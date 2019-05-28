EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  614  14
Все про:Мексика (77) МИД (5000) безвизовый режим (1393) Погорельцев (11)

 Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД

Вчера, 27 мая, впервые в истории официальные Киев и Мехико провели полномасштабные переговоры по консульским вопросам.

Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявляет, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

27 мая впервые в истории проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам. В частности, главный вопрос переговоров - отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.

"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран", - сообщил Погорельцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Украинский паспорт значительно опережает российский, предоставляя свободный въезд в 133 страны мира

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", - отметил Погорельцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3129198
 
 
 Топ комментарии
 
От якби зробили кацапським уєздом, не доведи Боже, то ви б більше зраділи Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД - Цензор.НЕТ 6455
 показать весь комментарий
 
Это конечно сильный безвиз, оттуда в США пёхом можно просочиться Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД - Цензор.НЕТ 5661
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От якби зробили кацапським уєздом, не доведи Боже, то ви б більше зраділи Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД - Цензор.НЕТ 6455
 показать весь комментарий
 
 
з кацапами в нас також "безвіз", курва. Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД - Цензор.НЕТ 3076
 показать весь комментарий
 
 
ну как сказать...
одного кацапа недавно довёл до истерики, когда доказал, что украинский паспорт стоит больше, чем книжица с курицей-мутантом..... Україна на фініші переговорів про безвіз із Мексикою, - МЗС - Цензор.НЕТ 5972
 показать весь комментарий
 
 
Через Мексику очень удобно в США заезжать, теперь уже точно ни какие стены Трампу не помогут...
 показать весь комментарий
 
Та да, можна вже їхати, текілу пить?
 показать весь комментарий
 
 
Это конечно сильный безвиз, оттуда в США пёхом можно просочиться
 показать весь комментарий
 
 
А Америка от них вторую китайскую стену строит.
 показать весь комментарий
 
 
українці прийдуть в Мексику і через суд Печерський стіну похирять.
 показать весь комментарий
 
 
За лысого на МИД поставят и все исправят. Выездные визы.
 показать весь комментарий
 
Все в Мехико друзья ,на стадионе Ацтека встречаемся по субботам и воскресеньям .. Україна на фініші переговорів про безвіз із Мексикою, - МЗС - Цензор.НЕТ 3019
 показать весь комментарий
 
 
Молодец Зе!
Неделю у власти и уже безвиз с Мексикой!!! Вот это, я понимаю работа!!! Даешь безвиз с Зимбабве, вам же тикать надо же будет куда-нибудь!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх