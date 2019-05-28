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Все про:Зеленский (1511) проекты (73)

 Приглашаются все: команда Зеленского запустила "социальный лифт"

Команда Зеленского запустила beta-версию проекта LIFT, в рамках которого, по идее авторов, должны объединиться квалифицированные специалисты и инновации, чтобы "обеспечить позитивные изменения в стране".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к проекту может присоединиться кто угодно: "Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский

По мнению инициаторов проекта, LIFT, как инновационная платформа, поможет:
- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;
- рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;
- презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

Приглашаются все: команда Зеленского запустила социальный лифт 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129199
 
   
 Топ комментарии
 
Ліфт - це той на якому моторолу покатали.
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порохоСКОТ ему была бы уважуха если бы он тебе в рот и глаза нассал
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БЕТА ВЕРСИЯ У НАС САМ ЗЕЛЕНСКИЙ какой он дефектный
все врем его коротит выбивает глючит тормозит перезагружает замирает... Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 593 Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 9188
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неее!!на том лифте какраз не покатали(моторыло) а банально ,,опустили"(как моторыло так и малоросию вместе с ним) Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 450
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Вот о том же подумалось... Знакомая риторика - до ужаса это всё напоминает рашу(((
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И я про тоже - тупо рисуют картинку "иноваций". Разумеется бесплатных "иноваций" не бывает за такой "прогресс" надо платить это ж типа вклад в будущее страны Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 7564
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ты, наверное, из платных волонтеров? )
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Зеленський дає шанс кожному,а не прикоритним,як Петро Порошенко))
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Были оклокорытные станут прилифтовые)
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Шанс озебиливания есть у каждого, 73% им уже воспользовались....
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обещать - не значит жениться! шанс получат приближенные, только теперь уже к Зе и Бе, разве не понятно?
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А мы генетическую экспертизу проведём. и докажем что трах-тарарах с lift. net. ua был... Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 1820
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Уборщицы, водители, секретари и курьеры не могут быть заполнены сотрудниками "95-го" квартала.....нужны новые лица...
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Чергова замануха і разводняк.
Коломойський веде всі справи, а це іграшки..
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Если это "очередная замануха и разводняк", хочется узнать о предыдущих. Ну ка, поведайТЕ
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и как же вам всем понравилось это ..Те ))))
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Раша- Программа выявления и поддержки талантливой молодёжи в области предпринимательства и менеджмента "Социальный лифт"
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Предыдущий социальный лифт - религия.) Вера в "святого" Петра, который выстроил вертикаль власти с кумовьями и коррупцией.
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та шо вы говорите? это пока он в ваш карман и холодильник не залез
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А на якому ліфті Ляксєй Петрович Порошенко їхав?
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Коломойский вас поимеет во все дыры, обдерет как липку и свалит. Он смеется над вами баранами - его аж перло, когда он рассказывал - он не смог утерпеть и рассказал, как планировал Зе вместе с ним, сделать президентом, он **** несколько лет терпел сказать было некому...
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Это как при совке были образцово-показательные колхозы/совхозы...со стеклянными молокопроводами, вымытыми коровами, буржуйским оборудованием....потом все это разворовывалось и загибалось от совкового обслуживания
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Они там что, опять с дядей Герой баловались?

Рекрутинговое агентство открывают???
А может страной заняться надо, а не ерней страдать?????

