе,в т.ч. и Бактрию=Бахдадию-отсюда Бакы(Баку-хребет АгаБах,р.Габах=Бахты=Ахты)) на севере власть их была установленна только в 1936г, а бои шли до 1938г. и были задействовани огромные силы войск и НКВД, так как зимой, осенью и часть весны -снег все проходы перекрывал в горах.Суды-Тройки расстреливали пленных,дома взрывали, а семьи за Урал.Это все спрятали под названием"Хновское восстание" АДР впервые дала женщинам право голоса на выборах.Армия закупала дерижабли и была очень боеспособной(40тыс).Она пошла в уезд Джаваншир(Карабах),куда вторглись с фронтов мировой недобитые дашнаки,хотя мировое правительство и дало им часть Иреванского(азерского)ханства.Уход армии оголил Дербендское направление для 200000 большевиков.Оттуда они и вторглись.Посмотрим как правительство сегодня отметит праздник(100 летний юбилей 60млн.народ не удовлетворил).Слава защитникам той войны,защитникам МндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим=Рамул)=Од(АзАта)ЭрБэйДжана !!! А также Свободу Украинским Морякам!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканский сенатор-республиканец Лэнкфорд прибыл в Украину для проведения консультаций относительно освобождения украинских военнопленных моряков
 
 
 
 
 
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