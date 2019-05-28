 На оккупированный Донбасс последовал 21 грузовик с химреагентами для очистки воды

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды общей массой 420 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за прошедшие сутки, 27 мая, через КПВВ на Донбассе проследовали 37,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.
Сами чуть болотную воду не пили т.к хлора не было.
ржачка чтобы не плакать...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Что интересно, жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказались украинские "политические" З.К. Достаточно сказать, что Стаханов - елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо тюрьмы выбрал луганскую шахту, который даже в шахте грабил своих коллег.
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки! Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.