Зебилы!
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глупости какие - страной будет дядя Бе заниматься )
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Теперь трындец родне свиты *********** место в раде никто не гарантирует !
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Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 8216"...нам нужны лифтеры!не все в "квартале" добрались до верха!нужны идиоты,дабы прикрывать наши "новые" лица..." Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 8216
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Это новые технологии и инновации, старым пердунам неприемлемы. Остается только ворчать и осуждать.
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Чё ,, реально - все кто угодно. ?? Тогда мы первые в очереди . А скока лавэ за эта кинут ??
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Все по понятиям пидорошенко живешь и СТАТЬЮ до конца дочитав так и не понял что такое тщательный отбор!
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у вам у зебильных все по понятиям, как у вашего пахана, что зуб давал?
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Социальный лифт для членов партии "Молодые регионы", друзей детства и бизнеспартнеров зе и коломойши. А где же велосипед? Пешим ходом 5 минут, а кортеж из бронированных мерсов. ЗеЛохи не в восторге, они пока в экстазе. Пока.
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Так пидорошенко через пять лет правления сказал ; все не буду на ключевые посты назначать СВОИХ ! Видно за пять лет ЗАКОНЧИЛИСЬ !
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В команде зе умственный порог настолько занижен,что олигофренов хватит на все посты. Как на россии
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вот на кого рассчитан этот бред - на молодежь - с зарплатами теми шо есть в гос секторе ? - смех - если не воровать и честно работать - на жизнь не хватит - да с целой кучей проблем и ограничений - а если воровать, то постоянный стресс - нафиг надо - лучше в бизнес идти и строить карьеру,а не тратить время, на глупости - как то так
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А как же зарплаты в 70-80 т.грн в директоратах при министерстве,?
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В госсекторе в теории по зарплатам порешать можно, премии, надбавки там, шоб до рьіночного уровня дотянуть.
Но там жеж другая специфика, если ты керивнык из бизнеса - тебя подчинённые будут тупо игнорировать, они работать не умеют и не хотят, а заставить или уволить их практически невозможно.
И вторая шняга - там присосаны куча людей, которым нужно рубить денежные ручейки, а ручейки там серьёзные. И эти люди начнут писать жалобы в КРУ, прокуратуру, и во всякую галимую мусарню.
И вместо бодрого продвигания реформ молодой реформатор будет бегать по допросам и писать объяснительные.
Если не разогнать их всех - вот просто 100% уволить - то ничего не получится.
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Да пусть попробуют. Не получится у Зе и Ко, кто то сделает лучше. Не все ж в болоте сидеть.
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Соевые как возбудились. Им только лизать у Лолиты разрешено.
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Могу занять должность Малюты Скуратова ... Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 9905
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Суть проекту: Шукаємо козлів відпущення.
бета версія. Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 2193
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А чому в тому "ліфті" немає вакансії "президент" Володька ж казав що ми всі президенти. А вакансій немає. Знов кинули лохторат?
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Социальный лифт стартует с этажа Квартала 95.
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Вакарчук тоже разрабатывает подобную схему, и почему-то к нему доверия больше, чем к зеко-манде
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Чем больше таких проектов тем лучше для страны
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Шо Вакарчук набрав 73% на виборах?)))Вакарчук не пройде до ВР,ніколи))
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Конечно, за ним же нет каламойского с регионалами и он не будет обещать снижение комуналки и зп по 4000 евриков.
Кстати, президентский закон о снижении комуналки в три раза уже можно и не ждать?
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Народ не любить співаків, народ любить клоунів. Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 868
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Перемога! Лифт сделан!!!

"Кричали женщины УРА и в воздух трусики бросали"!!!

Теперь надо гамма-версию социального автобуса сделать и полное счастье!!!! Тарифы снизятся, зарплата по 4 000 баков!!!
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Свои хотелки о рынке земли команда ЗЕ уже озвучила ( завершившись помощью израильских адвокатов), НО раньше им интереснее провести в Украине дефолт - чтобы эту землю забрать за копейки, т к введут такие налоги для население на землю , которые население не сможет платить
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Рушится старая система назначений, где имели значения родственные и коррупционные связи. Кумовство,землячество, протекционизм уходят на свалку истории.
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А вот сейчас ты реально рассмешил "95-й" квартал....
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Я так понял новый президент идет по стопам россии,особенно ничего не аыдумывая-на черное говорить белое
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И как любой лифт, едет не только вверх, но и вниз.
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Как же я завидую украинцам. Прекрасная страна, со свободными людьми.
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Понятно. Это как Зэ Команда передпрезидентскими выборами. Закончились выборы и Зэ Команда пошла нафик а карьерный лифт сработал для Стефанчуков и Богданов))
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Важливий і дуже потрібний крок.
Те саме, і не тільки це, зробив Саакашвілі у Грузії. Результат? Збільшив ВВП в кілька раз за кілька років.
Вчора розмовляв з грузинами і питав, чому Саакашвілі все-таки програв вибори. Версія одного з них, яку я вважаю достовірною, - Росія перед виборами депортувала дуже багатьох грузинів, сотні тисяч, які жили в Росії. Деякі з них були кримінальними елементами. Вони, а також колишня влада, їх родичі, всі ці чиновники, поліція, яких звільнив Саакашвілі, замінивши молоддю - всі вони проголосували проти нього, вважаючи його причиною погіршення їх становища. Для Грузії, населення якої 4 мільйони людей, такий приплив голосів проти Саакашвілі був вирішальним в тому, що команда цього рішучого, талановитого і енергійного реформатора програла. Програла й сама Грузія.
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Новообраний Президент України Володимир Зеленський шукає міжнародних фахівців і аудиторів, щоб перевірити абсолютно всі факти заробітку на війні Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 2491Порошенком і його командоюЗапрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 2491 Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 8050Перший - Порошенко: У Зеленського увірвався терпець! Прийшов час відповісти.. - Slovechco Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 9887
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В Украине совершенно не работает социальный лифт и это очень плохо. Поэтому у нас премьер продавец трусов без диплома... Не хватает профессиональных менеджеров у руля страны. Так что инициатива Зеленского полезна!
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Ни хрена себе у соевых расколбас... Как у кацапов во время Майдана
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пляяя... не заходите в этот лифт. там насрато. если и выполняться это всё будет также, как страничку рисовали, то этот лифт едет только в одну сторону - вниз.
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Наводнение на Закарпатье. Затоплены огромные территории,погибли люди, уничтожен урожай, нанесен огромный материальный ущерб.

Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 4934

Со всех щелей Зе несется истошный вой "Что он мог сделать? Это не он вырубил леса !" Да, не он. Леса в Карпатах вырубают лет сто уже. И наводнения там явление почти ежегодное. И вопрос не в том, что он мог сделать, вопрос в том, что он ДОЛЖЕН был сделать.

На столе Зеленского еще 19 числа лежала бумага, в которой четко и ясно говорилось, что местная ГСЧС не сможет самостоятельно справится с масштабами нынешнего наводнения. Но бумага прочитана не была. ни 20, ни 21, ни 22, ни 23. Президент Зеленский банально ленивый и не приученный к регулярному распорядку человек, появляющийся на рабочем месте к десяти утра. Регулярные, рутинные обязанности вызывают у него отвращение. Он был занят другим. "Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. Конечно это ему ближе. В смартфоне не бывает наводнений.

И даже это не страшно.

Страной правит не президент. Страной правит созданная им структура. Вот только беда состоит в том, что структура созданная Зеленским - его точная копия.

Вторым человеком который обязательно должен был отреагировать является глава администрации Президента должность которого занимает г-н Богдан.. Согласно правилам, уже утром 21 мая Богдан должен был уведомить Президента о наличии не визированных документов на его столе и получить указание о работе с ними. Но Богдан был занят. Он с упоением объяснял всему миру что закон о люстрации на него не распространяется, попутно пытаясь удалить из реестра минюста свою фамилию из списка люстрированных чиновников.
Структура МВД и министр Аваков должны были срочно найти Президента и уведомить о ситуации. Это ее прямая обязанность. Но Авакова нет. Кстати, где он?

22 мая страна обрела секретаря РНБО в лице Данилюка. Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были.

23 мая Президент Украины Владимир Зеленский позвонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу

24 мая Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №325/2019 Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

А теперь ответ на вопрос что ДОЛЖЕН был сделать Президент.

20 - объявление ЧС, подъем по тревоге специализированных инженерных подразделений для укрепления береговых линий в района вероятного подтопления.
переброс вертолетного подразделения МВД для мониторинга ситуации и спасательных работ в зоне подтопления.
Подъем воинских частей и техники для эвакуации населения.
21 - вывод саперных подразделений для мониторинга дамб, водоотводов.
Начало эвакуации населения, разворачивания мест размещения эвакуируемых.в местах недоступных наводнению.
Распечатывания НЗ продовольствия и медикаментов.

Ничего этого сделано не было. Результат 3 погибших 11 пропавших без вести, огромные материальные убытки.

Все это абсолютно четко попадает под ст.367 Уголовного кодекса Украины п.2 от двух до пяти. «Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц»

С чем мы г-на Зеленского и поздравляем.

Для тех у кого "он только пришел". Закон не делает исключений по сроку пребывания на должности. В момент когда президент берет в руки удостоверение - он отвечает за свои действия полностью.

franz_maser
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т.е. кадровая политика - на самотек
программа предвыборная - придумайте сами
экономика - экономьте сами
тарифы - платите сами
политика - додумайтесь сами и передеритесь...
война - воюйте сами (а то референдум)
но! но булаву - преЗЕденту...тут он сам помашет..
авось..как-нибудь..небойсь.. и обойдется...
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эх запустим социальный лифт и заживем Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 4756 а еще можно запустить какое нибудь социальное кафе " ветерок" например пусть зе секта будет чем нибудь занята и так каждый раз все пять лет
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Ну что, зубожинцы, хватит тут на Цензоре последние трусы протирать. Дуйте в лифт, пока двери не закрылись Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 4198
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриглашаются все: команда Зеленского запустила "социальный лифт"
 
 
 
 
 
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