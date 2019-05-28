 Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД

Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявляет, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
27 мая впервые в истории проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам. В частности, главный вопрос переговоров - отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.
"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран", - сообщил Погорельцев.
"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", - отметил Погорельцев.
одного кацапа недавно довёл до истерики, когда доказал, что украинский паспорт стоит больше, чем книжица с курицей-мутантом.....
Неделю у власти и уже безвиз с Мексикой!!! Вот это, я понимаю работа!!! Даешь безвиз с Зимбабве, вам же тикать надо же будет куда-нибудь!