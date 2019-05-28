 Приглашаются все: команда Зеленского запустила "социальный лифт"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.
"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - говорится в сообщении.
Как сообщается, к проекту может присоединиться кто угодно: "Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора".
По мнению инициаторов проекта, LIFT, как инновационная платформа, поможет:
- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;
- рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;
- презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.
все врем его коротит выбивает глючит тормозит перезагружает замирает...
Коломойський веде всі справи, а це іграшки..
Рекрутинговое агентство открывают???
А может страной заняться надо, а не ерней страдать?????
Зебилы!
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Но там жеж другая специфика, если ты керивнык из бизнеса - тебя подчинённые будут тупо игнорировать, они работать не умеют и не хотят, а заставить или уволить их практически невозможно.
И вторая шняга - там присосаны куча людей, которым нужно рубить денежные ручейки, а ручейки там серьёзные. И эти люди начнут писать жалобы в КРУ, прокуратуру, и во всякую галимую мусарню.
И вместо бодрого продвигания реформ молодой реформатор будет бегать по допросам и писать объяснительные.
Если не разогнать их всех - вот просто 100% уволить - то ничего не получится.
бета версія.
Кстати, президентский закон о снижении комуналки в три раза уже можно и не ждать?
"Кричали женщины УРА и в воздух трусики бросали"!!!
Теперь надо гамма-версию социального автобуса сделать и полное счастье!!!! Тарифы снизятся, зарплата по 4 000 баков!!!
Лохом может стать каждый!
Те саме, і не тільки це, зробив Саакашвілі у Грузії. Результат? Збільшив ВВП в кілька раз за кілька років.
Вчора розмовляв з грузинами і питав, чому Саакашвілі все-таки програв вибори. Версія одного з них, яку я вважаю достовірною, - Росія перед виборами депортувала дуже багатьох грузинів, сотні тисяч, які жили в Росії. Деякі з них були кримінальними елементами. Вони, а також колишня влада, їх родичі, всі ці чиновники, поліція, яких звільнив Саакашвілі, замінивши молоддю - всі вони проголосували проти нього, вважаючи його причиною погіршення їх становища. Для Грузії, населення якої 4 мільйони людей, такий приплив голосів проти Саакашвілі був вирішальним в тому, що команда цього рішучого, талановитого і енергійного реформатора програла. Програла й сама Грузія.
там насрато.если и выполняться это всё будет также, как страничку рисовали, то этот лифт едет только в одну сторону - вниз.
Со всех щелей Зе несется истошный вой "Что он мог сделать? Это не он вырубил леса !" Да, не он. Леса в Карпатах вырубают лет сто уже. И наводнения там явление почти ежегодное. И вопрос не в том, что он мог сделать, вопрос в том, что он ДОЛЖЕН был сделать.
На столе Зеленского еще 19 числа лежала бумага, в которой четко и ясно говорилось, что местная ГСЧС не сможет самостоятельно справится с масштабами нынешнего наводнения. Но бумага прочитана не была. ни 20, ни 21, ни 22, ни 23. Президент Зеленский банально ленивый и не приученный к регулярному распорядку человек, появляющийся на рабочем месте к десяти утра. Регулярные, рутинные обязанности вызывают у него отвращение. Он был занят другим. "Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. Конечно это ему ближе. В смартфоне не бывает наводнений.
И даже это не страшно.
Страной правит не президент. Страной правит созданная им структура. Вот только беда состоит в том, что структура созданная Зеленским - его точная копия.
Вторым человеком который обязательно должен был отреагировать является глава администрации Президента должность которого занимает г-н Богдан.. Согласно правилам, уже утром 21 мая Богдан должен был уведомить Президента о наличии не визированных документов на его столе и получить указание о работе с ними. Но Богдан был занят. Он с упоением объяснял всему миру что закон о люстрации на него не распространяется, попутно пытаясь удалить из реестра минюста свою фамилию из списка люстрированных чиновников.
Структура МВД и министр Аваков должны были срочно найти Президента и уведомить о ситуации. Это ее прямая обязанность. Но Авакова нет. Кстати, где он?
22 мая страна обрела секретаря РНБО в лице Данилюка. Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были.
23 мая Президент Украины Владимир Зеленский позвонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу
24 мая Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №325/2019 Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.
А теперь ответ на вопрос что ДОЛЖЕН был сделать Президент.
20 - объявление ЧС, подъем по тревоге специализированных инженерных подразделений для укрепления береговых линий в района вероятного подтопления.
переброс вертолетного подразделения МВД для мониторинга ситуации и спасательных работ в зоне подтопления.
Подъем воинских частей и техники для эвакуации населения.
21 - вывод саперных подразделений для мониторинга дамб, водоотводов.
Начало эвакуации населения, разворачивания мест размещения эвакуируемых.в местах недоступных наводнению.
Распечатывания НЗ продовольствия и медикаментов.
Ничего этого сделано не было. Результат 3 погибших 11 пропавших без вести, огромные материальные убытки.
Все это абсолютно четко попадает под ст.367 Уголовного кодекса Украины п.2 от двух до пяти. «Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц»
С чем мы г-на Зеленского и поздравляем.
Для тех у кого "он только пришел". Закон не делает исключений по сроку пребывания на должности. В момент когда президент берет в руки удостоверение - он отвечает за свои действия полностью.
franz_maser
программа предвыборная - придумайте сами
экономика - экономьте сами
тарифы - платите сами
политика - додумайтесь сами и передеритесь...
война - воюйте сами (а то референдум)
но! но булаву - преЗЕденту...тут он сам помашет..
авось..как-нибудь..небойсь.. и обойдется...