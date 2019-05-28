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Все про:Швейцария (303) Донбасс (18617) гуманитарная помощь (813)

 На оккупированный Донбасс последовал 21 грузовик с химреагентами для очистки воды

На Донбассе через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды общей массой 420 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки, 27 мая, через КПВВ на Донбассе проследовали 37,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129206
 
   
 Топ комментарии
 
Швейцарія нехай допомогає терористам,через свій кордон.
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От вас дождёшься помощи, читай внимательнее Швейцария.
Сами чуть болотную воду не пили т.к хлора не было.
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Швейцарія нехай допомогає терористам,через свій кордон.
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О! баблишко подоспело Ща, гумпомощь продадут населению и славненько капустки подрубят на этом. Не хорошо боевиков оставлять без финансовой помощи. Могут разочароваться в справедливом устройстве мира Тем более, что все наши пенсионеры на подконтрольных территориях сыты и одеты. Подготовка к ЗЕрефурендуму идёт полным ходом Бабушка Кончита довольна.
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Ага! Что-то не пойму чьи они друзья - эти швейцарцы
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Пора бы отвыкнуть от слова друзья. Есть только партнёры по интересам!
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А здесь ключевой ответ там же наши люди (которые звали ху...о на донбасс и всеми способами поддерживали сепаратизм, которые считают нас фашистами, которые сдавали и издевались над нашими военными и которые всеми способами стараются добровольно!!!!! получить паспорт русни ) ну они ж заблудшие овечки
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Згадалось, рік 2014, перші вірші про війну

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они, что там голодают или мы москальскую армию кормим?
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Судя по вашим текстам, чукча не читатель, чукча - писатель.
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они, что там голодают или мы москальскую армию кормим?
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Немного истории: Джон Джеймс Юз, когда основал шахты, то набрал на работы беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться - "горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Что интересно, жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказались украинские "политические" З.К. Достаточно сказать, что Стаханов - елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо тюрьмы выбрал луганскую шахту, который даже в шахте грабил своих коллег.
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки! Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
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Что-то мне все это напоминает Хамас, который существует только за счет гуманитарки. Закрыть украинский кордон и пусть везут через Ростов. Дать полгода на переселение проукраинцев, а остальные пусть сосут у Путлера.
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А чому окупант не привезе хлорки, за міжнародним правом окупант відповідає за окуповані території. Ах. вибачайте, їхтамнєт...
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Надеюсь , получателям объяснят , что это не нюхать и не колоть.
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О как заботятся о сепарах . а у меня в городе воду хотят сделать по 50 грн. за куб потому .что гонят за 120 км по трубам - свою под боком очищать нечем фильтрам цену не сложат.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа оккупированный Донбасс последовал 21 грузовик с химреагентами для очистки воды
 
 
 
 
 
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