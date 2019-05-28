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 Рада сегодня рассмотрит изменения к военным стандартам, обращение о нарушении прав коренных народов в РФ и повышение соцзащиты беременных женщин

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник во втором чтении попытается принять законопроект №8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов".

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №8369 "О внесении изменений в Закон Украины "О службе в органах местного самоуправления", №8051 "О принципах административно-территориального устройства Украины". Также на повестке дня парламентариев проекты постановлений №8576 и № 8292 об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой и Львовской областей.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты №6447 "О внесении изменения в статью 26 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно освобождения органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий", №9400 относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, №10181 по выполнению воинской обязанности и военной службы. Во втором чтении парламентарии попытаются принять законопроект №8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов".

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Также, согласно повестке дня, депутаты должны рассмотреть законопроекты №9438 о гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, №9353 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования".

Также на повестке дня социальные вопросы. В частности, законопроект №7113 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин" и №8528 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров", №6350 "О предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки".

В повестке дня Рады во вторник также - рассмотрение во втором чтении законопроекта №7486 "О внесении изменений в закон "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются в креслах колесных".

В первом чтении планируется рассмотреть проект закона №9290 по обеспечению исполнения Украиной Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, №8237 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию благотворительной деятельности", №8305 о злоупотреблении опекунскими правами.

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Верховная Рада во вторник также планирует принять проект постановления №10125 "Об Обращении Верховной Рады Украины в Организацию Объединенных Наций, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, к национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации ".

Кроме того, Рада планирует назначить слушания "Сбалансированное развитие человеческого капитала в Украине: задачи образования и науки", внеочередные выборы сельских и поселковых голов и утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2019-2023 годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3129201
 
   
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Мне не хватает честных,порядочных,справедливых,умных,профессиональных людей в парламенте Украины,мне не хватает достойной власти ,мне не хватает фабрик,заводов,газет,пароходов,дорог,мостов и многого,многого другого. Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 1268
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тебе не хватает таблеток от жадности Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 5118
а к умным и т.д. гадя не имеет никакого отношения
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Странно, а зачем же тогда главнокомандующий пэтя вручил ей звезду Героя Украины а все мартышки в зРаде носили футболки с её портретом Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 246неувязочка... Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 1365
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люди склонны ошибаться. вот недавно вообще зелёную соплю президентом выбрали... так что оно после этого перестало быть тем, чем оно есть? отнюдь.
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Мене дуже хвилює питання: А шо там в кацапів? Рада сегодня рассмотрит изменения к военным стандартам, обращение о нарушении прав коренных народов в РФ и повышение соцзащиты беременных женщин - Цензор.НЕТ 2493
А Вас?
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мне тоже неприятно, что там давно ничего не взрывалось, не падало и т.д. Рада сегодня рассмотрит изменения к военным стандартам, обращение о нарушении прав коренных народов в РФ и повышение соцзащиты беременных женщин - Цензор.НЕТ 6925
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Судьбоносная повестка дня ...и вообще реформаторская ВР .Один спикер чего стоит , как издевательство над здравым смыслом.Кравчук,Мороз,Плющ просто чурбаны рядом с Парубием.Не зря ему пообещали место в "новой" партии Порошенко.Ценный кадр .
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Да они там друг друга стоят. Пагубий, Югик, Трупчинов, Пашинский, козак Гаврилюк... Продолжать можно долго. Справки у всех есть?
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На России коренные народы обижены,опущены,ущемлены
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А какое нам дело до бурятов и прочих чукчей? Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 4864
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А меня волнует судьба кореного народа русских в РФ!
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Ну российскую Думу волнует же украинцы в Украине и вопрос украинского языка в Украине
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А права українців, як корінного народу значної частини території Російської Федерації, у Російській Федерації не порушуються?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит изменения к военным стандартам, обращение о нарушении прав коренных народов в РФ и повышение соцзащиты беременных женщин
 
 
 
 
 
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