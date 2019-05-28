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 Политика Украины
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 Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИД

Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Об этом заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовую неопределенность, в том числе - вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего. Они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе. Поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже", - сказала замминистра.

В то же время, Зеркаль отметила важность договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

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"Даже на последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - отметила замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3129202
 
   
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Ага ще тільки має наміри? Ну ну далеко підете ви зі своїми "намірами"!!!
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Зеркаль молодец! Чем больше слушаю, тем больше нравится!
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петины "принципы целесообразности" погубят Украину...
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Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют..
___________
Это правда снимет вопросы?
Будет отлично
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Для начала надо посадить Кучму который ради подписания договора о дружбе согласился на нынешней статус Керченского пролива и Азовского моря
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Какой бы ни был статус, рашка бы всё равно ничего бы не выполняла...
Ну, ничего, заплатят "по гамбургскому счёту" ещё сполна.
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з кацапами шось треба робити - якось знищувати - а потім все інше!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИД
 
 
 
 
 
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